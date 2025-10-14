Go out 14.10.2025

Η Ελλάδα πιο συμπεριληπτική: Πολιτεία, Δήμοι και επιχειρήσεις ενώνουν δυνάμεις στο 7ο Diversity in Business Conference

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο το 7Ο Diversity in Business Conference, που διοργανώθηκε από το Σωματείο ΚΕΑΝ σε συνεργασία με την BOUSSIAS Events, αναδεικνύοντας τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα ως θεμελιώδεις πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.
Με κεντρικό σύνθημα «Inclusion is in our DNA», το συνέδριο ένωσε εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και ευρωπαϊκών θεσμών, προβάλλοντας τη συμπερίληψη ως ουσιαστική στρατηγική επιλογή και όχι απλώς κοινωνική ευαισθησία.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ισότητα και τη συμπερίληψη, υπογραμμίζοντας: «Ο τίτλος του φετινού συνεδρίου: «Inclusion in our DNA» τοποθετεί συμπερίληψη και διαφορετικότητα στην φυσική τους βάση. Η συμπερίληψη δεν είναι κοινωνική επιλογή, δεν είναι ένα θέμα πολιτικής. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. Είναι η ανάγκη που όλοι έχουμε να ανήκουμε κάπου. Σε μια χώρα, σε μια κοινωνία, σε μια οικογένεια, σ’ έναν εργασιακό χώρο, σε μια παρέα. Η διαφορετικότητα, από την άλλη, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης. Είναι ο «ο κοινός μας παράγοντας» αφού είμαστε όλοι διαφορετικοί. Κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Η διαφορετικότητα δεν είναι εξαίρεση. Είναι ο κανόνας. Αν όμως η διαφορετικότητα είναι δεδομένη, τότε η συμπερίληψη είναι το «εργαλείο» ενδυνάμωσης προσώπων και κοινωνιών».

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του συνεδρίου “7th Diversity in Businnes Conference 2025”, στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025. Το 7ο Diversity in Business Conference, με τίτλο “Inclusion is in our DNA”, αναδεικνύει τη μοναδικότητα ως κοινό στοιχείο της ανθρώπινης ταυτότητας και τη συμπερίληψη ως καταλύτη θεσμικής και κοινωνικής προόδου. Στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών και στρατηγικών που ενισχύουν την συμπερίληψη και την ισότητα, αξίες που αποτελούν πλέον βασικές κοινωνικές προτεραιότητες και καταγράφονται και στους δείκτες ESG ως κριτήρια βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Ο θεσμός, που συνδιοργανώνεται από το Diversity Charter Greece και την BOUSSIAS Events, προσφέρει πρακτικά εργαλεία που ενδυναμώνουν την εργασιακή κουλτούρα, την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, σημείωσε ότι η κουλτούρα της εργασίας αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και οι ανάγκες των ανθρώπων, επισημαίνοντας: «Ως Υφυπουργός Εργασίας, ως νομικός αλλά και ως γυναίκα, που έχω δεχτεί και εγώ διακρίσεις λόγω φύλου, δεν θα το αρνηθώ, πιστεύω ακράδαντα ότι η διαφορετικότητα μάς ενώνει. Η συμπερίληψη μάς δυναμώνει. Και η ισότητα μάς εξελίσσει. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε πολιτικές που απελευθερώνουν το δυναμικό κάθε ανθρώπου. Με αποφασιστικότητα, συνέργειες και κοινωνική ευθύνη, μπορούμε να διαμορφώσουμε έναν κόσμο όπου κάθε άνθρωπος —ανεξαρτήτως φύλου, αναπηρίας ή άλλης ιδιαιτερότητας— θα έχει τον χώρο και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον λοιπόν, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δεσμεύεται να συνεχίσει να πρωτοστατεί σε δράσεις και μεταρρυθμίσεις που αποδεικνύουν ότι η συμπερίληψη είναι πράγματι στο DNA μας».

Από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε ότι η Αθήνα επιδιώκει να αποτελεί μια πόλη ανοιχτή και συμπεριληπτική: «Στον Δήμο Αθηναίων, δεν θεωρούμε τη διαφορετικότητα πρόβλημα προς διαχείριση, αλλά κινητήρια δύναμη. Είναι αυτό που κάνει μια ομάδα, μια επιχείρηση, μια πόλη να εξελίσσεται. Αυτή την πεποίθηση την έχουμε κάνει πράξη. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που υπογράψαμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας. Στόχος μας η προώθηση της δικαιοσύνης και της ισότητας για τους πάνω από 6.500 εργαζόμενους που απασχολούμε».

Τον τόνο της διοργάνωσης έδωσε ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ, Σταύρος Μηλιώνης, ο οποίος δήλωσε: «7 χρόνια ΜΑΖΙ, σε μία σχέση που δεν έχει κουραστεί, αλλά συνεχώς δυναμώνει και σφυρηλατείται μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο. Ξεκινώντας τη Χάρτα Διαφορετικότητας επίσημα στη χώρα μας το 2019, φυσούσε ούριος άνεμος στην Ευρώπη και στον κόσμο, που φούσκωνε τα πανιά μας και δυνάμωνε συνεχώς το κίνημα που πάλευε για σεβασμό της διαφορετικότητας και συμπερίληψη όλων. Σήμερα, το 2025, και ενώ θα περιμέναμε ο κόσμος να εξελίσσεται, φαίνεται ότι η απλή λογική δοκιμάζεται και βασικές αξίες αμφισβητούνται. Καλούμαστε – ή, καλύτερα, μας καλούν – από την αρχή να επαναπροσδιορίσουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Γι’ αυτό και ήρθε σχεδόν αυθόρμητα το motto του σημερινού μας συνεδρίου: «Inclusion is in our DNA». Με λίγα λόγια: δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματευόμαστε! Η αποδοχή της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης είναι μονόδρομος – είναι υποχρέωσή μας, είναι η χαρά μας».

