MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διατροφή 16.10.2025

Τα 4 πράγματα που άλλαξε η Σίσσυ Χρηστίδου και έχασε κιλά χωρίς δίαιτα και φάρμακα

Σίσσυ Χρηστίδου
Το πλήρες πλάνο της παρουσιάστριας που την οδήγησε σε μια νέα ισορροπημένη ζωή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Φανερά αδυνατισμένη και ανανεωμένη επέστρεψε τη φετινή σεζόν η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι» τα τελευταία χρόνια έχει έρθει αντιμέτωπη με μερικές αυξομειώσεις στο βάρος της και είναι κάτι για το οποίο έχει μιλήσει ανοιχτά, τόσο μέσα από συνεντεύξεις της όσο και μέσα από τα προσωπικό της social media.

Πριν αρκετό καιρό, η ίδια είχε πραγματοποιήσει ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων, εστιάζοντας κυρίως στη σταδιακή απώλεια βάρους της. 

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Διάβασε επίσης: Η αλλαγή στην εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου επιβεβαιώνει ξανά την ανθρωποφαγία των social media

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε πως πολλοί τη ρώτησαν αν ακολούθησε ιατρικές μεθόδους, όπως οι ενέσεις GLP-1 που συνταγογραφούνται για διαβητικούς αλλά χρησιμοποιούνται και για απώλεια κιλών. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: δεν έχει κάνει χρήση αυτών των φαρμάκων και, μάλιστα, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της για το πόσο εύκολα γίνονται τέτοιες υποθέσεις, ειδικά όταν την πλησιάζουν νεαρά κορίτσια με σχετικές ερωτήσεις.

«Δεν έχω καταφύγει σε φάρμακα ή παρεμβατικές μεθόδους. Είναι κάτι που με φοβίζει και δε θα το έκανα, εκτός αν υπήρχε σοβαρός ιατρικός λόγος και οδηγία γιατρού. Αντιλαμβάνομαι πως για κάποιους μπορεί να είναι απαραίτητο, αλλά για μένα δεν ήταν ποτέ επιλογή. Και δε θέλω να δημιουργείται αυτή η εντύπωση, ειδικά σε νεαρές ηλικίες που μπορεί να επηρεαστούν», είχε τονίσει με ειλικρίνεια.

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Στη συνέχεια, μίλησε για τη δική της διαδρομή με το βάρος, αποκαλύπτοντας ότι η αύξηση κιλών ξεκίνησε από τις εγκυμοσύνες της: «Στον Φίλιππο είχα πάρει 40 κιλά και στον Μιχαήλ 30. Το θέμα του βάρους δεν ήταν ποτέ απλό για μένα». Εξήγησε πως κατά καιρούς προσπάθησε να επανέλθει και ότι βρήκε πραγματική υποστήριξη στη μέθοδο Evivios, ένα πρόγραμμα διατροφής με στόχο τη βελτίωση της υγείας συνολικά, και όχι απλώς την απώλεια κιλών.

Η ρουτίνα που την βοήθησε να δει διαφορά

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Η Σίσσυ επανέφερε τη γυμναστική στη ζωή της με έναν έξυπνο και κινητοποιητικό τρόπο: συνδύασε τη χρήση του διαδρόμου με την παρακολούθηση αγαπημένων σειρών. Όπως είχε αποκαλύψει, «επέτρεπα στον εαυτό μου να δω επεισόδιο μόνο όταν έκανα διάδρομο και αυτό με βοήθησε απίστευτα στο να βρω κίνητρο».

Επιπλέον, έδωσε έμφαση σε δύο ακόμα βασικά στοιχεία: την επαρκή ενυδάτωση και τον ποιοτικό ύπνο, που όπως διαπίστωσε παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απώλεια βάρους.

Σίσσυ Χρηστίδου
https://www.instagram.com/sissychristidou/

«Έχασα κιλά επειδή φρόντισα την ψυχή μου»

Ίσως το πιο ουσιαστικό κομμάτι της τοποθέτησής της ήταν η αναφορά στην ψυχοθεραπεία, την οποία χαρακτήρισε καθοριστική στη δική της πορεία ευεξίας.

«Με ρωτούν αν νιώθω καλύτερα επειδή έχασα βάρος. Η αλήθεια είναι ότι έχασα βάρος επειδή άρχισα να νιώθω καλύτερα. Όταν μπήκε η ψυχοθεραπεία στη ζωή μου, ξεκίνησα να επουλώνω κομμάτια που είχαν μείνει πίσω κι αυτό επηρέασε θετικά και το σώμα μου. Θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε υποστήριξη για την ψυχική μας υγεία όσο και για τη σωματική».

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου δοκιμάζει την skincare θεραπεία που θα κάνει την επιδερμίδα σου να ακτινοβολεί

γυμναστική διατροφή ΚΙΛΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ Σίσσυ Χρηστίδου
