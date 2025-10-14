Celeb News 14.10.2025

Jennifer Aniston: Ο λόγος που παρά την 20ετή «μάχη» να γίνει μητέρα, απορρίπτει την υιοθεσία

Η Jennifer Aniston εξηγεί γιατί δεν ήθελε ποτέ να υιοθετήσει παιδί και αποκαλύπτει την εικοσαετή μάχη της με την υπογονιμότητα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jennifer Aniston άνοιξε ένα ακόμη δύσκολο κεφάλαιο της ζωής της, μιλώντας δημόσια για την εικοσαετή προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί και εξηγώντας για πρώτη φορά με σαφήνεια γιατί δεν θέλησε να υιοθετήσει. Σε συνέντευξή της στο νέο επεισόδιο του «Armchair Expert», που θα μεταδοθεί στις 20 Οκτωβρίου, η 56χρονη ηθοποιός αναφέρεται με ειλικρίνεια στα χρόνια εξωσωματικών προσπαθειών αλλά και στις ψυχολογικές επιπτώσεις αυτής της προσωπικής μάχης.

Η Jennifer Aniston δήλωσε ότι έφτασε στο σημείο να αποδεχθεί πως η μητρότητα δεν θα έρθει για εκείνη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «υπάρχει μια στιγμή που λες πως τα πράγματα είναι πλέον εκτός του ελέγχου μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο». Η ηθοποιός εξήγησε ότι δέχτηκε επίμονες παραινέσεις να υιοθετήσει, ωστόσο αυτό δεν ανταποκρινόταν στην επιθυμία της. «Όταν μου έλεγαν πως μπορώ να υιοθετήσω, απαντούσα ότι δεν θέλω να υιοθετήσω. Θέλω το δικό μου DNA σε έναν μικρό άνθρωπο. Αυτό ήθελα, είτε θεωρείται εγωιστικό είτε όχι» ανέφερε.

Jennifer Aniston
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Aniston και η Courteney Cox μοιράστηκαν μια στιγμή που θυμίζει επεισόδιο των «Friends»

Η Jennifer Aniston παραδέχθηκε ότι τα χρόνια της προσπάθειας ήταν ιδιαίτερα επώδυνα. «Οι γιατροί κάποια στιγμή σου λένε πως τελείωσε και εκείνη η στιγμή είναι πολύ φορτισμένη» είπε. Πρόσθεσε ότι υπήρξαν φορές που πίστεψε πως με κάποιους από τους συντρόφους της θα μπορούσαν να είχαν αποκτήσει παιδιά. «Το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά η σκέψη κρατούσε πάντα τρία δευτερόλεπτα» είπε με πικρό χιούμορ.

Η ηθοποιός είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για τις δοκιμασίες της το 2016 σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην «Huffington Post». Εκεί υποστήριξε ότι μια γυναίκα δεν ορίζεται από τη μητρότητα ούτε από την οικογενειακή της κατάσταση. Επανήλθε στο θέμα σε συνέντευξη στο «Harper’s Bazaar UK» εξηγώντας ότι αναγκάστηκε να απαντήσει δημόσια επειδή οι φήμες γύρω από την προσωπική της ζωή την έπλητταν επανειλημμένως. «Δεν γνώριζαν την ιστορία μου ούτε τι περνούσα τα τελευταία είκοσι χρόνια για να αποκτήσω οικογένεια. Δεν βγήκα ποτέ να μιλήσω για ιατρικά θέματα. Δεν είναι δουλειά κανενός. Αλλά όταν ακούς ξανά και ξανά ότι δεν έκανα παιδί επειδή είμαι εγωίστρια ή εργασιομανής, αυτό σε επηρεάζει. Είμαι άνθρωπος» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Jennifer Aniston υπήρξε παντρεμένη με τον Brad Pitt από το 2000 έως το 2005. Ο γάμος τους τερματίστηκε λίγο μετά την έναρξη των γυρισμάτων της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» του Doug Liman, στην οποία συμπρωταγωνιστούσε ο Brad Pitt με την Angelina Jolie. Το 2011 η Jennifer Aniston γνώρισε τον Justin Theroux στα γυρίσματα της ταινίας «Wanderlust» και ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2012 σε μια τελετή που δεν είχε νομική ισχύ. Το ζευγάρι χώρισε το 2017. Η ηθοποιός είναι νονά της κόρης της Courteney Cox, της Coco Arquette, ενώ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θεωρεί οικογένειά της και τα δύο αγαπημένα της σκυλιά, τον Labrador Retriever Lord Chesterfield και τον Schnauzer Clyde. Τα τελευταία χρόνια η Jennifer Aniston βρίσκεται σε σχέση με τον Jim Curtis.

Η Jennifer Aniston μίλησε για μια ακόμη φορά με ειλικρίνεια, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας κρύβεται μια προσωπική διαδρομή γεμάτη αγώνες, απογοητεύσεις και δύναμη. Με λόγο άμεσο και ανθρώπινο, υπενθύμισε ότι κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να ορίζει τη ζωή και τις επιλογές της, χωρίς να λογοδοτεί στις στερεοτυπικές απαιτήσεις μιας κοινωνίας που συχνά επιμένει να κρίνει χωρίς να γνωρίζει.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Drew Barrymore: Το remake που θα ήθελε να παίξει με τους Adam Sandler και Jennifer Aniston

 

