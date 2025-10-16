Η Gwyneth Paltrow «πυροβολεί» τη βιογραφία της και τη χαρακτηρίζει σκουπίδι

Η Gwyneth Paltrow απορρίπτει το βιβλίο της Amy Odell, το χαρακτηρίζει σεξιστικό και κακογραμμένο και υπερασπίζεται τη δική της ιστορία και την εταιρεία της

Η Gwyneth Paltrow έσπασε τη σιωπή της για το βιβλίο «Gwyneth The Biography» της Amy Odell, μία μη εξουσιοδοτημένη βιογραφία που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και ισχυρίζεται ότι φωτίζει άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας της ηθοποιού. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός όχι μόνο δεν συμμετείχε στο βιβλίο, αλλά μιλώντας στη βρετανική Vogue το χαρακτήρισε «σκουπίδι» και «σεξιστικό».

Η Amy Odell βασίστηκε σε περισσότερες από διακόσιες συνεντεύξεις συνεργατών, γνωστών και πρώην φίλων της Gwyneth Paltrow για να συνθέσει το βιβλίο, το οποίο περιλαμβάνει ιστορίες από την παιδική της ηλικία, την πορεία της στο Χόλιγουντ και την ίδρυση της εταιρείας Goop. Μεταξύ άλλων, επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο η παλιά φημολογία ότι η Gwyneth Paltrow φέρεται να είχε «κλέψει» τον ρόλο του «Shakespeare in Love» από τη Winona Ryder, κατηγορία που η ηθοποιός έχει αρνηθεί στο παρελθόν.

Η Gwyneth Paltrow, η οποία δηλώνει ότι δεν έχει διαβάσει το βιβλίο, στηρίχθηκε στην άποψη του συζύγου της Brad Falchuk. Όπως είπε «εκείνος το διάβασε και μου είπε “είναι απλώς κακό, πολύ κακά γραμμένο“. Είπα εντάξει». Η ίδια συμπλήρωσε πως όσα απόσπασμα διάβασε σε περιοδικά όπως People «ήταν όλα ανοησίες, πράγματα που δήθεν είπα και δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση».

Η ηθοποιός δεν έμεινε μόνο στην κριτική κατά της Amy Odell, αλλά άφησε αιχμές και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες γενικότερα. «Είναι πολύ σεξιστικό όλο αυτό» είπε. «Γιατί οι άνδρες να έχουν τον Walter Isaacson και εγώ να παίρνω αυτήν την πρόχειρη πένα;». Ο Walter Isaacson είναι ο διακεκριμένος βιογράφος προσωπικοτήτων όπως ο Benjamin Franklin, ο Steve Jobs και ο Elon Musk.

Η Gwyneth Paltrow ενοχλήθηκε επίσης από τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο για την εταιρεία της Goop, σύμφωνα με τα οποία ορισμένες ανώνυμες πηγές τη χαρακτήρισαν ως «τοξική» επιχείρηση. «Αυτό με ενοχλεί. Όλα αυτά τα “η Goop έχει τοξική” με τρελαίνουν. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο πράγμα» δήλωσε. Παραδέχθηκε ωστόσο «Είχαμε μερικούς τοξικούς ανθρώπους και εξαιτίας του φόβου μου για την αντιπαράθεση ίσως δεν το διαχειρίστηκα αρκετά γρήγορα. Αυτό περνάει προς τα κάτω και το αναλαμβάνω απόλυτα. Όμως η κουλτούρα της εταιρείας μας είναι εξαιρετική. Εργάστηκα σκληρά γι’ αυτό και είμαι περήφανη».

Στη συνέχεια πρόσθεσε με έντονο ύφος «Φυσικά και θα πω ότι δεν έχουμε τοξική κουλτούρα. Φυσικά. Είμαστε άνθρωποι που πηγαίνουμε στη δουλειά μερικές φορές με άλυτα ζητήματα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Άσχημες εμπειρίες μπορεί να συμβούν παντού. Αν όμως σε έβαζα μέσα στα γραφεία της Goop στη Santa Monica θα έλεγες “τι στο καλό λένε αυτοί οι άνθρωποι;” Θα έβλεπες πραγματικά αφοσιωμένες και λαμπρές ομάδες που δρουν σε απόλυτο πνεύμα συννεργασίας. Δεν μου αρέσουν αυτά τα ψέματα γιατί επηρεάζουν τους ανθρώπους μας».

Η βιογραφία έκανε θόρυβο το καλοκαίρι και για ακόμη μία ιστορία: μια πηγή υποστήριξε ότι η Gwyneth Paltrow είχε μπλοκάρει τον Russell Crowe από το να πρωταγωνιστήσει δίπλα της στο «A Perfect Murder» εξαιτίας παλαιότερης ερωτικής σχέσης τους. Σύμφωνα με άλλη φήμη, η Gwyneth Paltrow συμφώνησε να επιστρέψει φέτος στον κινηματογράφο μόνο για λόγους προβολής της Goop, πρωταγωνιστώντας στην επερχόμενη ταινία της A24 «Marty Supreme» δίπλα στον Timothee Chalamet.

Με αυτή τη συνέντευξη, η Gwyneth Paltrow επιχειρεί να πάρει στα χέρια της τον έλεγχο της αφήγησης για τη ζωή της, απορρίπτοντας τον τρόπο που παρουσιάζεται μέσα από το βιβλίο της Amy Odell.

