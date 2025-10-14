Διακόσμηση 14.10.2025

Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα

koni_metaxa
Η Κόνι Μεταξά φέρνει τα Χριστούγεννα νωρίτερα από ποτέ, μοιράζοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα με τους followers της
Μαρία Χατζηγιάννη

Για κάποιους τα Χριστούγεννα δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ο στολισμός δεν περιμένει τα μέσα Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται για τους περισσότερους, είναι μια διαδικασία που είτε δεν σταμάτησε ποτέ, είτε ξεκίνησε αμέσως με την επιστροφή από τις διακοπές στο νησί, κρατώντας ζωντανή τη μαγεία των γιορτών και φέρνοντας μία αίσθηση γιορτινής θαλπωρής στις καθημερινές στιγμές.

Μέσα από τα social media της, η Κόνι Μεταξά έχει δείξει επανειλημμένα πως ο γιορτινός στολισμός, και ειδικά το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν περιορίζεται μόνο στις γιορτές, αλλά έχει μια μόνιμη θέση στο σπίτι της καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

koni_metaxa
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey φέρνει τα Χριστούγεννα στο Λας Βέγκας με 10 live shows

Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά δημοσίευσε ένα story στον λογαριασμό της στο Instagram, ρωτώντας τους followers της μέσα από μια δημοσκόπηση αν θα έπρεπε να ξεστολίσει και να ξανάστολίσει το δέντρο ή να το αφήσει όπως είναι στο αμάξι της και να το μεταφέρει έτσι.

konie_metaxa_dentro
https://www.instagram.com/kmetaxa/

Ο στολισμός του δέντρου της αποτελεί την απόλυτη επιτομή του Christmas lover, με κάθε κλαδί να λάμπει και να αποπνέει τη μαγεία και τη χαρά των γιορτών. Χρυσά, κόκκινα και λευκά στολίδια συνδυάζονται αριστοτεχνικά, από μικροσκοπικά καπέλα ξωτικών και πολύχρωμα ζαχαρωτά, μέχρι παιχνιδιάρικους χιονάνθρωπους και λαμπερά διακοσμητικά που αναδεικνύουν κάθε γωνιά του δέντρου.

Η συνολική εικόνα θυμίζει ένα σύγχρονο deco παραμύθι, όπου η υπερβολή γίνεται εργαλείο δημιουργίας ατμόσφαιρας, προσδίδοντας στο χώρο μία ζεστή, γιορτινή αίσθηση που μαγνητίζει το βλέμμα και ξυπνά το παιδικό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Διάβασε επίσης: Ο Pedro Almodóvar επιστρέφει για να σου ραγίσει (ξανά) την καρδιά με τα «Πικρά Χριστούγεννα»

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

deco trends Κόνι Μεταξά Χριστούγεννα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

14.10.2025

Δες επίσης

Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt
Life

Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt

14.10.2025
Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa
Beauty

Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa

14.10.2025
Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή
Fashion

Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή

14.10.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look
Fashion

Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look

14.10.2025
Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά
Beauty

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά

14.10.2025
Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk
Fashion

Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk

14.10.2025
Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez
Beauty

Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

14.10.2025
Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents

14.10.2025
Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη
Fashion

Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

14.10.2025
Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη
City Guide

Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη

14.10.2025
Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό
Life

Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό

13.10.2025
Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά
Life

Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά

13.10.2025
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Life

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

13.10.2025
Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό
Fashion

Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό

13.10.2025
Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα
Beauty

Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

13.10.2025
4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks
Fashion

4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks

13.10.2025
Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk
Fashion

Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

13.10.2025
Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης
Life

Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης

13.10.2025
Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου
Fashion

Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

13.10.2025
Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace
Life

Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace

13.10.2025
Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα
Beauty

Pimple patches: Tο beauty hack που εξαφανίζει τα σπυράκια μέσα σε μία νύχτα

13.10.2025