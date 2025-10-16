MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 16.10.2025

Moncler: Οι Al Pacino και Robert De Niro αποθεώνουν τη δύναμη της φιλίας στη νέα καμπάνια

Οι δύο θρύλοι του σινεμά ενώνουν δυνάμεις για τη Moncler, σε μια καμπάνια αφιερωμένη στη φιλία και τη σύνδεση
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια εποχή όπου οι συνεργασίες των celebrities με μεγάλους οίκους μόδας πληθαίνουν, δύο πραγματικοί θρύλοι του κινηματογράφου επανενώνονται με τρόπο που ξεπερνά κάθε εμπορική κίνηση.

Οι Al Pacino και Robert De Niro, πρόσωπα-σύμβολα μιας ολόκληρης γενιάς σινεφίλ, γίνονται οι πρωταγωνιστές της νέας καμπάνιας της Moncler με τίτλο «Warmer Together». Αυτή τη φορά, όμως, δεν πρόκειται απλώς για μια φωτογράφιση υψηλής αισθητικής, είναι μια ωδή στη φιλία, τη συντροφικότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής.

Διάβασε επίσης: Winona Ryder: Ο κρυφός έρωτάς της για τον Al Pacino και ο λόγος που την απέρριψε

Μέσα από τον φακό του διάσημου φωτογράφου Platon, οι δύο ηθοποιοί συναντιούνται σε μια σειρά ασπρόμαυρων εικόνων που αποπνέουν γνησιότητα, βάθος και συγκίνηση.

Η καμπάνια επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι η αληθινή «ζεστασιά» δεν έχει να κάνει μόνο με τα ρούχα που φοράμε, αλλά κυρίως με τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Ο Robert De Niro μιλά για τη σημασία της συναισθηματικής σύνδεσης, ενώ ο Al Pacino τονίζει πως η φιλία είναι το πιο σπουδαίο δώρο που μπορεί να αποκτήσει κάποιος στη ζωή.

Για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Moncler, Remo Ruffini, η συνεργασία αυτή αποτυπώνει πλήρως τη φιλοσοφία του brand. Ενώνει, να εμπνέει και να μεταδίδει ένα αίσθημα αυθεντικής ανθρώπινης ζεστασιάς.

Οι δύο ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν στη Νέα Υόρκη, φορώντας κομμάτια από τη φθινοπωρινή/χειμερινή συλλογή 2025, ανάμεσά τους και το εμβληματικό Maya 70 jacket, ενώ η καμπάνια συνοδεύεται από μια νέα εκδοχή του διαχρονικού τραγουδιού «Lean on Me» του Bill Withers, ερμηνευμένη από τον Tobe Nwigwe και τη σύζυγό του Fat.

Μετά από δεκαετίες κοινών στιγμών στη μεγάλη οθόνη, από το The Godfather Part II και το Heat μέχρι το The Irishman, οι Pacino και De Niro αποδεικνύουν πως η αληθινή χημεία δεν περιορίζεται στο σινεμά. Είναι μια στάση ζωής, ένα μήνυμα που αγγίζει την καρδιά. Η πραγματική πολυτέλεια βρίσκεται πάντα στη ζεστασιά των ανθρώπινων σχέσεων.

Διάβασε επίσης: Ο Robert De Niro σε ρόλο αρχιτέκτονα ετοιμάζει επίγειο παραδείσο στην Καραϊβική

