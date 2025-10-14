Το Bridgerton επιστρέφει στο Netflix με 2 μέρη, μυστήρια και πάθη! Δείτε το πρώτο trailer

Περισσότερο δράμα και σκοτεινές αποκαλύψεις στην πιο τολμηρή σεζόν της σειράς μέχρι τώρα

Η δημοφιλής σειρά εποχής του Netflix, Bridgerton, επιστρέφει με την πολυαναμενόμενη 4η σεζόν, και το κοινό δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του.

Όπως ανακοίνωσε ο επίσημος λογαριασμός @bridgertonnetflix, η νέα σεζόν θα κυκλοφορήσει σε δύο ξεχωριστά μέρη, με τις ημερομηνίες να είναι ήδη γνωστές:

Διάβασε επίσης: Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!

Μέρος 1: 29 Ιανουαρίου

Μέρος 2: 26 Φεβρουαρίου

Η συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης αφήνει πολλά υπονοούμενα, αυξάνοντας το μυστήριο: «Θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων ή θα χαθούμε ακόμη περισσότερο μέσα στα μυστικά της κοινωνίας;»

Η φράση προϊδεάζει για μια σεζόν γεμάτη αποκαλύψεις, εσωτερικές συγκρούσεις και τις κοινωνικές ανατροπές που έχουν κάνει τη σειρά αγαπημένη παγκοσμίως.

Στο trailer που δημοσιεύτηκε, βλέπουμε μια αινιγματική σκηνή: μια γυναίκα με έναν επιβλητικό φιόγκο στα μαλλιά, ενώ στο φόντο διακρίνεται ένας άνδρας με μάσκα, εικόνες που φανερώνουν ότι ίσως μας περιμένει ένα νέο μασκέ πάρτι ή μια πλοκή γεμάτη μυστικά πάθη και ίντριγκες.

Η σειρά, εμπνευσμένη από τα βιβλία της Julia Quinn, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την υπογραφή της Shondaland, τα πλούσια κουστούμια και τις καθηλωτικές ιστορίες. Η 4η σεζόν υπόσχεται να είναι η πιο συναισθηματική, τολμηρή και απρόβλεπτη μέχρι σήμερα.

Το trailer της 4ης σεζόν του «Bridgerton»

Διάβασε επίσης: Netflix και ταξίδια: Τα μέρη που έγιναν τουριστικοί προορισμοί χάρη σε σειρές & ταινίες