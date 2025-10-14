Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης Γιαννακάς, σύμβολο της αντισυμβατικής αρρενωπότητας του ελληνικού σινεμά, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια αξέχαστη παρουσία

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, ο «ωραίος κακός» του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, γνωστός και ως «το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη». Ο αγαπημένος ηθοποιός, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με τη γοητεία και το βλέμμα του, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύντροφός του τα τελευταία 25 χρόνια, Κατερίνα, μιλώντας συγκινημένη στην εκπομπή «Πρωινό». «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια. Θα μου λείψει πάρα πολύ, ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια, αλλά η ζωή τα φέρνει αλλιώς», είπε, περιγράφοντας τον Άλκη Γιαννακά ως έναν απλό, ευγενικό άνθρωπο με αστείρευτο χιούμορ και δίψα για ζωή. Όπως αποκάλυψε, ο ηθοποιός απέφευγε συνειδητά τη δημοσιότητα, προτιμώντας μια ήρεμη, μακριά από τα φώτα, καθημερινότητα.

Η κηδεία του Άλκη Γιαννακά θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο Ελληνικό.

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης (Χρήστος) Γιαννακάς γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1945 και υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60. Παρότι η φιλμογραφία του δεν ήταν εκτενής, κάθε του εμφάνιση άφηνε έντονο αποτύπωμα. Έγινε γνωστός μέσα από τις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965), όπου καθιερώθηκε ως το «όμορφο ρεμάλι» και το «καλό παιδί της γειτονιάς», ένας ρόλος που αποτύπωνε την αθωότητα και τη γοητεία μιας άλλης εποχής.

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και πρωταγωνίστησε δίπλα σε μεγάλες κυρίες του ελληνικού σινεμά, όπως η Γκιζέλα Ντάλι, με την οποία τον συνέδεσε και μια δυνατή ερωτική σχέση. Η ίδια είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου». Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο Γιαννακάς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και επέλεξε να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στην Αθήνα, με απλότητα και διακριτικότητα.

Ο Άλκης Γιαννακάς υπήρξε μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ελληνικού κινηματογράφου, ένας άνδρας που συνδύαζε το μυστήριο, τη γοητεία και την ευαισθησία. Με τον θάνατό του κλείνει ένα ακόμα κεφάλαιο της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά.

