MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 14.10.2025

Η Naomi Watts απέκτησε αστέρι αλλά ο Jack Black ήταν ο star της ημέρας

Η Naomi Watts τιμήθηκε με το 2.825ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και ο Jack Black, συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «King Kong», έκλέψει την παράσταση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Naomi Watts έζησε μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας της, καθώς τιμήθηκε με το 2.825ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου. Η 57χρονη ηθοποιός και παραγωγός δεν συγκινήθηκε μόνο από τη μεγάλη τιμή αλλά και από την παρουσία των ανθρώπων που αγαπά. Στο πλευρό της βρέθηκαν τα παιδιά της, ο σύζυγός της Billy Crudup, φίλοι, συνεργάτες αλλά και ο Jack Black, ο οποίος με την εκρηκτική του παρουσία χάρισε απρόσμενες στιγμές χιούμορ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Naomi Watts μεταμορφώνεται σε Jackie Ο – Δες τις πρώτες φωτογραφίες από το American Love Story

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Naomi Watts δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της αναφερόμενη στην οικογένειά της. Δήλωσε «είμαι τόσο περήφανη για τα παιδιά μου» και αμέσως μετά μίλησε για τον 18χρονο γιο της Sasha Schreiber ο οποίος σπουδάζει στο University of Southern California. Όπως είπε «ο Sasha ήρθε κατευθείαν από το μάθημα και μεγαλώνοντας γίνεται ένας ευγενικός και χαρισματικός νέος άνδρας». Λίγο αργότερα ευχαρίστησε την 16χρονη κόρη της Kai Schreiber την οποία χαρακτήρισε «δυνατή και ατρόμητη μαθήτρια της τελευταίας τάξης του λυκείου». Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στον θετό της γιο Will, γιο του Billy Crudup, λέγοντας ότι είναι «νέος καλλιτέχνης που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πριν αναφερθεί στα παιδιά της η Naomi Watts απηύθυνε δημόσια ευχαριστία στον σύζυγό της Billy Crudup για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά «The Morning Show» πόζαρε στο πλευρό της μαζί με τον Sasha Schreiber σε μια οικογενειακή φωτογραφία που αποτύπωσε τη ζεστή σχέση που έχει χτίσει αυτή η οικογένεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελετή ωστόσο είχε και μια ιδιαίτερα απρόβλεπτη στιγμή. Ο Jack Black, συμπρωταγωνιστής της Naomi Watts στην ταινία «King Kong», παρευρέθηκε για να την τιμήσει αλλά κατέληξε να κλέψει την παράσταση. Ο γνωστός για το χιουμοριστικό του ταπεραμέντο ηθοποιός υποκλίθηκε υπερβολικά μπροστά στο αστέρι της, έκανε αυτοσχέδιες πόζες, υποδύθηκε τον θαυμαστή και προκάλεσε γέλια στο κοινό. Η Naomi Watts λύγισε από τα γέλια καθώς τον παρακολουθούσε, αποδεικνύοντας ότι οι δύο ηθοποιοί διατηρούν στενή φιλία μετά τη συνεργασία τους. Μέσα σε λίγη ώρα οι φωτογραφίες τους έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στη διάρκεια της καριέρας της η Naomi Watts έχει επιδείξει αξιοσημείωτη καλλιτεχνική συνέπεια. Γνωστή από την ταινία «Mulholland Drive» και υποψήφια για Όσκαρ με τις ερμηνείες της στα «21 Grams» και «The Impossible», έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στο ανεξάρτητο σινεμά και τις μεγάλες παραγωγές όπως το «King Kong». Παράλληλα δραστηριοποιείται και ως παραγωγός, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για έργα με έντονη δραματουργική και συναισθηματική βαρύτητα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πώς η 16χρονη κόρη των Naomi Watts και Liev Schreiber, Kai συγκλονίζει τη μόδα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hollywood Walk of Fame Naomi Watts Walk of Fame Λεωφόρος της Δόξας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Meghan Markle: Αυτοπροσκαλέστηκε στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli για τον Balenciaga

Meghan Markle: Αυτοπροσκαλέστηκε στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli για τον Balenciaga

14.10.2025
Επόμενο
Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral

Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral

14.10.2025

Δες επίσης

Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral
Celeb News

Η Gisele Bündchen μοιράζεται τρυφερές οικογενειακές στιγμές και γίνεται viral

14.10.2025
Meghan Markle: Αυτοπροσκαλέστηκε στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli για τον Balenciaga
Celeb News

Meghan Markle: Αυτοπροσκαλέστηκε στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli για τον Balenciaga

14.10.2025
Ο Alec Baldwin έριξε το Range Rover του σε δέντρο και το πήρε ψύχραιμα
Celeb News

Ο Alec Baldwin έριξε το Range Rover του σε δέντρο και το πήρε ψύχραιμα

14.10.2025
Jennifer Aniston: Ο λόγος που παρά την 20ετή «μάχη» να γίνει μητέρα, απορρίπτει την υιοθεσία
Celeb News

Jennifer Aniston: Ο λόγος που παρά την 20ετή «μάχη» να γίνει μητέρα, απορρίπτει την υιοθεσία

14.10.2025
Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει
Celeb News

Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει

14.10.2025
Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του
Celeb News

Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του

14.10.2025
Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει
Celeb News

Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει

14.10.2025
Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα
Celeb News

Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα

14.10.2025
Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα
Celeb News

Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα

14.10.2025
Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς
Celeb News

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς

14.10.2025
Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη
Celeb News

Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη

13.10.2025
Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό
Celeb News

Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό

13.10.2025
Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες

13.10.2025
Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού
Celeb News

Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού

13.10.2025
Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο
Celeb News

Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

13.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της

13.10.2025
Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι
Celeb World

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

13.10.2025
Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral
Celeb News

Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

13.10.2025
Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της
Celeb News

Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της

13.10.2025
Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες
Celeb News

Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες

13.10.2025
Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο
Celeb News

Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο

13.10.2025