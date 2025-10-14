Η Naomi Watts απέκτησε αστέρι αλλά ο Jack Black ήταν ο star της ημέρας

Η Naomi Watts έζησε μια από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας της, καθώς τιμήθηκε με το 2.825ο αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου. Η 57χρονη ηθοποιός και παραγωγός δεν συγκινήθηκε μόνο από τη μεγάλη τιμή αλλά και από την παρουσία των ανθρώπων που αγαπά. Στο πλευρό της βρέθηκαν τα παιδιά της, ο σύζυγός της Billy Crudup, φίλοι, συνεργάτες αλλά και ο Jack Black, ο οποίος με την εκρηκτική του παρουσία χάρισε απρόσμενες στιγμές χιούμορ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Naomi Watts δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της αναφερόμενη στην οικογένειά της. Δήλωσε «είμαι τόσο περήφανη για τα παιδιά μου» και αμέσως μετά μίλησε για τον 18χρονο γιο της Sasha Schreiber ο οποίος σπουδάζει στο University of Southern California. Όπως είπε «ο Sasha ήρθε κατευθείαν από το μάθημα και μεγαλώνοντας γίνεται ένας ευγενικός και χαρισματικός νέος άνδρας». Λίγο αργότερα ευχαρίστησε την 16χρονη κόρη της Kai Schreiber την οποία χαρακτήρισε «δυνατή και ατρόμητη μαθήτρια της τελευταίας τάξης του λυκείου». Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στον θετό της γιο Will, γιο του Billy Crudup, λέγοντας ότι είναι «νέος καλλιτέχνης που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του».

Πριν αναφερθεί στα παιδιά της η Naomi Watts απηύθυνε δημόσια ευχαριστία στον σύζυγό της Billy Crudup για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά «The Morning Show» πόζαρε στο πλευρό της μαζί με τον Sasha Schreiber σε μια οικογενειακή φωτογραφία που αποτύπωσε τη ζεστή σχέση που έχει χτίσει αυτή η οικογένεια.

Η τελετή ωστόσο είχε και μια ιδιαίτερα απρόβλεπτη στιγμή. Ο Jack Black, συμπρωταγωνιστής της Naomi Watts στην ταινία «King Kong», παρευρέθηκε για να την τιμήσει αλλά κατέληξε να κλέψει την παράσταση. Ο γνωστός για το χιουμοριστικό του ταπεραμέντο ηθοποιός υποκλίθηκε υπερβολικά μπροστά στο αστέρι της, έκανε αυτοσχέδιες πόζες, υποδύθηκε τον θαυμαστή και προκάλεσε γέλια στο κοινό. Η Naomi Watts λύγισε από τα γέλια καθώς τον παρακολουθούσε, αποδεικνύοντας ότι οι δύο ηθοποιοί διατηρούν στενή φιλία μετά τη συνεργασία τους. Μέσα σε λίγη ώρα οι φωτογραφίες τους έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στη διάρκεια της καριέρας της η Naomi Watts έχει επιδείξει αξιοσημείωτη καλλιτεχνική συνέπεια. Γνωστή από την ταινία «Mulholland Drive» και υποψήφια για Όσκαρ με τις ερμηνείες της στα «21 Grams» και «The Impossible», έχει καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στο ανεξάρτητο σινεμά και τις μεγάλες παραγωγές όπως το «King Kong». Παράλληλα δραστηριοποιείται και ως παραγωγός, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για έργα με έντονη δραματουργική και συναισθηματική βαρύτητα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

