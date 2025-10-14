TV 14.10.2025

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια
Ο Θανάσης Πάτρας… on the road, η Άννα Ζηρδέλη με ανεμελιά και ο Γιώργος Κρικοριάν με το χαμόγελο πάντα πρώτο πλάνο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η νέα εκπομπή του OPEN κάνει πρεμιέρα και ο Θανάσης Πάτρας μαζί με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν έρχονται με το πλατύ τους χαμόγελο για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια μας και να μας παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση: «Αν δεν σου πέτυχε το φαγητό, αν γύρισες με χάλια διάθεση από τη δουλειά ή αν βαρέθηκες τις στενάχωρες ειδήσεις, η συντροφιά τους θα σε κερδίσει, στην πιο feelgood εκπομπή της χρονιάς.

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

Διάβασε επίσης: «Τότε και Τώρα»: Θα πεθάνεις στο γέλιο! Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα, Χαραλαμπούδη και πασίγνωστους guest

Εδώ δεν υπάρχει γκρίνια και άσκοπη βαβούρα, μόνο αισιοδοξία και μια μεγάλη παρέα! Στην κυριολεξία μία μεγάλη παρέα, αφού οι τηλεθεατές έχουν ξεκάθαρα ρόλο και τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή! Ένα αβίαστο live tv therapy, με πολύ χιούμορ, όπου όλα «πέφτουν» στο τραπέζι προς συζήτηση και σχολιασμό.

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

Ο Θανάσης βγαίνει έξω, τριγυρνά στην Αθήνα και μιλάει με όλους, για όλα.. και τον συναντάς στα πιο απίθανα μέρη! Ώρα για ψυχαγωγία, ώρα για ξεκούραση, ώρα για επικοινωνία, αλλά και ώρα για τηλεοπτικά νέα, με την πάντα ενημερωμένη Ναταλία Ανδρικοπούλου, η οποία θα δίνει το πικάντικο τηλεοπτικό παρασκήνιο.

Αν θέλεις να κάνεις ένα χαρούμενο διάλειμμα στη φορτωμένη ημέρα σου, τότε συντονίσου καθημερινά στο OPEN στις 14:15, γιατί είναι ώρα…για ψυχαγωγία!

«Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

«ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ», με τον Θανάση Πάτρα. Πρεμιέρα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 14:15 στο OPEN!». 

Διάβασε επίσης: Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Open TV Άννα Ζηρδέλη Γιώργος Κρικοριάν Θανάσης Πάτρας ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Jennifer Aniston: Ο λόγος που παρά την 20ετή «μάχη» να γίνει μητέρα, απορρίπτει την υιοθεσία

Jennifer Aniston: Ο λόγος που παρά την 20ετή «μάχη» να γίνει μητέρα, απορρίπτει την υιοθεσία

14.10.2025
Επόμενο
Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα

Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα

14.10.2025

Δες επίσης

Ο Βαγγελάκης από «Το Σόι Σου» μεγάλωσε! Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της Αλίνας και του Διονύση
TV

Ο Βαγγελάκης από «Το Σόι Σου» μεγάλωσε! Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της Αλίνας και του Διονύση

14.10.2025
Στο The Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση που μάγεψε με τη φωνή της
TV

Στο The Voice η 16χρονη ανιψιά του Τζίμη Πανούση που μάγεψε με τη φωνή της

13.10.2025
Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok
TV

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

13.10.2025
«Τότε και Τώρα»: Θα πεθάνεις στο γέλιο! Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα, Χαραλαμπούδη και πασίγνωστους guest
TV

«Τότε και Τώρα»: Θα πεθάνεις στο γέλιο! Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα, Χαραλαμπούδη και πασίγνωστους guest

10.10.2025
Το viral στιγμιότυπο στην πρεμιέρα του «First Dates» που σχολιάζουν όλοι στα social media
TV

Το viral στιγμιότυπο στην πρεμιέρα του «First Dates» που σχολιάζουν όλοι στα social media

10.10.2025
Έπος στο Πρωινό! Ο νικητής του αυτοκινήτου απείλησε τον Γιώργο Λιάγκα πως θα καλέσει την αστυνομία
TV

Έπος στο Πρωινό! Ο νικητής του αυτοκινήτου απείλησε τον Γιώργο Λιάγκα πως θα καλέσει την αστυνομία

10.10.2025
1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ
TV

1 μωρό, 2 άντρες και 100 μυστήρια – Το IQ 160 επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ

09.10.2025
Το comeback της χρονιάς! Το «Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια και δες τα πρώτα πλάνα
TV

Το comeback της χρονιάς! Το «Σόι σου» επιστρέφει μετά από 6 χρόνια και δες τα πρώτα πλάνα

09.10.2025
Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται
TV

Η guest εμφάνιση της Ματούλας Ζαμάνη στο «Παρά Πέντε» που ελάχιστοι θυμούνται

09.10.2025
Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει
TV

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

09.10.2025
Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1
TV

Ζέτα Μακρυπούλια: Ο λόγος που καθυστερεί η 2η εκπομπή της στον ΑΝΤ1

08.10.2025
«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ
TV

«Στον πάγο» η ταξιδιωτική εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ

08.10.2025
Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου
TV

Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

08.10.2025
Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice
TV

Γιώργος Μαζωνάκης: Αγκάλιασε και τάισε το μωρό παίκτριας του The Voice

06.10.2025
Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ
TERMS OF USE

Τατιάνα Στεφανίδου: Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν το τέλος της από τον ΣΚΑΪ

06.10.2025
Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση
TV

Εκπομπές που άλλαξαν την Ελληνική τηλεόραση

06.10.2025
Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Παιχνίδια Εκδίκησης: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 2ος κύκλος της σειράς του ΑΝΤ1

04.10.2025
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha
TV

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ρένα Μόρφη και ο Alex Sid ντύνουν μουσικά τη σειρά του Alpha

03.10.2025
Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε
TV

Να μ’ αγαπάς: Το Mad.gr στην avant premiere της νέας σειράς του ALPHA – Όσα είδαμε

03.10.2025
Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»
TV

Ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε… αλλά σήμερα θα έτρωγαν «cancel»

03.10.2025
STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας
TV

STAR: Επιστρέφει το First Dates – Η ημερομηνία πρεμιέρας

02.10.2025