Το Kpop Demon Hunters επιστρέφει στις αίθουσες για… δαιμονισμένα karaoke

Η επιτυχία του «Kpop Demon Hunters» αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ποτέ, καθώς το Netflix ανακοίνωσε ότι η ταινία επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες για ειδικές, θεματικές sing-along προβολές στο πλαίσιο του Halloween. Η επανακυκλοφορία της θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου στις τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες κινηματογράφων των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και σε επιλεγμένους κινηματογράφους διεθνώς.

Διάβασε επίσης: Ασταμάτητο το Golden – Ξεπερνά μεγαθήρια της μουσικής και γράφει ιστορία στα charts

Η ταινία «Kpop Demon Hunters» αφηγείται την ιστορία των Rumi, Mira και Zoey, τριών σούπερ σταρ της K-Pop που, όταν δεν γεμίζουν στάδια, ζουν μια μυστική διπλή ζωή ως κυνηγοί δαιμόνων που προστατεύουν τους θαυμαστές τους από υπερφυσικές απειλές. Η ιστορία κορυφώνεται όταν το τρίο έρχεται αντιμέτωπο με το πιο επικίνδυνο αντίπαλο που έχει συναντήσει μέχρι σήμερα, ένα δαιμονικό boy band μεταμφιεσμένο σε ποπ είδωλα. Το Netflix συνοδεύει την επιστροφή της ταινίας με κάλεσμα προς το κοινό να παρακολουθήσει τις προβολές με στολές, δίνοντας αναφορά στο πνεύμα του Halloween.

Η απόφαση του Netflix να φέρει την ταινία ξανά σε κινηματογραφικές αίθουσες έρχεται μετά την εντυπωσιακή εισπρακτική επιτυχία που κατέγραψε στα τέλη Αυγούστου, όταν η πρώτη sing-along έκδοση προβλήθηκε μόνο για δύο ημέρες και έφτασε τα 18 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Τότε, η AMC, το μεγαλύτερο δίκτυο κινηματογράφων στον κόσμο, είχε αρνηθεί να προβάλλει την ταινία.

Το «Kpop Demon Hunters» παραμένει η δημοφιλέστερη ταινία στην ιστορία του Netflix, με τεράστια απήχηση στο κοινό, καθώς αξιοποιεί το παγκόσμιο ρεύμα της K-Pop και το πανίσχυρο fan culture που τη συνοδεύει. Το Halloween φέτος φαίνεται πως θα έχει έναν ακόμη λόγο να τραβήξει την προσοχή με δαιμονική λάμψη, ποπ υπερθέαμα και… karaoke στο σκοτάδι.

Διάβασε επίσης: Το Netflix ανέδειξε το τραγούδι της δεκαετίας – Το single που εκθρόνισε μεγαθήρια της μουσικής