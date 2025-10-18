MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 18.10.2025

Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

sabrina_carpenter
Η Sabrina Carpenter υποδύεται την Carrie Bradshaw στο νέο promo του Saturday Night Live, φέρνοντας τον αέρα του Manhattan στο show
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sabrina Carpenter ετοιμάζεται να κατακτήσει τη Νέα Υόρκη και τη σκηνή του Saturday Night Live, αναλαμβάνοντας διπλό ρόλο ως οικοδέσποινα και μουσικό guest στο επεισόδιο του Σαββάτου. Η νεαρή pop star και ηθοποιός δίνει ήδη μια γεύση από την εμφάνισή της μέσα από το πρώτο promo, όπου με παιχνιδιάρικη διάθεση υιοθετεί τη φωνή και τις κινήσεις της Carrie Bradshaw, της διάσημης πρωταγωνίστριας του Sex and the City.

Με cosmopolitan στο χέρι, ψηλά τακούνια και χαμόγελο, η Carpenter αλληλεπιδρά με τα μέλη του cast, υπογράφει αυτόγραφα και χαρίζει στιγμές γέλιου που θυμίζουν τις καλύτερες στιγμές της σειράς.

gaudy_glam
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter διεκδικεί Anthem Award και δείχνει ότι η pop μπορεί να αλλάξει τον κόσμο

Το promo είναι γεμάτο αναφορές στo Manhattan και στη διάσημη αισθητική της σειράς, με τον Marcello Hernández να υποδύεται έναν flirty «Mr. Big» και την Carpenter να πειραματίζεται με σκηνές γεμάτες με χιούμορ. Πρόκειται για μια δυνατή επιστροφή της στην SNL σκηνή, αφού συμμετείχε πρόσφατα και στο 50ό επετειακό επεισόδιο της εκπομπής.

Με το διπλό της ρόλο, η Carpenter καταφέρνει να συνδέσει τον νεανικό της χαρακτήρα με την κλασική σάτιρα και το πνεύμα της δημοφιλούς εκπομπής, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα και η ενέργεια της είναι ασταμάτητες. Οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν να λάμπει τόσο στη σκηνή όσο και στο μικρόφωνο το Σάββατο το βράδυ στο NBC, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να συζητηθεί.

Η Sabrina Carpenter σχολιάζει για τη διαδικασία της δημιουργίας: «Δεν θέλω να δραματοποιώ τα πράγματα, αλλά τι να κάνω όσο τα πόδια μου δουλεύουν; Είμαι ευκίνητη, ας τα εκμεταλλευτούμε. Το μυαλό μου είναι σε εγρήγορση, ας γράψουμε. Προσπαθώ να μην στεναχωριέμαι για το γεγονός ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή η ζωή είναι όμορφη. Θέλω να τη ζήσω και να συνεχίσω να δημιουργώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσία της στην SNL φέτος συνδυάζει το χιούμορ, τη μουσική και την αισθητική της pop star, φέρνοντας φρέσκια ενέργεια στην iconic εκπομπή και προσελκύοντας τόσο νέους όσο και παλιούς fans. Με τις ανατροπές, τα κωμικά σκηνικά και τις αναφορές στην pop κουλτούρα, το επεισόδιο υπόσχεται να είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά της σεζόν.

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Sabrina Carpenter μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid

Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid

18.10.2025
Επόμενο
Μαύρο γαλλικό: To twist στο διαχρονικό μανικιούρ που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Μαύρο γαλλικό: To twist στο διαχρονικό μανικιούρ που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

18.10.2025

Δες επίσης

Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid
Celeb News

Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid

18.10.2025
Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all’s fair»
Celeb News

Μητέρα και κόρη στο κόκκινο χαλί: Η Kim Kardashian και η Kris Jenner λάμπουν μαζί στην πρεμιέρα του «all’s fair»

17.10.2025
Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά
Celeb News

Ξανά ερωτευμένος ο Eminem! Η γυναίκα που του «έκλεψε» την καρδιά

17.10.2025
Αγωνία για τη θρυλική Brigitte Bardot που νοσηλεύεται επί εβδομάδες σε νοσοκομείο
Celeb News

Αγωνία για τη θρυλική Brigitte Bardot που νοσηλεύεται επί εβδομάδες σε νοσοκομείο

17.10.2025
Τέλος το ξανθό για την Δανάη Μπάρκα! Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της
Celeb News

Τέλος το ξανθό για την Δανάη Μπάρκα! Η τεράστια αλλαγή στα μαλλιά της

17.10.2025
O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip
Celeb News

O Charlie Puth ανακοίνωσε ότι θα γίνει πατέρας μέσα από το νέο του videoclip

17.10.2025
Έτοιμοι για νέα αρχή! Η ημερομηνία μετακόμισης του William και της Kate στο καινούργιο τους σπίτι
Celeb News

Έτοιμοι για νέα αρχή! Η ημερομηνία μετακόμισης του William και της Kate στο καινούργιο τους σπίτι

17.10.2025
Η Sofia Richie περιμένει το δεύτερο παιδί της
Celeb News

Η Sofia Richie περιμένει το δεύτερο παιδί της

17.10.2025
Η Kim Kardashian αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του διαζυγίου με τον Kanye West
Celeb News

Η Kim Kardashian αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του διαζυγίου με τον Kanye West

16.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;