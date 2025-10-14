Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral

Η Gisele Bündchen άνοιξε ένα μικρό παράθυρο στην προσωπική της ζωή, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών με τα τρία παιδιά της. Το supermodel, που φροντίζει να προστατεύει την ιδιωτικότητα της οικογένειάς της, μοιράστηκε για πρώτη φορά μετά από καιρό μια τρυφερή φωτογραφία με τον μόλις οκτώ μηνών γιο της, καρπό της σχέσης της με τον σύντροφό της Joaquim Valente.

Στη δημοσίευση, η Gisele Bündchen έγραψε «υπάρχει μόνο ένα πράγμα πιο πολύτιμο από τον χρόνο μας. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγουμε να τον μοιραστούμε» συνοδεύοντας τη λεζάντα με οικογενειακές φωτογραφίες. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχώρισε μια όπου ο 15χρονος γιος της Benjamin Brady παίζει πιάνο μαζί με τον μικρό του αδελφό.

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιελάμβανε ακόμη στιγμιότυπα της 12χρονης Vivian Brady να παίζει μπάσκετ και να βουτά στη θάλασσα, αλλά και φωτογραφίες από ήρεμες οικογενειακές στιγμές με κατοικίδια και χαμόγελα. Σε μια άλλη εικόνα η Gisele Bündchen αγκαλιάζει στοργικά την κόρη της και της δίνει ένα φιλί στο κεφάλι. Η αίσθηση οικογενειακής θαλπωρής κυριαρχεί σε ολόκληρη τη δημοσίευση.

Η Gisele Bündchen και ο Joaquim Valente, με τον οποίο γνωρίστηκαν όταν εκείνος εργάστηκε ως εκπαιδευτής της στο jiu-jitsu, απέκτησαν τον γιο τους τον Φεβρουάριο του 2025. Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους και έχει επιλέξει να μην αποκαλύψει ακόμη το όνομα του παιδιού.

