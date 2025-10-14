Μουσικά Νέα 14.10.2025

Κλείνει το MTV! Τέλος εποχής στο κανάλι που άλλαξε τη μουσική για πάντα

MTV Video Music Awards
Μετά από 44 χρόνια, η Paramount κατεβάζει το διακόπτη στο πιο επιδραστικό μουσικό brand της τηλεόρασης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά από 44 χρόνια στον «αέρα», το MTV ρίχνει αυλαία. Ένα κανάλι που επηρέασε όσο λίγα τον τρόπο που ακούγαμε μουσική, ντυνόμασταν και φλερτάραμε, σταματά να εκπέμπει μέχρι το τέλος του 2025. Το κεφάλαιο που άνοιξε το 1981 στις ΗΠΑ, φέρνοντας επανάσταση στην ποπ κουλτούρα, φτάνει στο τέλος του.

Η Paramount Global αποφάσισε να τερματίσει τη λειτουργία πέντε μουσικών καναλιών του MTV-MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live—ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και συνεχίζοντας σε πολλές άλλες χώρες. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος: οικονομικοί. Τα διαφημιστικά έσοδα έχουν πέσει κατακόρυφα, το κοινό έχει μειωθεί και τα έξοδα λειτουργίας δεν δικαιολογούνται. Παράλληλα, η Paramount ετοιμάζεται για συγχώνευση με τη Skydance Media και προχωρά σε περικοπές.

Πέρα όμως από τα νούμερα, η απόφαση αυτή αποτυπώνει και μια βαθύτερη αλλαγή: ο τρόπος που ακούμε μουσική έχει αλλάξει δραστικά. Σήμερα κυριαρχούν τα social media και οι υπηρεσίες streaming, που προσφέρουν άμεση και εξατομικευμένη πρόσβαση στη μουσική. Γιατί να περιμένεις να παίξει το αγαπημένο σου κομμάτι στην τηλεόραση, όταν μπορείς να το βρεις σε δευτερόλεπτα στο YouTube ή στο Spotify;

Για πολλά χρόνια, το MTV δεν ήταν απλώς ένα κανάλι. Ήταν μια κοινότητα. Όλοι παρακολουθούσαμε τα ίδια βιντεοκλίπ, στις ίδιες ώρες, ζούσαμε τις ίδιες μουσικές στιγμές, κάναμε τις ίδιες ανακαλύψεις. Τώρα, η εμπειρία αυτή έχει αντικατασταθεί από ατομικές playlists και προτάσεις αλγορίθμων. Η μουσική έγινε προσωπική υπόθεση, και το MTV δεν μπορούσε να ακολουθήσει.

Lady gaga mtv

Το κλείσιμο του MTV σηματοδοτεί το τέλος μιας πολιτιστικής εποχής. Το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε ποτέ ήταν το «Video Killed The Radio Star», μια ειρωνική, σχεδόν προφητική επιλογή. Από τότε, ακολούθησαν αμέτρητες ιστορικές στιγμές: το «Thriller» του Michael Jackson, οι Nirvana που έφεραν τη grunge στο προσκήνιο, το MTV Unplugged που χάρισε μοναδικές εμφανίσεις, η γέννηση των reality shows με το The Real World και οι πολιτικές παρεμβάσεις από καλλιτέχνες όπως ο David Bowie.

Στην ακμή του, το MTV έκανε τα μουσικά βίντεο τέχνη, λάνσαρε μόδες, εκτόξευσε καριέρες και καθόρισε τη νεανική κουλτούρα σε όλο τον κόσμο. Όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και μετά, τα social media άρχισαν να το ξεπερνούν, φέρνοντας το αναπόφευκτο.

Παρόλο που τα τηλεοπτικά κανάλια του κλείνουν, το brand MTV θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα online μέσα και τις μεγάλες διοργανώσεις του, όπως τα VMAs και τα EMAs. Όμως, η καθημερινή εμπειρία της μουσικής τηλεόρασης, όπως την ξέραμε, τελειώνει εδώ.

Για όσους μεγαλώσαμε με το MTV, το «μαύρο» στην οθόνη σημαίνει κάτι περισσότερο από απλή νοσταλγία. Είναι το τέλος μιας κοινής γλώσσας που συνδέει μια ολόκληρη γενιά. Σήμερα μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια, όμως τίποτα δεν αντικαθιστά την αίσθηση του «μοιράζομαι κάτι με όλους ταυτόχρονα». Και αυτό ήταν το MTV.

