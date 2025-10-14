Celeb News 14.10.2025

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο «γόης» του σινεμά, Άλκης Γιαννακάς

alkis_giannakas_thanatos
Ο Άλκης Γιαννακάς, σύμβολο της αντισυμβατικής αρρενωπότητας του ελληνικού σινεμά, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια αξέχαστη παρουσία
Μαρία Χατζηγιάννη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, ο «ωραίος κακός» του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, γνωστός και ως «το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη». Ο αγαπημένος ηθοποιός, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με τη γοητεία και το βλέμμα του, άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η σύντροφός του τα τελευταία 25 χρόνια, Κατερίνα, μιλώντας συγκινημένη στην εκπομπή «Πρωινό». «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια. Θα μου λείψει πάρα πολύ, ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια, αλλά η ζωή τα φέρνει αλλιώς», είπε, περιγράφοντας τον Άλκη Γιαννακά ως έναν απλό, ευγενικό άνθρωπο με αστείρευτο χιούμορ και δίψα για ζωή. Όπως αποκάλυψε, ο ηθοποιός απέφευγε συνειδητά τη δημοσιότητα, προτιμώντας μια ήρεμη, μακριά από τα φώτα, καθημερινότητα.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες

Η κηδεία του Άλκη Γιαννακά θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο Ελληνικό.

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης (Χρήστος) Γιαννακάς γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1945 και υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’60. Παρότι η φιλμογραφία του δεν ήταν εκτενής, κάθε του εμφάνιση άφηνε έντονο αποτύπωμα. Έγινε γνωστός μέσα από τις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965), όπου καθιερώθηκε ως το «όμορφο ρεμάλι» και το «καλό παιδί της γειτονιάς», ένας ρόλος που αποτύπωνε την αθωότητα και τη γοητεία μιας άλλης εποχής.

www.imdb.com

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και πρωταγωνίστησε δίπλα σε μεγάλες κυρίες του ελληνικού σινεμά, όπως η Γκιζέλα Ντάλι, με την οποία τον συνέδεσε και μια δυνατή ερωτική σχέση. Η ίδια είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου». Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο Γιαννακάς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και επέλεξε να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στην Αθήνα, με απλότητα και διακριτικότητα.

Ο Άλκης Γιαννακάς υπήρξε μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ελληνικού κινηματογράφου, ένας άνδρας που συνδύαζε το μυστήριο, τη γοητεία και την ευαισθησία. Με τον θάνατό του κλείνει ένα ακόμα κεφάλαιο της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά.

Διάβασε επίσης: Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Άλκης Γιαννακάς ηθοποιοί ΘΑΝΑΤΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk

Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk

14.10.2025
Επόμενο
Η Ελλάδα πιο συμπεριληπτική: Πολιτεία, Δήμοι και επιχειρήσεις ενώνουν δυνάμεις στο 7ο Diversity in Business Conference

Η Ελλάδα πιο συμπεριληπτική: Πολιτεία, Δήμοι και επιχειρήσεις ενώνουν δυνάμεις στο 7ο Diversity in Business Conference

14.10.2025

Δες επίσης

Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του
Celeb News

Η χυλόπιτα που έγινε love story! Η αποκάλυψη του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την γνωριμία με την γυναίκα του

14.10.2025
Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει
Celeb News

Τέλος η Αθήνα για την Παυλίνα Βουλγαράκη! Το νησί που επέλεξε να ζήσει

14.10.2025
Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα
Celeb News

Μας ξάφνιασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για την Αλεξάνδρα Νίκα

14.10.2025
Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα
Celeb News

Full in love η Τάνια Μπρεάζου! Η απάντηση για τον γάμο της με τον Γιώργο Αμούτζα

14.10.2025
Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη
Celeb News

Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη

13.10.2025
Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό
Celeb News

Η κόρη του Adam Sandler τραγουδά και αφήνει άφωνο το κοινό

13.10.2025
Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες
Celeb News

Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς με φίλους και συνεργάτες

13.10.2025
Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού
Celeb News

Η ειλικρινής εξομολόγηση της Ντορέττας Παπαδημητρίου για την απόκτηση 3ου παιδιού

13.10.2025
Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο
Celeb News

Γάμος… αλλιώς! Τι σχεδιάζει να κάνει η Κατερίνα Καινούργιου πριν το μυστήριο

13.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της
Celeb News

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συντηρεί τα κιλά της

13.10.2025
Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι
Celeb World

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

13.10.2025
Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral
Celeb News

Ο Tom Hanks πήρε το μετρό και έγινε viral

13.10.2025
Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της
Celeb News

Η Τζένη Θεωνά μοιράζεται το πρώτο φωτογραφικό άλμπουμ με τον νεογέννητο γιο της

13.10.2025
Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες
Celeb News

Πέθανε η Άννα Κυριακού, η αγαπημένη «μπεμπέκα» από τις 3 Χάριτες

13.10.2025
Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο
Celeb News

Diane Keaton: Ο αποχαιρετισμός σε μια γυναίκα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον κινηματογράφο

13.10.2025
H Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις ΗΠΑ! Η φωτογραφία με το τρυφερό φιλί
Celeb News

H Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις ΗΠΑ! Η φωτογραφία με το τρυφερό φιλί

13.10.2025
Η Κατερίνα Ζαρίφη στην πιο προσωπική της κατάθεση για τον θάνατο του πατέρα της
Celeb News

Η Κατερίνα Ζαρίφη στην πιο προσωπική της κατάθεση για τον θάνατο του πατέρα της

10.10.2025
Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις
Celeb News

Αντίο δίαιτα! Το λαχταριστό φαγητό που απόλαυσε η Κατερίνα Παπουτσάκη χωρίς τύψεις

10.10.2025
Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ
Celeb News

Dove Cameron-Damiano David: Δύο χρόνια μαζί και η αγάπη τους είναι πιο δυνατή από ποτέ

10.10.2025
Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ
Celeb News

Από το Bachelor στη σκηνή του bodybuilding! Η Αθηνά New York σαρώνει σε διαγωνισμούς fitness στις ΗΠΑ

10.10.2025
5 χρόνια ακινησίας: Η άγνωστη μάχη της Σοφίας Βόσσου ως παιδί
Celeb News

5 χρόνια ακινησίας: Η άγνωστη μάχη της Σοφίας Βόσσου ως παιδί

10.10.2025