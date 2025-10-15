MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 15.10.2025

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί
Η συγκινητική ανάρτηση που έκανε η Alaina Scott στο Instagram της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια πολύ ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή για τον Eminem και την οικογένειά του, μιας και η θετή του κόρη, Alaina Scott, ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Συγκεκριμένα, η 32χρονη προχώρησε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου σε μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη και ο σύζυγός της, Matt Moeller πρόκειται να γίνουν γονείς.

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί
https://www.instagram.com/alainamariescott/

Διάβασε επίσης: Η Cardi B γιορτάζει με τον δικό της τρόπο και κάνει τον απολογισμό της

«Εδώ και μήνες κουβαλώ μέσα μου έναν μικρό χτύπο καρδιάς, που έχει ήδη αλλάξει τη δική μου με κάθε δυνατό τρόπο.

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί
https://www.instagram.com/alainamariescott/

Είναι κάτι απερίγραπτο να ξέρεις ότι μια μικρή ζωή μεγαλώνει, ονειρεύεται και γίνεται, ενώ εσύ συνεχίζεις τη μέρα σου, ψιθυρίζοντας προσευχές και ελπίδες που μόνο εκείνη μπορεί να ακούσει.

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί
https://www.instagram.com/alainamariescott/

Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο ευγνώμων για αυτό το δώρο και για την ευκαιρία να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, κάτι που θέλαμε εδώ και πολύ καιρό. Ευχαριστώ τον Θεό γι’ αυτή την ευλογία. Μωρό μου, ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε», έγραψε η 32χρονη κόρη του Eminem, ο οποίος ανυπομονεί κι αυτός να γίνει παππούς!

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eminem ΕΓΚΥΟΣ ΚΟΡΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Lucy Liu επιστρέφει δυναμικά με το Rosemead

Η Lucy Liu επιστρέφει δυναμικά με το Rosemead

15.10.2025

Δες επίσης

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!
Celeb World

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

15.10.2025
Η Cardi B γιορτάζει με τον δικό της τρόπο και κάνει τον απολογισμό της
Celeb News

Η Cardi B γιορτάζει με τον δικό της τρόπο και κάνει τον απολογισμό της

14.10.2025
Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral
Celeb News

Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral

14.10.2025
Η Naomi Watts απέκτησε αστέρι αλλά ο Jack Black ήταν ο star της ημέρας
Celeb News

Η Naomi Watts απέκτησε αστέρι αλλά ο Jack Black ήταν ο star της ημέρας

14.10.2025
Meghan Markle: Αυτοπροσκαλέστηκε στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli για τον Balenciaga
Celeb News

Meghan Markle: Αυτοπροσκαλέστηκε στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli για τον Balenciaga

14.10.2025
Ο Alec Baldwin έριξε το Range Rover του σε δέντρο και το πήρε ψύχραιμα
Celeb News

Ο Alec Baldwin έριξε το Range Rover του σε δέντρο και το πήρε ψύχραιμα

14.10.2025
Jennifer Aniston: Ο λόγος που παρά την 20ετή «μάχη» να γίνει μητέρα, απορρίπτει την υιοθεσία
Celeb News

Jennifer Aniston: Ο λόγος που παρά την 20ετή «μάχη» να γίνει μητέρα, απορρίπτει την υιοθεσία

14.10.2025
Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει
Celeb News

Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει

14.10.2025
Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του
Celeb News

Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του

14.10.2025
Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει
Celeb News

Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει

14.10.2025
Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα
Celeb News

Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα

14.10.2025
Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα
Celeb News

Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα

14.10.2025
Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς
Celeb News

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς

14.10.2025
Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη
Celeb News

Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη

13.10.2025
Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό
Celeb News

Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό

13.10.2025
Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες

13.10.2025
Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού
Celeb News

Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού

13.10.2025
Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο
Celeb News

Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

13.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της

13.10.2025
Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι
Celeb World

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

13.10.2025
Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral
Celeb News

Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

13.10.2025