Το Netflix το τερμάτισε: 10 σειρές που έχουν κολλήσει όλοι αυτή τη στιγμή!

Από Σουηδικά δράματα μέχρι Κορεάτικες ρομαντζάδες, αυτές είναι οι σειρές που αξίζουν το binge σου

Όταν ο καιρός αρχίζει να γίνεται πιο δροσερός και τα απογεύματα μυρίζουν φθινόπωρο, το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια κουβέρτα, ποπ κορν και… κάτι καλό να δεις και ευτυχώς, το Netflix κάνει για άλλη μια φορά το θαύμα του. Με νέες προσθήκες από κάθε γωνιά του πλανήτη και σειρές για όλα τα γούστα, από αληθινές ιστορίες και εγκλήματα, μέχρι μαγεία, ρομάντζα και χιούμορ, σίγουρα θα βρεις κάτι που θα σου τραβήξει το ενδιαφέρον.

Από ατμοσφαιρικά σκανδιναβικά αστυνομικά μέχρι ρομαντικές κορεάτικες σειρές με φανταστικά στοιχεία, αλλά και αγωνιώδη θρίλερ από την Ιαπωνία ή δράματα εποχής από τη Βρετανία, η πλατφόρμα έχει κάνει γερό update αυτόν τον μήνα.

Οι 10 σειρές που παρακολουθούνται περισσότερο από όλες αυτές τις μέρες στο Netflix είναι:

10) The New Force

Σουηδία, δεκαετία του ’50: ένα αστυνομικό τμήμα αποφασίζει να αλλάξει τα πάντα, δίνοντας θέσεις σε γυναίκες αστυνομικούς για πρώτη φορά. Μια μίνι σειρά εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, που αγγίζει φεμινιστικά και κοινωνικά ζητήματα με συναρπαστικό τρόπο.

9) Winx Club: The Magic is Back

Η Bloom ανακαλύπτει πως είναι νεράιδα και ξεκινά περιπέτειες σε μαγικό σχολείο. Ιδανική σειρά για οικογενειακές βραδιές με λίγο από fantasy, χιούμορ και girl power.

8) Alice in Borderland

Τρεις φίλοι βρίσκονται σε μια εναλλακτική εκδοχή του Τόκιο, όπου για να επιβιώσουν πρέπει να περάσουν από ακραία παιχνίδια. Sci-fi, δράση, και mind games που δεν θα σε αφήσουν να σηκωθείς από τον καναπέ.

7) Black Rabbit

Δύο αδέλφια, πολλά μυστικά και ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Όταν το παρελθόν χτυπά την πόρτα, τα πράγματα βγαίνουν εκτός ελέγχου. Ένα δυνατό αστικό δράμα με suspense και εξαιρετικές ερμηνείες.

6) Genie, Make a Wish

Ένα τζίνι επιστρέφει μετά από 1000 χρόνια και γνωρίζει μια γυναίκα που δεν έχει νιώσει ποτέ συναίσθημα. Ρομαντική σειρά με fantasy vibes, ιδανική για όποιον ψάχνει κάτι ανάλαφρο και μαγικό.

5) House of Guinness

Η οικογένεια Guinness στην Ιρλανδία του 19ου αιώνα βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις μετά τον θάνατο του πατέρα. Ίντριγκα, οικογενειακά δράματα και vintage αισθητική σε ένα ιστορικό setting.

4) Old Dog, New Tricks

Ένας βετεράνος κτηνίατρος πιάνει δουλειά σε pet shop της υψηλής κοινωνίας. Από τα χωράφια στα χαϊδεμένα toy poodles, αυτή η ισπανική κωμωδία υπόσχεται πολλές στιγμές γέλιου.

3) Wayward

Ένα σχολείο για δύσκολους έφηβους κρύβει πολλά περισσότερα από όσα φαίνονται. Μια σειρά μυστηρίου με υπόγειες εντάσεις, ανατροπές και χαρακτήρες με παρελθόν.

2) Ángela

Μια γυναίκα παγιδευμένη σε έναν τοξικό γάμο, βρίσκει διέξοδο σε ένα απρόσμενο φλερτ και μια απόφαση που θα αλλάξει τα πάντα. Δυνατό ισπανικό δράμα με κοινωνικές προεκτάσεις.

1) Monster: The Ed Gein Story

Η true crime σειρά που σόκαρε τους θεατές. Η σκοτεινή ζωή του Ed Gein – του άντρα που ενέπνευσε χαρακτήρες όπως ο Hannibal Lecter – ξεδιπλώνεται σε 8 επεισόδια γεμάτα ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

