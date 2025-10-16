Η Sabrina Carpenter διεκδικεί Anthem Award και δείχνει ότι η pop μπορεί να αλλάξει τον κόσμο

Η Sabrina Carpenter διεκδικεί Anthem Award για τη φιλανθρωπική της δράση και την κοινωνική της προσφορά

Η Sabrina Carpenter, μία από τις πιο ηχηρές παρουσίες της σύγχρονης pop σκηνής, αποδεικνύει ότι η καλλιτεχνική επιτυχία μπορεί να συνυπάρξει με την κοινωνική προσφορά. Παράλληλα με τις συνεχείς επιτυχίες της στα διεθνή charts και τις sold out συναυλίες της, η Sabrina Carpenter είναι υποψήφια για Anthem Award, έναν θεσμό που επιβραβεύει σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου.

Η υποψηφιότητα προέκυψε χάρη στο «Sabrina Carpenter Fund», το φιλανθρωπικό πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει σε συνεργασία με τον οργανισμό PLUS1. Το ταμείο υποστηρίζει δράσεις για την ενδυνάμωση των νέων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ψυχική υγεία. Η προσφορά αυτή αναγνωρίστηκε από τα Anthem Awards, τα διεθνή βραβεία κοινωνικής επιρροής που διοργανώνονται από τα Webby Awards και τιμούν πρόσωπα, οργανισμούς και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε θετική κοινωνική αλλαγή.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται ισχυρά ονόματα και οργανισμοί όπως η Selena Gomez και το «Rare Beauty», το Spotify, η Google, το MTV Entertainment Studios, ο Andrew Garfield σε συνεργασία με το Sesame Workshop, η εκπομπή «The Daily Show», η Paramount Pictures, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, η Katie Couric με την Colorectal Cancer Alliance και η Clinton Global Initiative. Το επίπεδο του ανταγωνισμού αποτυπώνει το κύρος της φετινής διοργάνωσης και τη σημασία της διάκρισης.

Τα Anthem Awards θεσπίστηκαν το 2021 και κάθε χρόνο αναδεικνύουν πρόσωπα και οργανισμούς που προσφέρουν ουσιαστικό έργο σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγεία, η εκπαίδευση, η ισότητα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι φετινοί υποψήφιοι επιλέχθηκαν από περισσότερες από 2.000 συμμετοχές προερχόμενες από 42 χώρες, ύστερα από αξιολόγηση μελών της International Academy of Digital Arts and Sciences.

Σε επίσημη δήλωσή της η γενική διευθύντρια των Anthem Awards, Patricia McLoughlin, επισήμανε ότι «στην πέμπτη χρονιά των Anthem Awards γιορτάζουμε και τιμούμε τους πραγματικούς φορείς αλλαγής, εκείνους που ωθούν την ανθρωπότητα μπροστά παρά τις προκλήσεις των καιρών. Οι φετινοί φιναλίστ εκπροσωπούν την ελπίδα, τη συμπόνοια και την ένταξη, υπενθυμίζοντάς μας ότι όταν δρούμε συλλογικά μπορούμε να επιφέρουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τους υποψηφίους ψηφίζοντας έως τις 30 Οκτωβρίου στο celebrate.anthemawards.com. Τα έργα με τη μεγαλύτερη στήριξη θα τιμηθούν με τα Anthem Community Voice Awards, ενώ τα Gold, Silver και Bronze Anthem Awards θα απονεμηθούν από επιτροπή ειδικών της International Academy of Digital Arts and Sciences. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη 18 Νοεμβρίου και οι νικητές θα παρουσιάσουν τις ομιλίες τους στην ψηφιακή γκαλερί του θεσμού στο AnthemAwards.com.

