Θέατρο 14.10.2025

Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου: «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο» – Οι δράσεις

«Μη φοβάστε. Είναι θέατρο.» «Ο φόβος γι’ αυτό που πρόκειται να συμβεί δεν είναι πρόβλημα. Είναι η αρχή του αυτοσχεδιασμού». – John Cale
Η Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου μεταφέρεται στο ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ και εγκαινιάζει έναν νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής.

Πειραματική Σκηνή Θέατρο Δίπυλον
Υπεύθυνοι: Ακύλλας Καραζήσης –  Νεφέλη Μαϊστράλη

Μετατοπίζοντας το βλέμμα από το τελικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα – και τους περιορισμούς που του ασκεί ο χρόνος – στη διαδικασία της γέννησής του, και μέσα από τη ζωντανή αλληλεπίδραση δημιουργών και θεατών, η Πειραματική Σκηνή προτείνει φέτος μια θεατρική πράξη ανάδειξης αυτού που γεννιέται εδώ και τώρα, πάντα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, ισοτιμίας, συλλογικής ευθύνης.

Πειραματική Σκηνή – Θέατρο Δίπυλον Υπεύθυνοι: Ακύλλας Καραζήσης – Νεφέλη Μαϊστράλη «Μη φοβάστε. Είναι θέατρο.» Η Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου μεταφέρεται στο ισόγειο του θεάτρου ΔΙΠΥΛΟΝ και εγκαινιάζει έναν νέο ζωντανό τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαδικασία της δημιουργίας, της πρόβας, της θεατρικής δοκιμής. Μια Διαρκής Ανοιχτή Πρόβα και έξι παραστάσεις-«σκίτσα» – μία κάθε μήνα (1+6) Από τις 8 Οκτωβρίου – και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη (18.00-22.00) – η Διαρκής Ανοιχτή Πρόβα της Πειραματικής Σκηνής ανοίγει τις πόρτες της, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει ελεύθερα, από 4 λεπτά έως 4 ώρες, έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, μια ζωντανή σύνθεση – όχι παράσταση – του ensemble ηθοποιών της. Μια δημιουργία σε αέναη κίνηση και εξέλιξη, πάνω στη θεματική "Πόλεμος", εμπνευσμένη από το θέατρο, τη λογοτεχνία και τη μουσική. Από τις 31 Οκτωβρίου, έξι καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία (θέατρο, χορός, μουσική, performance) θα συνεργαστούν με το ensemble, δημιουργώντας ισάριθμες παραστάσεις-«σκίτσα», με επίκεντρο την πηγή έμπνευσης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος 2025-26 του Εθνικού Θεάτρου, τη Γλώσσα.

Οι δράσεις της αναπτύσσονται σε τρεις άξονες:

1. Ensemble – Μια ομάδα ηθοποιών

Μέσα από μια διαδικασία ακροάσεων, δημιουργήθηκε ένα 16μελές ensemble  ηθοποιών, μια κολεκτίβα, με στόχο την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συνεργασίας, πειραματισμού και καλλιτεχνικής συνέχειας, που θα διαρκέσει όλη τη χρονιά. Απαλλαγμένη από τη συνήθη υποχρέωση να παράγει κάτι «ολοκληρωμένο», η ομάδα ενθαρρύνεται να δημιουργεί υλικό μέσα σε κλίμα εξερεύνησης, δοκιμής και ανακάλυψης.

2. Διαρκής Ανοιχτή Πρόβα | Από 8 Οκτωβρίου

Η Διαρκής Πρόβα με τίτλο ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville, θα έχει τις πόρτες της ανοιχτές όλη τη χρονιά. Συγκεκριμένα, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 18:00 έως τις 22:00, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί ελεύθερα, έναντι ενός συμβολικού αντιτίμου, για όση ώρα επιθυμεί (από 4 λεπτά έως 4 ώρες), μια ζωντανή σύνθεση – όχι παράσταση – σε αέναη κίνηση και εξέλιξη. Πάνω στη σκηνή, το ensemble θα αφηγείται, θα τραγουδά, θα χορεύει, θα αναπαριστά, αντλώντας τα υλικά του από το θέατρο, τη λογοτεχνία και τη μουσική. Δραματουργικός άξονας της Ανοιχτής Πρόβας θα είναι το μυθιστόρημα του Curzio Malaparte ΚΑΠΟΥΤ και άλλα συναφή υλικά, που αφορούν στο θέμα Πόλεμος.

