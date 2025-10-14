Meghan Markle: Αυτοπροσκαλέστηκε στο ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli για τον Balenciaga

Η Meghan Markle παραβρέθηκε απρόσμενα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για να στηρίξει τον Pierpaolo Piccioli στη νέα του συλλογή για τον οίκο Balenciaga

Η Meghan Markle έκανε μια αναπάντεχη εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στις 4 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας τον Pierpaolo Piccioli στην πρώτη του συλλογή ως δημιουργικού διευθυντή του οίκου Balenciaga.

Η Δούκισσα του Σάσεξ επέλεξε ένα λευκό, μακρυμάνικο πουκάμισο-tunic με flowing cape και matching παντελόνι, συνδυάζοντας το μίνιμαλ outfit με μαύρες μυτερές γόβες, μαύρο clutch και διακριτικά σκουλαρίκια διαμαντιών.

Διάβασε επίσης: H Megan Markle επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 3 χρόνια για χάρη του Pierpaolo Piccioli

Ο 58χρονος Ιταλός σχεδιαστής αποκάλυψε πως η Meghan Markle του είχε στείλει μήνυμα εκφράζοντας την επιθυμία της να παρακολουθήσει το show. «Δεν υπήρχε στρατηγική ή μεγάλη οργάνωση. Δεν το είπα σε κανέναν, ήθελα να μείνει έκπληξη», ανέφερε στο The Cut, τονίζοντας πως στην μόδα οι πραγματικές εκπλήξεις είναι σπάνιες. Η συνεργασία τους μετρά χρόνια, με την Δούκισσα να έχει φορέσει αρκετά κομμάτια του Piccioli σε σημαντικές εμφανίσεις, εκφράζοντας θαυμασμό για τη δεξιοτεχνία και τη σύγχρονη κομψότητα του σχεδιαστή.

H εμφάνιση της Markle προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Κριτικοί και χρήστες στα social media σχολίασαν την υποστήριξή της σε ένα brand που είχε βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής το 2022, λόγω καμπάνιας με παιδιά που κρατούσαν αρκουδάκια με bondage-themed outfits. Ανάμεσα στα σχόλια υπήρχαν ερωτήματα όπως «Πώς μπορεί μια μητέρα να υποστηρίξει αυτό το brand;» ή «Η Δούκισσα της υποκρισίας», εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια για την επιλογή της.

Η ίδια η Meghan Markle παρακολούθησε το runway με έντονη συμμετοχή, ενώ κατά τη διάρκεια της επίδειξης ξέσπασε σε γέλια, γεγονός που σχολιάστηκε από τους παρευρισκόμενους. Κάποιοι θεώρησαν ότι γέλασε όταν ένα μοντέλο σκόνταψε, ωστόσο εκπρόσωπος της πρώην πρωταγωνίστριας του «Suits» διευκρίνισε πως δεν επρόκειτο για προσβολή σε βάρος του μοντέλου.

Παρά τις αντιδράσεις, η εμφάνισή της ξεχώρισε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αναδεικνύοντας τη φιλία και τη στήριξή της στον δημιουργό, ενώ έδωσε αφορμή για συζητήσεις γύρω από τα όρια στη βιομηχανία της μόδας.

Διάβασε επίσης: Meghan Markle: To πολυτελές πουλόβερ στο teaser της σειράς της ξεπερνά τα 1.000 ευρώ