Ο Alec Baldwin έριξε το Range Rover του σε δέντρο και το πήρε ψύχραιμα

Ο Alec Baldwin ενεπλάκη σε τροχαίο στα Hamptons όταν έχασε τον έλεγχο του Range Rover του και έπεσε πάνω σε δέντρο

Ο Alec Baldwin ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στα Hamptons όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε δέντρο. Το λευκό Range Rover που οδηγούσε υπέστη εμφανείς ζημιές στο μπροστινό μέρος, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six. Ο ηθοποιός ήταν μαζί με τον αδελφό του Stephen Baldwin και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο Alec Baldwin διατήρησε την ψυχραιμία του. Συνομίλησε με αστυνομικό που έφθασε στο σημείο και παρέμεινε δίπλα στο όχημα μιλώντας στο κινητό του. Ήταν σκεπτικός αλλά ήρεμος.

Διάβασε επίσης: Ο πρίγκιπας William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη

Ο Alec Baldwin βρίσκεται στην περιοχή λόγω του Hamptons International Film Festival. Ο ηθοποιός είναι αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του φεστιβάλ. Αργότερα ο Alec Baldwin προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram διευκρινίζοντας ότι το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό του αλλά της συζύγου του Hilaria Baldwin. Όπως εξήγησε, το τροχαίο σημειώθηκε όταν τον έκλεισε μεγάλο απορριμματοφόρο. Με αυτόν τον τρόπο διέψευσε τις φήμες περί απροσεξίας ή αμέλειας. Παρά το ατύχημα ο Alec Baldwin διατήρησε το απαιτητικό πρόγραμμά του και συνέχισε τις εμφανίσεις του.

%3D%3D

Η προσωπική του ζωή παρέμεινε επίσης στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η Hilaria Baldwin διέψευσε πρόσφατα φήμες περί κρίσης στον γάμο τους μετά από εμφάνισή της χωρίς τη βέρα της. Δημοσίευσε χιουμοριστικό βίντεο όπου κρατούσε κουκλάκι εμπνευσμένο από τον χαρακτήρα του συζύγου της στην ταινία «Beetlejuice» και καθησύχασε τους θαυμαστές γράφοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η Hilaria Baldwin ανέφερε ότι απλώς βγάζει τη βέρα της στις προπονήσεις καθώς τη δυσκολεύει.

Ο Alec Baldwin σχολίασε επίσης δημόσια την αποχώρηση της Hilaria Baldwin από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Dancing With the Stars» εκφράζοντας τη στήριξή του. Παρά το τρακάρισμα και τη συνεχή δημοσιότητα γύρω από την οικογένειά του ο ηθοποιός δείχνει να προχωρά μεθοδικά στο πρόγραμμά του παραμένοντας παρών τόσο επαγγελματικά όσο και οικογενειακά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό