Πιες τα αν τολμάς! 6 Halloween cocktails που μοιάζουν με φίλτρα μαγισσών

Εύκολες συνταγές για θεματικά cocktails που θα κλέψουν την παράσταση στο Halloween party σου

Το Halloween πλησιάζει και αν ετοιμάζεις πάρτι (ή έστω μια spooky βραδιά με φίλους στο σπίτι), τότε σίγουρα χρειάζεσαι και τα κατάλληλα ποτά. Τι θα έλεγες για κοκτέιλ που μοιάζουν βγαλμένα από το καζάνι κάποιας μάγισσας;

Σου έχουμε 6 εύκολες και εντυπωσιακές ιδέες για Halloween cocktails που δεν χρειάζονται ούτε πολλά υλικά ούτε επαγγελματικές γνώσεις bartending. Μοιάζουν με μαγικά φίλτρα, έχουν έντονα χρώματα και λίγη… δόση μυστηρίου.

1. Bloody Margarita

Η κλασική Margarita αποκτά τρομακτικό twist με λίγο χυμό από βατόμουρο ή ρόδι. Σερβίρεις με «ματωμένο» χείλος στο ποτήρι (χρωματισμένη ζάχαρη ή σιρόπι).

2. Witch’s Brew Punch

Ένα καταπράσινο ποτό με ανανά, Sprite και λίγο Blue Curacao. Αν βάλεις και λίγη καπνογόνα ξηρού πάγου (με ασφάλεια πάντα), γίνεται εντυπωσιακό.

3. Vampire Kiss Martini

Βάλε βότκα, σαμπάνια και λίγο σιρόπι φράουλας. Κάνε την άκρη του ποτηριού να μοιάζει με αίμα και στόλισέ το με ένα κόκκινο κεράσι.

4. Black Magic

Ένα κατάμαυρο κοκτέιλ με βότκα, μαύρο λικέρ και λίγο glitter για τρόμο με στυλ. Ιδανικό για φωτογραφίες!

5. Pumpkin Spice Martini

Για τους fans του φθινοπώρου. Βάζεις λικέρ με γεύση κολοκύθα, γάλα αμυγδάλου και λίγη κανέλα. Ζεστό ή κρύο – ό,τι προτιμάς.

6. Poison Apple

Ένα ποτό σε βαθύ κόκκινο ή μοβ χρώμα με χυμό μήλο, ρούμι και λίγη κανέλα. Τέλειο για όσους αγαπούν τα dark fairytales.

Το Halloween είναι η τέλεια αφορμή για να πειραματιστείς για αυτό κάνε τα ποτά… μυστήριο και δώσε στο πάρτι σου την πιο spooky (και νόστιμη) ατμόσφαιρα.

