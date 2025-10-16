MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 16.10.2025

Δερμάτινο jacket: To fashion staple που δεν πρέπει να λείπει από καμία ανδρική ντουλάπα

dermatino_jacket
Από casual street style έως smart-chic εμφανίσεις, το δερμάτινο τζάκετ προσθέτει attitude και φινέτσα σε κάθε φθινοπωρινό outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Το δερμάτινο τζάκετ είναι το απόλυτο must-have κομμάτι για το φθινόπωρο και κάθε άνδρας πρέπει να το έχει στη γκαρνταρόμπα του. Προσφέρει αβίαστη κομψότητα και δυναμισμό, ενώ μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση, από casual street outfits μέχρι πιο smart-chic εμφανίσεις. Είναι ένα statement piece που δίνει αμέσως χαρακτήρα και ολοκληρώνει κάθε look χωρίς υπερβολές.

Εκτός από το στιλ, είναι και πρακτικό. Προστατεύει από το κρύο, λειτουργεί τέλεια για layering και αναβαθμίζει ακόμα και τα πιο απλά σύνολα. Συνδυάζεται εύκολα με τζιν, chinos, πουκάμισα, t-shirts, sneakers ή μπότες, ενώ οι αποχρώσεις του, μαύρο, καφέ, μπεζ ή indigo, επιτρέπουν αμέτρητους στιλιστικούς πειραματισμούς.

dermatino_jacket
https://www.instagram.com/yourfirstjoker/

Διάβασε επίσης: To μεταξωτό μαντήλι είναι πασέ, δες τι το αντικαθιστά φέτος

Ιστορική αναδρομή 

Ιστορικά, το δερμάτινο τζάκετ ξεκίνησε ως πρακτικό ένδυμα για πιλότους και στρατιώτες, προτού γίνει σύμβολο επαναστατικότητας και προσωπικότητας. Τη δεκαετία του ’50 το ανέδειξαν στην ποπ κουλτούρα ο James Dean και ο Marlon Brando, ενώ στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 το υιοθέτησαν punk και rock icons, καθιστώντας το αγαπημένο κομμάτι της μουσικής και street fashion. Η ιστορία του δείχνει πως δεν είναι απλώς ρούχο, αλλά ένδειξη στάσης και χαρακτήρα.

dermatino_jacket
Pinterest

Σήμερα, παραμένει βασικό κομμάτι για κάθε φθινοπωρινό outfit. Ένα μαύρο biker jacket δημιουργεί δυναμικό, μοντέρνο look, ενώ ένα καφέ ή μπεζ jacket προσφέρει πιο vintage vibes. Το layering με φούτερ ή πουλόβερ δίνει ζεστασιά, και οι suede μπότες ή τα δερμάτινα loafers ολοκληρώνουν το outfit με φινέτσα.

dermatino_jacket
Pinterest

Παραμένει το πιο versatile και cool κομμάτι της ανδρικής μόδας, κατάλληλο για κάθε ηλικία και στιλ. Συνδυάζεται με αξεσουάρ όπως καπέλα, ρολόγια ή γυαλιά ηλίου και μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε statement. Από street style μέχρι smart casual, είναι το κομμάτι που κάνει κάθε φθινοπωρινό outfit να δείχνει φρέσκο, νεανικό και αβίαστα στιλάτο.

Funky Buddha

funky_buddha_dermatino

JACK & JONES

jack_jones_dermatino

PULL&BEAR

pull_bear_dermatino

Guess

guess_jacket

Calvin Klein

calvin_klein

Διάβασε επίσης: Τhom Βrowne SS26: Kοσμικό tailoring με εξωγήινη φαντασία

Fashion μόδα
