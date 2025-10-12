Μουσικά Νέα 12.10.2025

Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety

Μετά από δύο Grammy Awards, ένα άλμπουμ στην κορυφή των charts και sold-out συναυλίες, η Sabrina Carpenter προσθέτει ακόμη μια σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sabrina Carpenter συνεχίζει ασταμάτητα την ανοδική της πορεία και προσθέτει ακόμη μια σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της. Το περιοδικό Variety ανακοίνωσε ότι η τραγουδίστρια και δημιουργός τιμάται με τον τίτλο «Hitmaker of the Year» για το 2025, στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής Variety Hitmakers που θα πραγματοποιηθεί φέτος για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Η εκδήλωση, η οποία συνοδεύεται από ειδικό τεύχος του περιοδικού, αποτελεί έναν απολογισμό της χρονιάς στη μουσική και αναγνωρίζει τους καλλιτέχνες, στιχουργούς, παραγωγούς, μάνατζερ και στελέχη της μουσικής βιομηχανίας που συνέβαλαν στη δημιουργία των 25 πιο δημοφιλών τραγουδιών της χρονιάς, όπως καταγράφονται στα charts του Billboard και της Luminate.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια χρονική στιγμή έντονης δραστηριότητας για την Sabrina Carpenter, η οποία ζει τη δημιουργικά πιο ώριμη φάση της καριέρας της. Το έβδομο άλμπουμ της, με τίτλο «Man’s Best Friend», κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και συνεχίζει την επιτυχία που ξεκίνησε με το «Short & Sweet» του 2024, το οποίο της χάρισε δύο Grammy Awards. Το νέο άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 και συγκέντρωσε πάνω από 180 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το single «Manchild» βρέθηκε αμέσως στην κορυφή των charts, επιβεβαιώνοντας το momentum της νεαρής τραγουδίστριας.

Παράλληλα, η Sabrina Carpenter συνεχίζει να διευρύνει τη σκηνική της παρουσία. Τον Οκτώβριο πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο Grand Ole Opry στο Νάσβιλ, ενώ στις 23 Οκτωβρίου ξεκινά τη βορειοαμερικανική της περιοδεία με αφετηρία το Πίτσμπουργκ, μετά από δύο εμφανίσεις στο Austin City Limits Music Festival στο Τέξας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και άλλες πέντε στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, πριν η καλλιτέχνις ανέβει στη σκηνή του Coachella Festival τον ερχόμενο Απρίλιο.

www.instagram.com/opry

Ο εκτελεστικός μουσικός συντάκτης του Variety, Jem Aswad, μίλησε με ενθουσιασμό για τη βράβευση της Sabrina Carpenter. «Είμαστε μεγάλοι θαυμαστές της εδώ και χρόνια. Περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλο καλλιτέχνη της εποχής μας, συνδυάζει την ποπ με την πρόκληση, διατηρώντας απόλυτο έλεγχο στην καριέρα και την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Η Sabrina είναι πραγματικά μια “boss”. Έχει συμμετάσχει δύο φορές στο Hitmakers, ήταν εξώφυλλο του Young Hollywood πέρυσι και είμαστε ενθουσιασμένοι που τη βραβεύουμε ως Hitmaker of the Year για το 2025».

Στο παρελθόν, τον ίδιο τίτλο έχουν λάβει καλλιτέχνες όπως οι Charli XCX, SZA, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Harry Styles, Jack Harlow, καθώς και το δίδυμο Elton John και Dua Lipa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα διάκριση έρχεται να επισφραγίσει τη χρονιά που καθιέρωσε τη Sabrina Carpenter ως μία από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές pop παρουσίες της γενιάς της. Με αστείρευτη ενέργεια, ευφυές χιούμορ και απόλυτη αυτοπεποίθηση, η 25χρονη καλλιτέχνις φαίνεται να έχει βρει τον δικό της ρυθμό, και, όπως όλα δείχνουν, ο κόσμος της ποπ θα συνεχίσει να χορεύει στον ήχο της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Coachella 2026: Οι Headliners που θα δώσουν τον ρυθμό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hitmaker of the Year Sabrina Carpenter Variety
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

12.10.2025
Επόμενο
Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

12.10.2025

Δες επίσης

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

12.10.2025
Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia

12.10.2025
Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction
Μουσικά Νέα

Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction

12.10.2025
Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της
Μουσικά Νέα

Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της

11.10.2025
Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

11.10.2025
Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

10.10.2025
Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους
Μουσική

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
Μουσικά Νέα

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

10.10.2025
Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025
Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show
Μουσικά Νέα

Aνεβάζει τον πήχη το line-up του Victoria’s Secret Fashion Show

09.10.2025
Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο
Μουσικά Νέα

Ασυγκράτητη η Taylor Swift με το Showgirl που «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο

09.10.2025
Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της
Μουσικά Νέα

Τι απαντά η Taylor Swift σε όσους πάτησαν dislike στο album της

08.10.2025
Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae σπάει τα κοντέρ με το νέο της τραγούδι «Tit for Tat»

08.10.2025