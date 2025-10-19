MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 19.10.2025

Ο Luc Besson βάζει τον Al Pacino ξανά στη Μαφία

Ο Al Pacino πρωταγωνιστεί στο νέο θρίλερ του Luc Besson με τίτλο «Father Joe» και ενσαρκώνει έναν αρχιμαφιόζο, ενώ ο Kiefer Sutherland τον ομώνυμο χαρακτήρα, τον ιερέα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Al Pacino ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο που θυμίζει τις θρυλικές ερμηνείες του. Ο 85χρονος ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο νέο θρίλερ δράσης του Luc Besson με τίτλο «Father Joe», το οποίο διαδραματίζεται στο Μανχάταν της δεκαετίας του 1990. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Οκτωβρίου 2025. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ελβετός δημιουργός Barthélémy Grossmann, ενώ το σενάριο και την παραγωγή έχει αναλάβει ο Luc Besson.

Στην ταινία συμμετέχει και ο Kiefer Sutherland, ο οποίος εντάσσεται στο καστ όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως παραγωγός. Ο Kiefer Sutherland θα ενσαρκώσει τον ομώνυμο χαρακτήρα του τίτλου, τον Father Joe, έναν ιερέα που αποφασίζει να κηρύξει προσωπικό πόλεμο κατά του οργανωμένου εγκλήματος της Νέας Υόρκης. Ο Al Pacino θα υποδυθεί έναν αδίστακτο αρχηγό της μαφίας, του οποίου η εγκληματική αυτοκρατορία έρχεται αντιμέτωπη με την αποστολή του Father Joe.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Moncler: Οι Al Pacino και Robert De Niro αποθεώνουν τη δύναμη της φιλίας στη νέα καμπάνια

Σε δήλωσή του στο Variety, ο Kiefer Sutherland ανέφερε «Είμαι θαυμαστής του Luc Besson από την εποχή του “Subway”. Ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος διαθέτει μια μοναδική ικανότητα να συνδυάζει το δράμα με την ένταση της δράσης χωρίς να θυσιάζει την ουσία της ιστορίας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί του».

Ο Al Pacino, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με εμβληματικούς μαφιόζικους ρόλους, όπως εκείνον του Michael Corleone στο «Ο Νονός», παραμένει εξαιρετικά ενεργός. Το 2025 θα τον βρει με έξι κινηματογραφικές συμμετοχές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα «Killing Castro», «In the Hand of Dante», «Easy’s Waltz», «Captivated», «Dead Man’s Wire» και «Lear Lex».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για τον Luc Besson, το «Father Joe» αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο κινηματογραφικό εγχείρημα μετά το πρόσφατο σκηνοθετικό του εγχείρημα, την κινηματογραφική διασκευή του «Dracula», με πρωταγωνιστές τον Caleb Landry Jones και τον Christoph Waltz. Η συνεργασία του Luc Besson με τον Al Pacino δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες, καθώς ενώνει έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Ευρωπαίους δημιουργούς με έναν από τους πλέον εμβληματικούς ηθοποιούς του αμερικανικού κινηματογράφου. Το «Father Joe» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πλέον συζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές της επόμενης χρονιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το κινηματογραφικό multiverse των Beatles είναι γεγονός και το σκαρώνει ο Sam Mendes

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Al Pacino Father Joe Kiefer Sutherland Luc Besson ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Kpop Demon Hunters επιστρέφει στις αίθουσες για… δαιμονισμένα karaoke

Το Kpop Demon Hunters επιστρέφει στις αίθουσες για… δαιμονισμένα karaoke

19.10.2025
Επόμενο
Ο Mel Gibson βρήκε τον νέο Ιησού του και είναι από τη Φινλανδία

Ο Mel Gibson βρήκε τον νέο Ιησού του και είναι από τη Φινλανδία

19.10.2025

Δες επίσης

Ο Mel Gibson βρήκε τον νέο Ιησού του και είναι από τη Φινλανδία
Cinema

Ο Mel Gibson βρήκε τον νέο Ιησού του και είναι από τη Φινλανδία

19.10.2025
Το Kpop Demon Hunters επιστρέφει στις αίθουσες για… δαιμονισμένα karaoke
Cinema

Το Kpop Demon Hunters επιστρέφει στις αίθουσες για… δαιμονισμένα karaoke

19.10.2025
Πιάσε χαρτομάντηλα! Η νέα viral ταινία του Netflix που ενθαρρύνει την υιοθεσία αδέσποτων ζώων
Cinema

Πιάσε χαρτομάντηλα! Η νέα viral ταινία του Netflix που ενθαρρύνει την υιοθεσία αδέσποτων ζώων

19.10.2025
Μαύρος θάνατος: ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής στο Viasat History 
Cinema

Μαύρος θάνατος: ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής στο Viasat History 

18.10.2025
Φρίκη, αίμα και cult vibes: 5 top ταινίες που πρέπει να δεις μέχρι το Halloween
Cinema

Φρίκη, αίμα και cult vibes: 5 top ταινίες που πρέπει να δεις μέχρι το Halloween

18.10.2025
O George Clooney και η Annette Bening ερωτεύονται στο σπαρακτικό In love
Cinema

O George Clooney και η Annette Bening ερωτεύονται στο σπαρακτικό In love

17.10.2025
Christmas in Paris: Η Christina Aguilera ζωντανεύει τα Χριστούγεννα μέσα από μια κινηματογραφική ταινία
Cinema

Christmas in Paris: Η Christina Aguilera ζωντανεύει τα Χριστούγεννα μέσα από μια κινηματογραφική ταινία

17.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Χρυσός Φοίνικας, Keanu Reeves και τρόμος με το Black Phone 2
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Χρυσός Φοίνικας, Keanu Reeves και τρόμος με το Black Phone 2

17.10.2025
Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons
Cinema

Ο Jim Carrey ετοιμάζεται να «απογειωθεί» στο διάστημα με τους Jetsons

17.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;