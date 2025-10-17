Barbiecore Deco: Η πιο fun διακοσμητική τάση επιστρέφει με ροζ μανία

Ανακάλυψε πώς η πιο παιχνιδιάρικη διακοσμητική τάση επιστρέφει δυναμικά και αλλάζει το interior design με χρώμα, υφές και θετική ενέργεια

Μπορεί να μεγαλώσαμε, αλλά η Barbie δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή μας και τώρα, πιο δυναμικά από ποτέ, επιστρέφει, όχι σαν κούκλα, αλλά σαν πρωταγωνίστρια στη διακόσμηση του σπιτιού μας, μιας και το Barbiecore deco είναι η νέα τρέλα στον κόσμο του interior design και υπόσχεται να βάλει fun, λάμψη και πολύ ροζ στην καθημερινότητά μας.

Αν λατρεύεις τα έντονα χρώματα, τα girly vibes και τη θετική ενέργεια, τότε αυτό το στυλ είναι για σένα!

Τι είναι το Barbiecore;

Πρόκειται για μια διακοσμητική τάση που εμπνέεται από τον κόσμο της Barbie. Σκέψου ζωντανά ροζ χρώματα, λουλουδάτα μοτίβα, γυαλιστερές επιφάνειες, βελούδινα υφάσματα και φυσικά… πολλή λάμψη! Είναι ένα στυλ που δεν παίρνει τον εαυτό του πολύ σοβαρά κι αυτό ακριβώς είναι το ωραίο του. Είναι φρέσκο, παιχνιδιάρικο και φέρνει στιγμές χαράς σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

Πώς να βάλεις το Barbiecore στο σπίτι σου (χωρίς να μοιάζει με κουκλόσπιτο)

Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν χρειάζεται να βάψεις όλους τους τοίχους ροζ. Δες πώς μπορείς να το πετύχεις εύκολα:

Ξεκίνα με μικρές ροζ πινελιές: Ροζ μαξιλάρια, κουρτίνες ή ένα statement φωτιστικό.

Ροζ μαξιλάρια, κουρτίνες ή ένα statement φωτιστικό. Πες ναι στα fun αντικείμενα: Ένα καθρέφτης σε σχήμα καρδιάς ή ένα φούξια βάζο μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ένα καθρέφτης σε σχήμα καρδιάς ή ένα φούξια βάζο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Παίξε με υφές και υλικά: Βελούδο, γούνα, ακρυλικό, όλα ταιριάζουν αρκεί να υπάρχει fun διάθεση.

Βελούδο, γούνα, ακρυλικό, όλα ταιριάζουν αρκεί να υπάρχει fun διάθεση. Συνδύασε ροζ με glam: Ροζ με χρυσό ή ασήμι; Απόλυτο Barbie vibe.

Ροζ με χρυσό ή ασήμι; Απόλυτο Barbie vibe. Κράτα το ισορροπημένο: Αν θες κάτι πιο ώριμο, βάλε ροζ λεπτομέρειες σε ένα κατά τα άλλα ουδέτερο χώρο.

Γιατί να το δοκιμάσεις

Το Barbiecore δεν είναι μόνο για εφήβους ή fashionistas. Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις τον εαυτό σου, να βγάλεις προς τα έξω τη χαρούμενη πλευρά σου και να δώσεις στο σπίτι σου μια ανάσα αισιοδοξίας. Και ειδικά σε περιόδους που η καθημερινότητα είναι δύσκολη, λίγο ροζ δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.

Το σπίτι σου πρέπει να σε κάνει να χαμογελάς. Αν λοιπόν η καρδιά σου λέει Barbie, τότε γιατί όχι; Το Barbiecore δεν είναι απλά μια τάση, είναι ένας τρόπος να θυμηθείς ποια ήσουν, να γιορτάσεις αυτό που είσαι και να μην ξεχνάς να παίζεις με τη ζωή.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

