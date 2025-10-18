Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid

Με μία κίνηση στα social media η Selena Gomez απέδειξε ότι δεν υπάρχει καμία έχθρα με την Bella Hadid

Η Selena Gomez επέλεξε να μιλήσει με τον πιο απλό τρόπο για ένα θέμα που τα tabloids κρατούν ζωντανό εδώ και χρόνια. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός, η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα προσεκτική με την εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο περί κόντρας με το μοντέλο Bella Hadid.

Η Selena Gomez σχολίασε δημόσια σε βίντεο της Bella Hadid από το «Victoria’s Secret Fashion Show» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Κάτω από ανάρτηση στο Instagram, η Selena Gomez έγραψε «Είναι φωτιά» εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την εμφάνιση της Bella Hadid, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα με κόκκινο σύνολο εσωρούχων και εντυπωσιακή ουρά. Το σχόλιο αυτό θεωρήθηκε από πολλούς ξεκάθαρη ένδειξη πως δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Διάβασε επίσης: Selena Gomez – Benny Blanco: Πανάκριβα διαμάντια και μήνυμα στο νυφικό στο γάμο της χρονιάς

Οι φήμες περί «ψυχρού κλίματος» ανάμεσα στη Selena Gomez και τη Bella Hadid ξεκίνησαν το 2017 όταν η Selena Gomez διατηρούσε σχέση με τον The Weeknd, με τον οποίο η Bella Hadid είχε χωρίσει εκείνη την περίοδο. Μετά τον χωρισμό της Selena Gomez από τον The Weeknd, πολλά δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι οι δύο γυναίκες δεν διατηρούσαν καλές σχέσεις, ενώ οι κινήσεις τους στο Instagram είχαν πυροδοτήσει υποψίες. Ακολούθησαν unfollows, refollows και αμοιβαία σιωπή.

Ωστόσο, το 2023 η Selena Gomez είχε εκφράσει για πρώτη φορά δημόσια την εκτίμησή της προς την Bella Hadid μέσα από ένα βίντεο στο TikTok όπου είχε γράψει «Μακάρι να ήμουν όμορφη σαν την Bella Hadid». Η ανάρτηση έγινε viral και τότε πολλοί θεώρησαν ότι ίσως υπήρχε προσπάθεια επαναπροσέγγισης. Δεν είχε υπάρξει συνέχεια μέχρι φέτος, με το πρόσφατο σχόλιο της Selena Gomez να θεωρείται πλέον σαφής ένδειξη καλών προθέσεων.

Διάβασε επίσης: Με αγγελικό ξανθό περπάτησε η Bella Hadid στην πασαρέλα