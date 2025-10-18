Sabrina Carpenter: Είναι η Carrie Bradshaw που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Η Sabrina Carpenter υποδύεται την Carrie Bradshaw στο νέο promo του Saturday Night Live, φέρνοντας τον αέρα του Manhattan στο show

Η Sabrina Carpenter ετοιμάζεται να κατακτήσει τη Νέα Υόρκη και τη σκηνή του Saturday Night Live, αναλαμβάνοντας διπλό ρόλο ως οικοδέσποινα και μουσικό guest στο επεισόδιο του Σαββάτου. Η νεαρή pop star και ηθοποιός δίνει ήδη μια γεύση από την εμφάνισή της μέσα από το πρώτο promo, όπου με παιχνιδιάρικη διάθεση υιοθετεί τη φωνή και τις κινήσεις της Carrie Bradshaw, της διάσημης πρωταγωνίστριας του Sex and the City.

Με cosmopolitan στο χέρι, ψηλά τακούνια και χαμόγελο, η Carpenter αλληλεπιδρά με τα μέλη του cast, υπογράφει αυτόγραφα και χαρίζει στιγμές γέλιου που θυμίζουν τις καλύτερες στιγμές της σειράς.

Το promo είναι γεμάτο αναφορές στo Manhattan και στη διάσημη αισθητική της σειράς, με τον Marcello Hernández να υποδύεται έναν flirty «Mr. Big» και την Carpenter να πειραματίζεται με σκηνές γεμάτες με χιούμορ. Πρόκειται για μια δυνατή επιστροφή της στην SNL σκηνή, αφού συμμετείχε πρόσφατα και στο 50ό επετειακό επεισόδιο της εκπομπής.

Με το διπλό της ρόλο, η Carpenter καταφέρνει να συνδέσει τον νεανικό της χαρακτήρα με την κλασική σάτιρα και το πνεύμα της δημοφιλούς εκπομπής, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα και η ενέργεια της είναι ασταμάτητες. Οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν να λάμπει τόσο στη σκηνή όσο και στο μικρόφωνο το Σάββατο το βράδυ στο NBC, σε μια εμφάνιση που αναμένεται να συζητηθεί.

Η Sabrina Carpenter σχολιάζει για τη διαδικασία της δημιουργίας: «Δεν θέλω να δραματοποιώ τα πράγματα, αλλά τι να κάνω όσο τα πόδια μου δουλεύουν; Είμαι ευκίνητη, ας τα εκμεταλλευτούμε. Το μυαλό μου είναι σε εγρήγορση, ας γράψουμε. Προσπαθώ να μην στεναχωριέμαι για το γεγονός ότι τίποτα δεν κρατάει για πάντα, αλλά αυτή τη στιγμή η ζωή είναι όμορφη. Θέλω να τη ζήσω και να συνεχίσω να δημιουργώ».

Η παρουσία της στην SNL φέτος συνδυάζει το χιούμορ, τη μουσική και την αισθητική της pop star, φέρνοντας φρέσκια ενέργεια στην iconic εκπομπή και προσελκύοντας τόσο νέους όσο και παλιούς fans. Με τις ανατροπές, τα κωμικά σκηνικά και τις αναφορές στην pop κουλτούρα, το επεισόδιο υπόσχεται να είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά της σεζόν.

