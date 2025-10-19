MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 19.10.2025

Από τον καναπέ στα catwalks: Όταν η μόδα εμπνέεται από το interior design

moda_diakosmisi
Βελούδο, ζακάρ και παστέλ αποχρώσεις φέρνουν τη μόδα πιο κοντά στο σπίτι, όπου δεν φοριέται, αλλά κατοικείται
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τελευταία χρόνια η απόσταση ανάμεσα στη μόδα και τη διακόσμηση έχει αρχίσει να γίνεται σχεδόν αόρατη. Στις πασαρέλες Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-26, τα ρούχα αφηγούνται ιστορίες χώρων, υφών και χρωμάτων που θα μπορούσαν να ανήκουν σε ένα σύγχρονο σαλόνι, ενώ τα έπιπλα φοράνε couture λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι μια αισθητική που συνδέει δύο φαινομενικά απομακρυσμένους κόσμους.

Οι φετινές συλλογές φέρνουν στις πασαρέλες ζεστασιά και άνεση, σχεδόν απτικά κομμάτια που μιλούν για προστασία και θαλπωρή. Βελούδο, ταφτάς, ζακάρ και εκκεντρικά μοτίβα επαναπροσδιορίζουν το tailoring με μια αίσθηση σπιτιού, ενώ τα quilts, οι padded λεπτομέρειες και οι στρογγυλεμένες φόρμες προσφέρουν μια αίσθηση οικειότητας και ηρεμίας. Τα ρούχα φαίνεται να έχουν βγει κατευθείαν από ένα προσεγμένο και καλαίσθητο δωμάτιο, αντί από ένα σκίτσο, ενώ η επιθυμία για απαλότητα και άνεση αντικαθιστά τη σκληρή γεωμετρία των προηγούμενων σεζόν.

zoomer
https://zomerparis.com/

Οι σχεδιαστές μεταμορφώνουν τα ρούχα σε προέκταση του προσωπικού χώρου του καθενός. Παλές και νέες συλλογές επίπλων βρίσκουν τον αντίστοιχο τόνο τους στις φυσικές και παστέλ παλέτες των ρούχων. Tερακότα, μπεζ, μπορντό, πράσινο του φασκόμηλου. Τα υφάσματα γίνονται πιο οικεία και δελεαστικά, ενώ οι σιλουέτες, με μαλακούς ώμους, στρογγυλεμένες γραμμές και αέρινες καμπύλες, καλούν το σώμα σε μια ζεστή αγκαλιά.

versace
https://www.versace.com/

Δεν είναι μόνο τα υφάσματα που μιλούν γλώσσα συναισθηματικής πολυτέλειας. Οι λεπτομέρειες, όπως οι διακοσμητικές ραφές, τα padded hems και τα κεντήματα, παραπέμπουν στην τέχνη της ταπετσαρίας και θυμίζουν την προσοχή στη χειροτεχνία. Από τους οίκους Versace και Moschino έως τους Zomer και Victoria Beckham, η μόδα πια δεν διστάζει να πειραματιστεί με νέους χώρους και υλικά. Τα ρούχα συγχωνεύονται με το περιβάλλον, ενώ το σώμα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής αισθητικής, η μόδα δεν φοριέται απλώς, αλλά ζει μέσα στον χώρο.

moschino
https://www.moschino.com/

Το νέο πρόσωπο της πολυτέλειας το 2025 είναι η αίσθηση του σπιτιού. Τα ρούχα δεν στοχεύουν να εντυπωσιάσουν, αλλά να καθησυχάσουν, να προστατεύσουν και να εκφράσουν την προσωπικότητα του φορέα τους. Η μόδα μιλά για ζεστασιά, ισορροπία και καλοδεχούμενη κομψότητα, μια αισθητική που αγκαλιάζει τόσο τον χώρο όσο και τον άνθρωπο, θριαμβεύοντας στην τέχνη της άνεσης και της κομψότητας.

Fashion διακόσμηση μόδα
