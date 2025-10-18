MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 18.10.2025

Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid

bella_hadid
Με μία κίνηση στα social media η Selena Gomez απέδειξε ότι δεν υπάρχει καμία έχθρα με την Bella Hadid
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Selena Gomez επέλεξε να μιλήσει με τον πιο απλό τρόπο για ένα θέμα που τα tabloids κρατούν ζωντανό εδώ και χρόνια. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και δημιουργός, η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα προσεκτική με την εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο περί κόντρας με το μοντέλο Bella Hadid.

Η Selena Gomez σχολίασε δημόσια σε βίντεο της Bella Hadid από το «Victoria’s Secret Fashion Show» που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Κάτω από ανάρτηση στο Instagram, η Selena Gomez έγραψε «Είναι φωτιά» εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την εμφάνιση της Bella Hadid, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα με κόκκινο σύνολο εσωρούχων και εντυπωσιακή ουρά. Το σχόλιο αυτό θεωρήθηκε από πολλούς ξεκάθαρη ένδειξη πως δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 Διάβασε επίσης: Selena Gomez – Benny Blanco: Πανάκριβα διαμάντια και μήνυμα στο νυφικό στο γάμο της χρονιάς

Οι φήμες περί «ψυχρού κλίματος» ανάμεσα στη Selena Gomez και τη Bella Hadid ξεκίνησαν το 2017 όταν η Selena Gomez διατηρούσε σχέση με τον The Weeknd, με τον οποίο η Bella Hadid είχε χωρίσει εκείνη την περίοδο. Μετά τον χωρισμό της Selena Gomez από τον The Weeknd, πολλά δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι οι δύο γυναίκες δεν διατηρούσαν καλές σχέσεις, ενώ οι κινήσεις τους στο Instagram είχαν πυροδοτήσει υποψίες. Ακολούθησαν unfollows, refollows και αμοιβαία σιωπή.

bella_hadid
https://www.instagram.com/bellahadid/

Ωστόσο, το 2023 η Selena Gomez είχε εκφράσει για πρώτη φορά δημόσια την εκτίμησή της προς την Bella Hadid μέσα από ένα βίντεο στο TikTok όπου είχε γράψει «Μακάρι να ήμουν όμορφη σαν την Bella Hadid». Η ανάρτηση έγινε viral και τότε πολλοί θεώρησαν ότι ίσως υπήρχε προσπάθεια επαναπροσέγγισης. Δεν είχε υπάρξει συνέχεια μέχρι φέτος, με το πρόσφατο σχόλιο της Selena Gomez να θεωρείται πλέον σαφής ένδειξη καλών προθέσεων.

Διάβασε επίσης: Με αγγελικό ξανθό περπάτησε η Bella Hadid στην πασαρέλα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

bella Hadid Selena Gomez The Weeknd
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Fashion inspo: Πώς να κάνεις το σωστό layering χωρίς να μοιάζεις με κρεμμύδι

Fashion inspo: Πώς να κάνεις το σωστό layering χωρίς να μοιάζεις με κρεμμύδι

18.10.2025
Επόμενο
Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

18.10.2025

Δες επίσης

Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν
Celeb News

Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

18.10.2025
Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all’s fair»
Celeb News

Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all’s fair»

17.10.2025
Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά
Celeb News

Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά

17.10.2025
Αγωνία για τη θρυλική Brigitte Bardot που νοσηλεύεται επί εβδομάδες σε νοσοκομείο
Celeb News

Αγωνία για τη θρυλική Brigitte Bardot που νοσηλεύεται επί εβδομάδες σε νοσοκομείο

17.10.2025
Τέλος το ξανθό για την Δανάη Μπάρκα! Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της
Celeb News

Τέλος το ξανθό για την Δανάη Μπάρκα! Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της

17.10.2025
O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip
Celeb News

O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip

17.10.2025
Έτοιμοι για νέα αρχή! Η ημερομηνία μετακόμισης του William και της Kate στο καινούργιο τους σπίτι
Celeb News

Έτοιμοι για νέα αρχή! Η ημερομηνία μετακόμισης του William και της Kate στο καινούργιο τους σπίτι

17.10.2025
Η Sofia Richie περιμένει το δεύτερο παιδί της
Celeb News

Η Sofia Richie περιμένει το δεύτερο παιδί της

17.10.2025
Η Kim Kardashian αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του διαζυγίου με τον Kanye West
Celeb News

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του διαζυγίου με τον Kanye West

16.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη