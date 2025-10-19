MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 19.10.2025

Ο Mel Gibson βρήκε τον νέο Ιησού του και είναι από τη Φινλανδία

Ο Jaakko Ohtonen αναλαμβάνει τον ρόλο του Χριστού στη συνέχεια της ταινίας «The Passion of the Christ» που ήδη γυρίζεται στη Ρώμη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Είκοσι χρόνια μετά την ταινία «The Passion of the Christ» ο Mel Gibson επιστρέφει στο μεγαλύτερο θρησκευτικό κινηματογραφικό εγχείρημα της καριέρας του με τη συνέχεια που φέρει τον τίτλο «The Resurrection of the Christ». Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στα ιστορικά στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη και η μεγάλη είδηση είναι ότι ο Αμερικανός σκηνοθέτης εμπιστεύτηκε τον ρόλο του Ιησού σε έναν άγνωστο στο ευρύ κοινό ηθοποιό από τη Φινλανδία. Ο λόγος για τον Jaakko Ohtonen ο οποίος παίρνει τη θέση του Jim Caviezel που είχε εντυπωσιάσει στο πρωτότυπο φιλμ του 2004.

Ο Jaakko Ohtonen κατάγεται από την πόλη Oulu και είναι τριάντα έξι ετών. Έχει εμφανιστεί σε μικρούς ρόλους σε φινλανδικές σειρές αλλά και σε διεθνείς παραγωγές. Το κοινό του Netflix τον γνώρισε μέσα από τη σειρά «Vikings Valhalla» όπου συμμετείχε σε τρία επεισόδια. Πιο πρόσφατα είχε ρόλο στη σειρά «The Last Kingdom» σε δέκα επεισόδια. Ο Mel Gibson φαίνεται να ποντάρει στην επιβλητική φυσιογνωμία του Jaakko Ohtonen. Ο ηθοποιός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι προτιμά ρόλους που απαιτούν συναισθηματική ένταση και ψυχική πειθαρχία, χαρακτηριστικά που ο ρόλος του Ιησού αναμφίβολα απαιτεί.

Στον ρόλο της Μαρίας Μαγδαληνής θα δούμε τη Mariela Garriga η οποία αντικαθιστά την Monica Bellucci που είχε ενσαρκώσει τον ρόλο στην πρώτη ταινία. Η Mariela Garriga γεννήθηκε στην Αβάνα και έζησε σε Μιλάνο και Νέα Υόρκη προτού στραφεί στην υποκριτική. Έχει συμμετάσχει σε παραγωγές όπως «Mission Impossible Dead Reckoning» και «The Final Reckoning» αποκτώντας σταδιακά αναγνωρισιμότητα.

 Η Kasia Smutniak θα ενσαρκώσει τη Μαρία, ο Pier Luigi Pasino τον Απόστολο Πέτρο και ο Riccardo Scamarcio τον Πόντιο Πιλάτο. Στο καστ συμμετέχει και ο Rupert Everett σε έναν μικρό ρόλο.  Το σενάριο της ταινίας «The Resurrection of the Christ» χρειάστηκε όπως δήλωσε ο σεναριογράφος Randall Wallace έξι έως επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ο Randall Wallace συνεργάζεται στενά με τον Mel Gibson από την εποχή του «Braveheart». Η νέα ταινία θα εστιάσει στα γεγονότα μετά τη Σταύρωση και στη στιγμή της Ανάστασης. Το σχέδιο προβλέπει πως η ιστορία θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη με ημερομηνία κυκλοφορίας το 2027.

Οι επιλογές του Mel Gibson συχνά προκαλούν έντονες αντιδράσεις και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με αυτή τη σκηνοθετική επιστροφή του. Η πρώτη ταινία συγκέντρωσε παγκόσμιες εισπράξεις 600 εκατομμυρίων δολαρίων και προκάλεσε τεράστια συζήτηση για τη βία που παρουσίαζε αλλά και για τη θεολογική προσέγγισή της.

Ο Mel Gibson επιχειρεί με τη νέα του ταινία να επανέλθει στο μεγάλο αφήγημα της πίστης και της θυσίας. Το ερώτημα είναι αν ο Jaakko Ohtonen θα καταφέρει να σταθεί στο ύψος του ρόλου και αν η «The Resurrection of the Christ» θα συγκλονίσει ξανά το κοινό όπως η «The Passion of the Christ».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

