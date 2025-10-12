Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety

Μετά από δύο Grammy Awards, ένα άλμπουμ στην κορυφή των charts και sold-out συναυλίες, η Sabrina Carpenter προσθέτει ακόμη μια σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της

Η Sabrina Carpenter συνεχίζει ασταμάτητα την ανοδική της πορεία και προσθέτει ακόμη μια σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της. Το περιοδικό Variety ανακοίνωσε ότι η τραγουδίστρια και δημιουργός τιμάται με τον τίτλο «Hitmaker of the Year» για το 2025, στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής Variety Hitmakers που θα πραγματοποιηθεί φέτος για ένατη συνεχόμενη χρονιά. Η εκδήλωση, η οποία συνοδεύεται από ειδικό τεύχος του περιοδικού, αποτελεί έναν απολογισμό της χρονιάς στη μουσική και αναγνωρίζει τους καλλιτέχνες, στιχουργούς, παραγωγούς, μάνατζερ και στελέχη της μουσικής βιομηχανίας που συνέβαλαν στη δημιουργία των 25 πιο δημοφιλών τραγουδιών της χρονιάς, όπως καταγράφονται στα charts του Billboard και της Luminate.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια χρονική στιγμή έντονης δραστηριότητας για την Sabrina Carpenter, η οποία ζει τη δημιουργικά πιο ώριμη φάση της καριέρας της. Το έβδομο άλμπουμ της, με τίτλο «Man’s Best Friend», κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και συνεχίζει την επιτυχία που ξεκίνησε με το «Short & Sweet» του 2024, το οποίο της χάρισε δύο Grammy Awards. Το νέο άλμπουμ έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 και συγκέντρωσε πάνω από 180 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το single «Manchild» βρέθηκε αμέσως στην κορυφή των charts, επιβεβαιώνοντας το momentum της νεαρής τραγουδίστριας.

Παράλληλα, η Sabrina Carpenter συνεχίζει να διευρύνει τη σκηνική της παρουσία. Τον Οκτώβριο πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο Grand Ole Opry στο Νάσβιλ, ενώ στις 23 Οκτωβρίου ξεκινά τη βορειοαμερικανική της περιοδεία με αφετηρία το Πίτσμπουργκ, μετά από δύο εμφανίσεις στο Austin City Limits Music Festival στο Τέξας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και άλλες πέντε στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, πριν η καλλιτέχνις ανέβει στη σκηνή του Coachella Festival τον ερχόμενο Απρίλιο.

Ο εκτελεστικός μουσικός συντάκτης του Variety, Jem Aswad, μίλησε με ενθουσιασμό για τη βράβευση της Sabrina Carpenter. «Είμαστε μεγάλοι θαυμαστές της εδώ και χρόνια. Περισσότερο από σχεδόν κάθε άλλο καλλιτέχνη της εποχής μας, συνδυάζει την ποπ με την πρόκληση, διατηρώντας απόλυτο έλεγχο στην καριέρα και την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Η Sabrina είναι πραγματικά μια “boss”. Έχει συμμετάσχει δύο φορές στο Hitmakers, ήταν εξώφυλλο του Young Hollywood πέρυσι και είμαστε ενθουσιασμένοι που τη βραβεύουμε ως Hitmaker of the Year για το 2025».

Στο παρελθόν, τον ίδιο τίτλο έχουν λάβει καλλιτέχνες όπως οι Charli XCX, SZA, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Harry Styles, Jack Harlow, καθώς και το δίδυμο Elton John και Dua Lipa.

Η νέα διάκριση έρχεται να επισφραγίσει τη χρονιά που καθιέρωσε τη Sabrina Carpenter ως μία από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές pop παρουσίες της γενιάς της. Με αστείρευτη ενέργεια, ευφυές χιούμορ και απόλυτη αυτοπεποίθηση, η 25χρονη καλλιτέχνις φαίνεται να έχει βρει τον δικό της ρυθμό, και, όπως όλα δείχνουν, ο κόσμος της ποπ θα συνεχίσει να χορεύει στον ήχο της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

