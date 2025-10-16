MadWalk 2025 by Τhree Cents
Cinema 16.10.2025

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025: Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο 2€.
Mad.gr

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή.

Επιλέγουμε την ταινία που θέλουμε, την παρέα που προτιμάμε, την αίθουσα που μας αρέσει, παίρνουμε τα ποπ κορν μας και δίνουμε ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

Φέτος, στη Γιορτή του Σινεμά συμμετέχει και το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ξεκινά στις 30 Οκτωβρίου (εξαιρείται η τελετή έναρξης η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προσκλήσεις).

Δείτε τις ταινίες που θα προβληθούν ΕΔΩ

Γιατί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου δεν πάμε απλά σινεμά. Πάμε στη Γιορτή του Σινεμά. Μόνο με 2 ευρώ.

#giortitoucinema #giortitoucinema2025

Με την υποστήριξη:

ΕΔΙΚΤΕ, COSMOTE TV, CINENEWS, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

