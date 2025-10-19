Ο Luc Besson βάζει τον Al Pacino ξανά στη Μαφία

Ο Al Pacino πρωταγωνιστεί στο νέο θρίλερ του Luc Besson με τίτλο «Father Joe» και ενσαρκώνει έναν αρχιμαφιόζο, ενώ ο Kiefer Sutherland τον ομώνυμο χαρακτήρα, τον ιερέα

Ο Al Pacino ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο που θυμίζει τις θρυλικές ερμηνείες του. Ο 85χρονος ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο νέο θρίλερ δράσης του Luc Besson με τίτλο «Father Joe», το οποίο διαδραματίζεται στο Μανχάταν της δεκαετίας του 1990. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου 2025. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ελβετός δημιουργός Barthélémy Grossmann, ενώ το σενάριο και την παραγωγή έχει αναλάβει ο Luc Besson.

Στην ταινία συμμετέχει και ο Kiefer Sutherland, ο οποίος εντάσσεται στο καστ όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως παραγωγός. Ο Kiefer Sutherland θα ενσαρκώσει τον ομώνυμο χαρακτήρα του τίτλου, τον Father Joe, έναν ιερέα που αποφασίζει να κηρύξει προσωπικό πόλεμο κατά του οργανωμένου εγκλήματος της Νέας Υόρκης. Ο Al Pacino θα υποδυθεί έναν αδίστακτο αρχηγό της μαφίας, του οποίου η εγκληματική αυτοκρατορία έρχεται αντιμέτωπη με την αποστολή του Father Joe.

Διάβασε επίσης: Moncler: Οι Al Pacino και Robert De Niro αποθεώνουν τη δύναμη της φιλίας στη νέα καμπάνια

Σε δήλωσή του στο Variety, ο Kiefer Sutherland ανέφερε «Είμαι θαυμαστής του Luc Besson από την εποχή του “Subway”. Ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος διαθέτει μια μοναδική ικανότητα να συνδυάζει το δράμα με την ένταση της δράσης χωρίς να θυσιάζει την ουσία της ιστορίας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί του».

Ο Al Pacino, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με εμβληματικούς μαφιόζικους ρόλους, όπως εκείνον του Michael Corleone στο «Ο Νονός», παραμένει εξαιρετικά ενεργός. Το 2025 θα τον βρει με έξι κινηματογραφικές συμμετοχές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα «Killing Castro», «In the Hand of Dante», «Easy’s Waltz», «Captivated», «Dead Man’s Wire» και «Lear Lex».

Για τον Luc Besson, το «Father Joe» αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο κινηματογραφικό εγχείρημα μετά το πρόσφατο σκηνοθετικό του εγχείρημα, την κινηματογραφική διασκευή του «Dracula», με πρωταγωνιστές τον Caleb Landry Jones και τον Christoph Waltz. Η συνεργασία του Luc Besson με τον Al Pacino δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, καθώς ενώνει έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ευρωπαίους δημιουργούς με έναν από τους πλέον εμβληματικούς ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου. Το «Father Joe» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πλέον συζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της επόμενης χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Το κινηματογραφικό multiverse των Beatles είναι γεγονός και το σκαρώνει ο Sam Mendes