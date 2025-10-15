Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί

Η συγκινητική ανάρτηση που έκανε η Alaina Scott στο Instagram της

Μια πολύ ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή για τον Eminem και την οικογένειά του, μιας και η θετή του κόρη, Alaina Scott, ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Συγκεκριμένα, η 32χρονη προχώρησε την Κυριακή 13 Οκτωβρίου σε μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη και ο σύζυγός της, Matt Moeller πρόκειται να γίνουν γονείς.

«Εδώ και μήνες κουβαλώ μέσα μου έναν μικρό χτύπο καρδιάς, που έχει ήδη αλλάξει τη δική μου με κάθε δυνατό τρόπο.

Είναι κάτι απερίγραπτο να ξέρεις ότι μια μικρή ζωή μεγαλώνει, ονειρεύεται και γίνεται, ενώ εσύ συνεχίζεις τη μέρα σου, ψιθυρίζοντας προσευχές και ελπίδες που μόνο εκείνη μπορεί να ακούσει.

Δεν έχω νιώσει ποτέ πιο ευγνώμων για αυτό το δώρο και για την ευκαιρία να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, κάτι που θέλαμε εδώ και πολύ καιρό. Ευχαριστώ τον Θεό γι’ αυτή την ευλογία. Μωρό μου, ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε», έγραψε η 32χρονη κόρη του Eminem, ο οποίος ανυπομονεί κι αυτός να γίνει παππούς!

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

