Beauty 18.10.2025

Μαύρο γαλλικό: To twist στο διαχρονικό μανικιούρ που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

galliko
Το μαύρο μανικιούρ συνδυάζει κομψότητα και δυναμισμό, προσφέροντας ένα διαχρονικό και στιλάτο αποτέλεσμα για κάθε περίσταση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μαύρη απόχρωση στα νύχια έχει μια ακαταμάχητη γοητεία, καθώς συνδυάζει το μυστήριο με τη διαχρονική κομψότητα. Είναι ουδέτερη και ταυτόχρονα τολμηρή, μεταμορφώνοντας ακόμη και το πιο απλό μανικιούρ σε statement look. Λειτουργεί ως τέλειος καμβάς για δημιουργικά σχέδια και λεπτομέρειες, αφήνοντας χώρο για προσωπική έκφραση και παιχνιδιάρικα twists.

Το μαύρο γαλλικό μανικιούρ, ειδικά, δίνει νέα διάσταση στο κλασικό στιλ. Αποκτά έναν edgy, modern αέρα που μπορεί να συνδυαστεί με neon πουά, μεταλλικά studs ή abstract σχέδια, δημιουργώντας ένα look που ξεχωρίζει και παραμένει κομψό και μινιμαλιστικό ταυτόχρονα.

galliko_manicure
https://www.instagram.com/phoebesummernails/?hl=en

Διάβασε επίσης: Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa

Απλό γαλλικό 

Ένα κλασικό μαύρο γαλλικό μανικιούρ δίνει minimal, κομψό αποτέλεσμα. Είναι διαχρονικό, εύκολο να φορεθεί και ταιριάζει με όλα τα στιλ.

french_manicure
https://www.instagram.com/amyle.nails/

Αφηρημένα σχέδια 

Η αφηρημένη εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ χρησιμοποιεί κυματιστές ή γεωμετρικές γραμμές πάνω σε διαφανή βάση, προσθέτοντας μια μοντέρνα και φρέσκια νότα στο κλασικό σχέδιο.

black_manicure
https://www.instagram.com/press_reset_nails/

Ασημί λεπτομέρειες 

Το σχέδιο αυτό συνδυάζει μαύρη γαλλική άκρη με διακριτικές ασημί λεπτομέρειες, χαρίζοντας κομψό αλλά και παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

mauro_galliko
https://www.instagram.com/overglowedit/

Μαύρο και κόκκινο 

Η εναλλαγή μαύρου και κόκκινου στις γαλλικές άκρες δημιουργεί ένα τολμηρό και δυναμικό look, ιδανικό για όσες θέλουν ένα statement μανικιούρ χωρίς υπερβολές.

galliko_manikiour
https://www.instagram.com/disseynails/

Ασημί στρας 

Μικρά μεταλλικά studs πάνω στη μαύρη γαλλική άκρη αναβαθμίζουν το κλασικό σχέδιο, προσδίδοντας μια εκλεπτυσμένη rock-chic αίσθηση.

manicure_galiko
https://www.instagram.com/lolo.nailedit/

Jelly

Sheer black jelly nails με μικρές καρδιές και γαλλικές άκρες δίνουν μια παιχνιδιάρικη αλλά κομψή εκδοχή του μαύρου γαλλικού, ιδανική για όλες τις εποχές.

galliko_manicure
https://www.instagram.com/phoebesummernails/?hl=en

Διάβασε επίσης: Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

beauty nail trends νύχια ομορφιά
