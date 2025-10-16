MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 16.10.2025

Ο Morgan Wallen «αντικαθιστά» τον εαυτό του στην κορυφή

Το ασύλληπτο σερί επιτυχίας του Morgan Wallen συνεχίζεται με το «I Got Better» στο Νο 1 του Billboard Hot Country Songs
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Morgan Wallen συνεχίζει να κυριαρχεί στη σύγχρονη country μουσική σκηνή, γράφοντας ακόμη μία σελίδα εμπορικής επιτυχίας. Το νέο του τραγούδι με τίτλο «I Got Better» ανέβηκε στο Νο 1 του Billboard Hot Country Songs, εκθρονίζοντας το «What I Want» που επίσης ερμηνεύει ο ίδιος. Πρόκειται για το δωδέκατο Νο 1 της καριέρας του, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μοναδική δυναμική του στο είδος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Luminate, το «I Got Better» συγκέντρωσε 13,2 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην εβδομάδα 3 έως 9 Οκτωβρίου, κατέγραψε 31 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις και πούλησε πάνω από 1.000 ψηφιακά αντίτυπα. Στην ανοδική του πορεία συνέβαλε και η κυκλοφορία του επίσημου music video την 1η Οκτωβρίου.

Η νέα επιτυχία του Morgan Wallen ενισχύει ακόμη περισσότερο το ήδη εντυπωσιακό ρεκόρ του. Από το 2019 μέχρι σήμερα, κανένας άλλος καλλιτέχνης της country σκηνής δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα από τέσσερα τραγούδια στο Νο 1 του συγκεκριμένου chart. Στο ίδιο διάστημα ο Morgan Wallen μετρά δώδεκα, επιβεβαιώνοντας τη δεσπόζουσα θέση του στο Billboard Hot Country Songs.

Το «I Got Better» αποτελεί το τέταρτο τραγούδι από το άλμπουμ «I’m the Problem» που φτάνει στην κορυφή του chart. Με αυτόν τον τρόπο ο Morgan Wallen επαναλαμβάνει ένα προσωπικό του ρεκόρ, καθώς το άλμπουμ «One Thing at a Time» είχε επίσης τέσσερα Νο 1 singles. Παράλληλα, τα άλμπουμ «One Thing at a Time» και «I’m the Problem» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δύο πρώτες θέσεις του Billboard Top Country Albums, ενώ το «Dangerous: The Double Album» ακολουθεί στην τρίτη θέση. Συνολικά, έντεκα από τα δώδεκα Νο 1 του Morgan Wallen προέρχονται από αυτά τα τρία άλμπουμ.

Την ίδια στιγμή, ο Luke Combs ενισχύει την παρουσία του στα ψηφιακά charts της country μουσικής. Ο Luke Combs κατέκτησε τις τρεις πρώτες θέσεις του Country Digital Song Sales με τα νέα του τραγούδια «Days Like These», «My Kinda Saturday Night» και «15 Minutes», τα οποία κυκλοφόρησαν ως μέρος του νέου του project με τίτλο «The Prequel». Το «Days Like These» έκανε είσοδο και στο Billboard Hot Country Songs στο Νο 25, ενώ το «15 Minutes» εμφανίστηκε στο Νο 46.

Το νέο ραδιοφωνικό single του Luke Combs με τίτλο «Back in the Saddle» συνεχίζει επίσης την ανοδική του πορεία, ανεβαίνοντας στο Νο 7 του Billboard Hot Country Songs και στο Νο 5 του Country Airplay.

Η εβδομάδα αποδεικνύεται σημαντική για τη country μουσική βιομηχανία, με δύο από τους μεγαλύτερους αστέρες της, τον Morgan Wallen και τον Luke Combs, να γνωρίζουν νέα επιτυχία σε διεθνή charts και ψηφιακές πλατφόρμες. Με αυτούς τους ρυθμούς, η μονομαχία κορυφής στο είδος φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