Η φετινή διοργάνωση εστίασε σε ζητήματα αιχμής, με συμμετοχές σημαντικών προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό χώρο. Στα πάνελ και τις θεματικές ενότητες εξετάστηκαν η ενσυναίσθητη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η αντιμετώπιση των αόρατων αναπηριών, η διαγενεακή συνεργασία στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και η σύνδεση των πολιτικών DEI (Diversity, Equity & Inclusion) με τους δείκτες ESG, στους άξονες του Social και του Governance. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα από οργανισμούς που έχουν εντάξει στις στρατηγικές τους πρακτικές ισότητας, ενώ συζητήθηκε ο ρόλος της ηγεσίας στη δημιουργία συμπεριληπτικών κουλτουρών.

 

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του συνεδρίου ήταν η διαδραστική συζήτηση του χρυσού Παραολυμπιονίκη Σωτήρη Γκαβέλα και της Γεωργίας Καλτσή, διεθνούς αθλήτριας ξιφασκίας και μπασκετμπολίστριας σε αμαξίδιο, με την moderator Αναστασία Μουρατίδου. Οι δύο σπουδαίοι αθλητές κατέθεσαν προσωπικές εμπειρίες, δυσκολίες και εμπόδια που αντιμετώπισαν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπουν τις προκλήσεις σε δύναμη και έμπνευση. Μέσα από τη συγκινητική τους αφήγηση, ανέδειξαν πως η αναπηρία δεν είναι περιορισμός αλλά διαφορετική οπτική ζωής, δίνοντας «ορατότητα» και ελπίδα σε μια κοινωνία που μαθαίνει να βλέπει πέρα από τα στερεότυπα.

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση ενός καινοτόμου ρομπότ με συναισθήματα, που αλληλεπιδρούσε με το κοινό, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενσυναίσθησης και ένταξης. Το ρομπότ αυτό έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει παιδιά με αναπηρία, προσφέροντας μια απτή απόδειξη του πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να υπηρετήσει τον άνθρωπο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση της έρευνας “Be Inclusive Survey”, που πραγματοποιήθηκε από τη Focus Bari για λογαριασμό του ΚΕΑΝ. Η έρευνα καταγράφει τις στάσεις, τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των εργαζομένων στην Ελλάδα σχετικά με τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι, παρά την υψηλή ευαισθητοποίηση, το οργανωσιακό πλαίσιο παραμένει ελλιπές:

  • Δύο στους τρεις εργαζόμενους (66%) θεωρούν τις διακρίσεις σημαντικό πρόβλημα, κυρίως λόγω αναπηρίας, φύλου και ηλικίας.
  • Περισσότεροι από ένας στους δύο (56%) έχουν διαπιστώσει περιστατικά διακρίσεων, ενώ σχεδόν οι μισοί (48%) έχουν βιώσει οι ίδιοι κάποια μορφή αποκλεισμού.
  • Μόνο 27% δηλώνουν ότι στην επιχείρησή τους υπάρχουν ενεργές πολιτικές DE&I, ενώ τρεις στους πέντε δεν έχουν λάβει ποτέ εκπαίδευση σε ζητήματα διαφορετικότητας.
  • Παράλληλα, το 57% των εργαζομένων θεωρεί ότι μπορεί να εκφράζει ελεύθερα εμπειρίες και προβληματισμούς χωρίς φόβο για συνέπειες, κάτι που αποδεικνύει την ανάγκη για ακόμη πιο ανοιχτούς διαλόγους και συμμετοχικές διαδικασίες.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ισχυρή βάση ευαισθητοποίησης, αλλά χρειάζονται συστηματικές πολιτικές, εκπαίδευση και μηχανισμοί παρακολούθησης, ώστε η συμπερίληψη να μετατραπεί από πρόθεση σε πράξη.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την κοινή διαπίστωση ότι η συμπερίληψη δεν είναι μόνο δείκτης κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά βασική προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης. Η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή δημιουργικότητας, καινοτομίας και ανθεκτικότητας, ενώ η συμπερίληψη είναι ο μηχανισμός που μετατρέπει τις διαφορές σε δύναμη.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι εταιρείες Cosmote, AB Βασιλόπουλος, Eurolife FFH, NN Hellas, EY, Αθηναϊκή Ζυθοποιία και NOVA ICT, που με τη συμμετοχή τους επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη δημιουργία ενός δίκαιου, ανοιχτού και ανθρώπινου εργασιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν κορυφαία μέσα ενημέρωσης, όπως το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αθήνα 9.84, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, το Newsbeast.gr, το Mad Radio 106.2, το Mad TV και το diversitynews.eu.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Χάρτας Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, μιας πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΕΑΝ από το 2019. Σήμερα, περισσότερες από 350 εταιρείες και οργανισμοί, με πάνω από 100.000 εργαζόμενους, έχουν υπογράψει τη Χάρτα, ενσωματώνοντας πολιτικές ουσιαστικής ισότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας στην καθημερινή τους λειτουργία.

Το ΚΕΑΝ ανανεώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών, για μια Ελλάδα όπου η διαφορετικότητα γίνεται δύναμη και η συμπερίληψη τρόπος ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.diversityconference.gr

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

 

