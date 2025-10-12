Μουσικά Νέα 12.10.2025

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

Από το «A Puro Dolor» μέχρι το «Despacito», η πορεία της latin μουσικής μέσα από τα τραγούδια που κατέκτησαν τον κόσμο και καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η latin μουσική κατάφερε να ξεπεράσει τα σύνορα της Λατινικής Αμερικής και να κυριαρχήσει στις διεθνείς σκηνές, στα ραδιόφωνα και στις πλατφόρμες streaming. Από την εποχή του παραδοσιακού reggaetón και της bachata έως τη σύγχρονη pop, οι latin δημιουργοί έστησαν μια παγκόσμια μουσική επανάσταση, γεφυρώνοντας πολιτισμούς και γλώσσες. Το Billboard, με τη λίστα «Top Hot Latin Songs of the 21st Century», αποτίει φόρο τιμής σε αυτή τη διαδρομή, συγκεντρώνοντας τις δέκα επιτυχίες που καθόρισαν όχι μόνο τη latin μουσική, αλλά και τη σύγχρονη pop κουλτούρα. Πρόκειται για τραγούδια που ξεπέρασαν την έννοια του hit, έγιναν ύμνοι μιας ολόκληρης εποχής και απέδειξαν ότι η δύναμη της μουσικής δεν γνωρίζει γλωσσικά ή γεωγραφικά όρια.

Η λίστα του Billboard αντικατοπτρίζει τους σημαντικότερους latin δημιουργούς και ερμηνευτές από το 2000 έως σήμερα, παρουσιάζοντας τα τραγούδια που καθόρισαν την εποχή τους.

Στην δέκατη θέση βρίσκεται το «Te Quiero» του Félix Danilo Gómez, γνωστού ως Flex, που κυριάρχησε για 20 εβδομάδες το 2008 και καθιέρωσε τον Παναμέζο τραγουδιστή ως μια πιο ρομαντική εκδοχή του reggaetón.

Η ένατη θέση ανήκει στη Shakira και τον Alejandro Sanz με το «La Tortura», το οποίο παρέμεινε στην κορυφή για 25 εβδομάδες το 2005, ενώ το άλμπουμ «Fijación Oral: Vol. 1» επιβεβαίωσε την παγκόσμια εμβέλεια της Κολομβιανής σταρ.

Στην όγδοη θέση συναντάμε το «Me Porto Bonito» των Bad Bunny και Chencho Corleone, που διατήρησε την πρωτιά για 20 εβδομάδες το 2022, αποδεικνύοντας πως το reggaetón παραμένει ζωντανό και εμπορικά πανίσχυρο.

Το «El Perdón» των Nicky Jam και Enrique Iglesias κατέχει την έβδομη θέση, με 30 εβδομάδες στην κορυφή το 2015. Η επιτυχία του σηματοδότησε την αναγέννηση του Nicky Jam και πρόσθεσε ένα ακόμη No1 στη μακρά λίστα του Enrique Iglesias.

Ακολουθεί στην έκτη θέση το «No Me Doy Por Vencido» του Luis Fonsi, που κυκλοφόρησε το 2008 και παρέμεινε 19 εβδομάδες πρώτο, αποδεικνύοντας τη σταθερή του παρουσία στο λατινοαμερικανικό ποπ τοπίο, πριν ακόμη ξεσπάσει το φαινόμενο «Despacito».

Στην πέμπτη θέση βρίσκουμε τη συνεργασία των Black Eyed Peas με τον J Balvin στο «RITMO (Bad Boys for Life)», το οποίο κυριάρχησε για 24 εβδομάδες το 2020 και σηματοδότησε τη στροφή του συγκροτήματος προς τη latin σκηνή. Ο will.i.am είχε δηλώσει τότε στο Billboard: «Μπόρεσα να γράψω και να τραγουδήσω στα ισπανικά χάρη στα πολύχρωμα βιώματά μου στο East L.A.».

Η τέταρτη θέση ανήκει στο συγκρότημα Son by Four με το «A Puro Dolor», ένα τραγούδι που, με την παραγωγή του Omar Alfano, κατέκτησε 20 εβδομάδες πρωτιάς το 2000 και καθόρισε το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας στη latin μουσική.

Το «Dakiti» των Bad Bunny και Jhay Cortez καταλαμβάνει την τρίτη θέση, έχοντας παραμείνει για 27 εβδομάδες στο νούμερο ένα το 2020. Το τραγούδι έγινε viral και ανέδειξε τη δυναμική της νέας γενιάς latin δημιουργών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Romeo Santos με το «Propuesta Indecente», το οποίο έφερε τη bachata στο διεθνές προσκήνιο και καθιέρωσε τον καλλιτέχνη ως τον απόλυτο πρεσβευτή του είδους.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει το «Despacito» των Luis Fonsi και Daddy Yankee με τη συμμετοχή του Justin Bieber. Το τραγούδι κράτησε 56 εβδομάδες στην κορυφή του Hot Latin Songs και παραμένει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο latin hit όλων των εποχών.

 

 

