Get Ready With MAC For MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το Mad και τη MAC Cosmetics

Τα απόλυτα beauty events έρχονται στο πλαίσιο του MadWalk 2025 by Three Cents

To Mad και η MAC Cosmetics ενώνουν τις δυνάμεις του για τρίτη συνεχή χρονιά, παρουσιάζοντας την ενέργεια Get Ready With MAC for MadWalk, μια σειρά από glam beauty events και προσκαλούν το κοινό να ζήσει από νωρίς το pre-show glow του MadWalk 25 by Three Cents.

Στα τρία exclusive Get Ready With MAC for MadWalk beauty parties, που θα πραγματοποιηθούν στα καταστήματα της MAC στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα και στη Θεσσαλονίκη, οι MAC artists θα παρουσιάσουν τάσεις και signature make up styles. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα πιο fashion forward looks και να προετοιμαστούν για τη μεγάλη βραδιά, βιώνοντας ένα μοναδικό beauty warm-up.

Τα beauty parties του Get Ready With MAC for MadWalk θα πραγματοποιηθούν:

• 16 Οκτωβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC Κηφισιάς (Κολοκοτρώνη 1)

Guest: Μάνος Καμακάρης και Νικολίνα Νικολούζου

Live Performance: Mikay

Live Mad Radio 106,2 με τον Γιάννη Τουμπάνο

• 20 Οκτωβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC Γλυφάδας (Αγγέλου Μεταξά 24-26)

Guest: Μάνος Καμακάρης και Νικολίνα Νικολούζου

Live Performance: Kianna

Mad Radio 106,2 Music από τον Γιάννη Τουμπάνο

• 30 Οκτωβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 53)

Guest: Νικολίνα Νικολούζου

Live Performance: Μιχάλης Καραγκούνης

Palmos FM 96.5 Music

Δείτε εδώ το trailer του πρώτου beauty party!

Get Ready With MAC for MadWalk

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