3. Έξι θεατρικά «Σκίτσα»

Έξι καλλιτέχνες από διαφορετικά πεδία (θέατρο, χορός, μουσική, performance) θα συνεργαστούν με το ensemble, δημιουργώντας ισάριθμες παραστάσεις-«σκίτσα», με επίκεντρο την πηγή έμπνευσης του Καλλιτεχνικού Προγράμματος 2025-26 του Εθνικού Θεάτρου, τη Γλώσσα. Σκοπός τους είναι να εμπλακούν σε έναν ισότιμο, ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο με την ομάδα.

Σκίτσο 1 | Η γλώσσα των μανιφέστων
Οδοιπορικό στη Σατίλα
31 Οκτωβρίου

Η παράσταση επιδιώκει να συνδυάσει τη μαρτυρία, την ανάμνηση και την ποίηση με το πολιτικό μανιφέστο. Την αντιπαραβολή ενός τοπίου λάμψης με ένα τοπίο στάχτης.

Σύλληψη – Δημιουργία: Αλεξάνδρα Καζάζου

Σκηνικά –  κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου

Βοηθός σκηνοθέτριας: Κωστής Γλύκαντζης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Βάρσος, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Κατερίνα Κρίστο, Γιώργος Ματζιάρης,  Νεφέλη Παντερμαλή, Βιβή Πέτση, Θάλεια Σταματέλου

 

Σκίτσο 2 | Η γλώσσα των τοίχων
Η ποίηση είναι στους δρόμους
5 Δεκεμβρίου

Μια απεγνωσμένη μορφή επικοινωνίας: σύμβολα, συνθήματα και εικόνες που γράφτηκαν βιαστικά, σβήστηκαν, ξαναγράφτηκαν. Μια γλώσσα που εισβάλλει στον δημόσιο χώρο και παραβιάζει τον ιδιωτικό, που γεμίζει με νόημα τον κενό χώρο και κάθε στιγμιότυπο από τα παράθυρα των αστικών λεωφορείων.

Σύλληψη – Δημιουργία: Θεανώ Μεταξά
Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου
Βοηθός σκηνοθέτριας: Γρηγόρης Σφακιανάκης

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελισσαίος Βλάχος, Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Δημήτρης Καπετάνιος, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Άννα Λουιζίδη, Θωμάς Μακρυγιάννης, Ουίτσι, Τατιάνα Άννα Πίττα

Σκίτσο 3 | Η γλώσσα του πολιτισμού vs Άγρια γλώσσα
Χρονικό μιας εξημέρωσης
(Οδηγός καλών τρόπων)
9 Ιανουαρίου

Τι σημαίνει ευγένεια και καλοί τρόποι και πόσο απαραίτητη είναι, για να συμβιώσουν οι άνθρωποι; Ποια είναι τα όρια «αγριότητας» και πολιτισμού και πόσο βίαιος τελικά μπορεί να γίνει αυτός ο «εκπολιτισμός»; Μία πλεύση στα θολά ύδατα της αστικής ευγένειας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Σύλληψη – Δημιουργία:  Σταυρούλα Σιάμου
Σκηνικά – Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου
Βοηθός σκηνοθέτριας: Ελένη Βλάχου

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Βάρσος, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Κατερίνα Κρίστο, Γιώργος Ματζιάρης,  Νεφέλη Παντερμαλή, Βιβή Πέτση, Θάλεια Σταματέλου


Σκίτσο 4 | Μετά-ανθρώπινη γλώσσα (ΑΙ)
Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1
6 Φεβρουαρίου

Δεν υπάρχουν πια ηθοποιοί στο θέατρο. Βασικά, δεν υπάρχει θέατρο. Μόνο κώδικας, pixels και συνθετικά σώματα. Tα είχε προφητεύσει όλα η Κασσάνδρα, όμως κανείς δεν την πίστεψε. Νόμισαν πως τα λόγια της ήταν προϊόν μυθοπλασίας κι εκείνη ρόλος. Κι όμως, στα ερείπια ενός από χρόνια σφραγισμένου θεάτρου, μια ομάδα ηθοποιών με σάρκα και οστά, ξεκινά πρόβες, μυστικά και παράνομα, για μια νέα παράσταση…

