Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα

Η Κόνι Μεταξά φέρνει τα Χριστούγεννα νωρίτερα από ποτέ, μοιράζοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα με τους followers της

Για κάποιους τα Χριστούγεννα δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Ο στολισμός δεν περιμένει τα μέσα Νοέμβρη, όπως συνηθίζεται για τους περισσότερους, είναι μια διαδικασία που είτε δεν σταμάτησε ποτέ, είτε ξεκίνησε αμέσως με την επιστροφή από τις διακοπές στο νησί, κρατώντας ζωντανή τη μαγεία των γιορτών και φέρνοντας μία αίσθηση γιορτινής θαλπωρής στις καθημερινές στιγμές.

Μέσα από τα social media της, η Κόνι Μεταξά έχει δείξει επανειλημμένα πως ο γιορτινός στολισμός, και ειδικά το χριστουγεννιάτικο δέντρο, δεν περιορίζεται μόνο στις γιορτές, αλλά έχει μια μόνιμη θέση στο σπίτι της καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey φέρνει τα Χριστούγεννα στο Λας Βέγκας με 10 live shows

Συγκεκριμένα, αυτή τη φορά δημοσίευσε ένα story στον λογαριασμό της στο Instagram, ρωτώντας τους followers της μέσα από μια δημοσκόπηση αν θα έπρεπε να ξεστολίσει και να ξανάστολίσει το δέντρο ή να το αφήσει όπως είναι στο αμάξι της και να το μεταφέρει έτσι.

Ο στολισμός του δέντρου της αποτελεί την απόλυτη επιτομή του Christmas lover, με κάθε κλαδί να λάμπει και να αποπνέει τη μαγεία και τη χαρά των γιορτών. Χρυσά, κόκκινα και λευκά στολίδια συνδυάζονται αριστοτεχνικά, από μικροσκοπικά καπέλα ξωτικών και πολύχρωμα ζαχαρωτά, μέχρι παιχνιδιάρικους χιονάνθρωπους και λαμπερά διακοσμητικά που αναδεικνύουν κάθε γωνιά του δέντρου.

Η συνολική εικόνα θυμίζει ένα σύγχρονο deco παραμύθι, όπου η υπερβολή γίνεται εργαλείο δημιουργίας ατμόσφαιρας, προσδίδοντας στο χώρο μία ζεστή, γιορτινή αίσθηση που μαγνητίζει το βλέμμα και ξυπνά το παιδικό πνεύμα των Χριστουγέννων.

Διάβασε επίσης: Ο Pedro Almodóvar επιστρέφει για να σου ραγίσει (ξανά) την καρδιά με τα «Πικρά Χριστούγεννα»