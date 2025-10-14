Beauty 14.10.2025

Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

selena_gomez
Η φθινοπωρινή τάση στα νύχια του 2025 φέρνει ιριδίζοντες και satin τόνους που προσθέτουν διάσταση και ζεστασιά σε κάθε manicure
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος το φθινόπωρο, τα beauty looks γίνονται πιο ζεστά και cozy. Μακιγιάζ, αποχρώσεις μαλλιών και νύχια παίρνουν θερμούς τόνους, ενώ η νέα τάση που ξεχωρίζει στο nail art είναι η «toasted manicure», όπως την καθιέρωσε η Selena Gomez με τις φθινοπωρινές εμφανίσεις της.

Το «toasted» μανικιούρ δεν είναι ένα έντονο χρώμα ή περίπλοκο σχέδιο, αλλά μια λεπτή, ζεστή απόχρωση που φωτίζει και αναδεικνύει τα νύχια με διακριτικό τρόπο. Από απόσταση μπορεί να μοιάζει με απλό nude, αλλά η ομορφιά της βρίσκεται στις διαστάσεις και τη ζεστασιά που προσφέρει. Η τάση αυτή βασίζεται σε ντελικάτα εφέ, όπως με ιριδίζοντες ή satin τόνους , που μετατρέπουν το απλό μανικιούρ σε κάτι ιδιαίτερο, χωρίς να είναι υπερβολικό.

toasted_nails
https://www.instagram.com/tombachik/

Διάβασε επίσης: Rum raisin nails: Το trend που δεν μπορείς να αγνοήσεις φέτος

Η έμπνευση προέρχεται από το μακιγιάζ του φθινοπώρου. Οι ζεστοί, φθινοπωρινοί τόνοι, όπως καραμέλα, terra-cotta και dusty rose, δημιουργούν μια φυσική λάμψη στο δέρμα, αποφεύγοντας την υπερβολική χρήση foundation. Η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται στα νύχια, με μια ελαφριά, φωτεινή στρώση που «ζεσταίνει» τα χρώματα της σεζόν.

toasted_manicure
https://www.instagram.com/tombachik/

Για να πετύχεις τo ιδανικό αποτέλεσμα, η βάση είναι πάντα ένα sheer nude. Η σωστή προετοιμασία των νυχιών είναι απαραίτητη, με καθαρά και περιποιημένα πετσάκια και ομοιόμορφο σχήμα, ώστε η ζεστασιά και η λάμψη της απόχρωσης να αναδειχθούν στο μέγιστο.

toasted_manicure
https://www.instagram.com/tombachik/

Το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει με μακιγιάζ για τα χέρια, νύχια που ακτινοβολούν φυσική ομορφιά, λάμπουν σε χρυσούς και ιριδίζοντες τόνους και γίνονται το ιδανικό φινίρισμα για κάθε φθινοπωρινό look. Η τάση που ανέδειξε η Selena Gomez δείχνει πως η φθινοπωρινή ομορφιά μπορεί να είναι ζεστή, διακριτική και παράλληλα εκθαμβωτική.