Σύλληψη – Δημιουργία:  Μάρθα Μπουζιούρη
Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Φωτισμοί: Μαριέττα Παυλάκη
Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου
Βοηθός σκηνοθέτριας: Βασίλης Λυμπερόπουλος

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελισσαίος Βλάχος, Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Δημήτρης Καπετάνιος, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Άννα Λουιζίδη, Θωμάς Μακρυγιάννης, Ουίτσι, Τατιάνα Άννα Πίττα

Σκίτσο 5 | Η γλώσσα της εξέγερσης
Τι να κάνουμε:
Ιστορίες για την αναμονή της Αποκάλυψης
6 Μαρτίου

Οι εποχές των κρίσεων προκαλούν αλλαγές, ξυπνάνε δυνάμεις αντίστασης, δημιουργούν ουτοπίες. Ουτοπίες που καταστρέφουν τον κόσμο όπως τον ξέρουμε και  γεννούν ένα νέο, μια γη της επαγγελίας. Τι γίνεται, όμως, όταν η κρίση δεν φέρνει αλλαγή; Όταν το αδιέξοδο δεν παράγει ουτοπίες; Μια παράσταση για το κοινωνικό γεγονός που, μετά τη γραφή, τη γεωργία και τη δημιουργία της πόλης, καθόρισε όσο κανένα άλλο την ιστορία του ανθρώπου: την επανάσταση.

Σύλληψη – Δημιουργία: Μιχάλης Πητίδης
Σκηνικά – Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού
Φωτισμοί: Μαριέττα Παυλάκη
Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου
Βοηθός σκηνοθέτη: Πάνος Ηλιόπουλος

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Γιάννης Βάρσος, Τίτος Γρηγορόπουλος, Βασίλης Καραμπούλας, Κατερίνα Κρίστο, Γιώργος ΜατζιάρηςΝεφέλη Παντερμαλή, Βιβή Πέτση, Θάλεια Σταματέλου

Σκίτσο 6 | Η γλώσσα της αμφισβήτησης
ΑΜΦΙ (Άπειρες Μικρές Φαεινές Ιδέες)
3 Απριλίου

Με όχημα τα κείμενα των beat ποιητών και τον ήχο της φωνής, ένας ιδιότυπος στρεβλός κανόνας για να αφηγηθούμε να αμφισβητήσουμε μέσα από τον ποιητικό λόγο, τα θέσφατα, την κοινή λογική, αλλά κυρίως τον εαυτό.

Σύλληψη – Δημιουργία:  Φώτης Σιώτας
Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Δραματολόγος παράστασης: Μάγδα Στεργίου
Βοηθός σκηνοθέτη: Ντίνα Κούμουλη

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ελισσαίος Βλάχος, Θεοδώρα Γεωργακοπούλου, Δημήτρης Καπετάνιος, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Άννα Λουιζίδη, Θωμάς Μακρυγιάννης, Ουίτσι, Τατιάνα Άννα Πίττα

Χώρος: Θέατρο ΔΙΠΥΛΟN
Μέρες και ώρες Ανοιχτής Πρόβας : Τετάρτη & Πέμπτη 18.00 – 22.00
Μέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 20.30

Τιμές εισιτηρίων: Ανοιχτή Πρόβα: 5€, Παραστάσεις: Γενική είσοδος 12€, Φοιτητικό/65+ ετών 10€, Άνεργοι, ΑμεΑ & συνοδοί 5€, Πολύτεκνοι 10€
Ειδικά πακέτα: εισιτήριο για Ανοιχτή Πρόβα & εισιτήριο για παράσταση: 15€
Πακέτο έξι (6) παραστάσεων: 60€

Το Εθνικό Θέατρο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Προπώληση Εισιτηρίων

ticketservices.gr • Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00-17.00 & Σάββατο 10.00-14.00 • Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24| Τετάρτη έως Κυριακή: 09.00-15.00


Μέγας Χορηγός: ΔΕΗ

Χορηγοί Πειραματικής Σκηνής Εθνικού Θεάτρου Mad & Mad Radio 106,2

