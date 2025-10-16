MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 16.10.2025

Η Britney Spears περνά στην αντεπίθεση με οργισμένη απάντηση στον Kevin Federline

Με προσωπική της ανάρτηση η Britney Spears λέει «φτάνει πια, ως εδώ και μη παρέκει» και καταγγέλλει τον πρώην σύζυγο της για «διαρκή ψυχολογική χειραγώγηση»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Britney Spears έβαλε τέλος στη σιωπή της και απάντησε δημόσια στις κατηγορίες του Kevin Federline, ο οποίος στο νέο του βιβλίο «You Thought You Knew» επιχειρεί να αφηγηθεί τη δική του εκδοχή για τη θυελλώδη σχέση τους, τη μάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους και την πορεία της τραγουδίστριας μετά τη λήξη της δικαστικής κηδεμονίας της. Η δήλωση της Britney Spears, μέσα από προσωπική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο και σαφές μήνυμα προς τον Kevin Federline, αλλά και προς το κοινό.

Ο Kevin Federline, ο οποίος υπήρξε σύζυγος της Britney Spears από το 2004 έως το 2007, παρουσιάζει στο βιβλίο του έναν σκοτεινό και επικίνδυνο χαρακτήρα της τραγουδίστριας. Περιγράφει, μεταξύ άλλων, ότι τα παιδιά τους Sean Preston και Jayden James «φοβούνταν να επιστρέψουν στο σπίτι της μητέρας τους» και ισχυρίζεται πως εκείνη «στεκόταν νύχτα στην πόρτα του δωματίου τους κρατώντας μαχαίρι». Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η λήξη της κηδεμονίας της το 2021 «ίσως ήταν λάθος» και πως «κάτι κακό πρόκειται να συμβεί αν τα πράγματα δεν αλλάξουν».

Η Britney Spears αντέδρασε άμεσα και επιθετικά. Σε ανάρτησή της έγραψε πως η «συνεχής ψυχολογική χειραγώγηση» από τον πρώην σύζυγό της είναι «εξαιρετικά επώδυνη και εξαντλητική». Η ίδια τόνισε «πάντα ικέτευα και φώναζα για να είμαι μέρος της ζωής των παιδιών μου» και ξεκαθάρισε ότι είναι «εντελώς απογοητευμένη» από την προσπάθεια του Kevin Federline να εμφανίσει εκείνη ως «ασταθή και κακή μητέρα». Η Britney Spears ανέφερε με χαρακτηριστική ακρίβεια «έχω δει τον έναν μου γιο μόνο σαράντα πέντε λεπτά τα τελευταία πέντε χρόνια και τον άλλον μόνο τέσσερις φορές». Και πρόσθεσε «Μιλάω γι’ αυτό γιατί δεν αντέχω άλλο και κάθε γυναίκα θα έκανε το ίδιο».

Στην ανάρτησή της κατηγόρησε τον Kevin Federline ότι για χρόνια «δεν έδειχνε ούτε τον ελάχιστο σεβασμό» απέναντί της και επηρέαζε αρνητικά τη σχέση της με τους γιους τους. «Έχω κι εγώ αξιοπρέπεια» έγραψε «από εδώ και πέρα θα τους ενημερώνω πότε εγώ είμαι διαθέσιμη». Η Britney Spears υποστήριξε πως τα όσα γράφονται στο βιβλίο του Kevin Federline «είναι ψέματα που έχουν αντίκρισμα στην τράπεζα» υπονοώντας πως ο πρώην σύζυγός της επιδιώκει να βγάλει κέρδος εις βάρος της. Η ανάρτηση της ολοκληρώθηκε με τη φράση «είμαι μια αρκετά έξυπνη γυναίκα και προσπαθώ να ζω μια ήρεμη προσωπική ζωή τα τελευταία πέντε χρόνια και να την προστατεύω από τα φώτα της δημοσιότητας».

Ο εκπρόσωπος της Britney Spears δήλωσε «με την κυκλοφορία του βιβλίου του Kevin Federline βλέπουμε για ακόμη μία φορά ότι κάποιοι προσπαθούν να βγάλουν κέρδος εις βάρος της. Αυτό συμβαίνει αμέσως μετά τη λήξη της καταβολής διατροφής προς τον Kevin. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η ευημερία των παιδιών της Sean Preston και Jayden James μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα δυσφήμησης». Υπενθυμίζεται ότι η Britney Spears είχε ήδη παρουσιάσει τη δική της μαρτυρία μέσα από το αυτοβιογραφικό βιβλίο της, το οποίο μεταφέρεται στον κινηματογράφο, περιγράφοντας τον αγώνα της να απελευθερωθεί από μια πολυετή κηδεμονία που χαρακτήρισε «ψυχικό και επαγγελματικό βασανιστήριο».

Στο δικό του βιβλίο ο Kevin Federline εμφανίζεται να αναθεωρεί για το κίνημα «Free Britney» που εναντιώθηκε στην κηδεμονία της. Αναφέρει πως «ξεκίνησε από καλή πρόθεση» αλλά στη συνέχεια «δαιμονοποίησε όσους προσπάθησαν να τη βοηθήσουν». Καλεί μάλιστα τον κόσμο να στραφεί σε ένα νέο κίνημα «Save Britney» υποστηρίζοντας ότι «δεν πρόκειται πλέον για ελευθερία, αλλά για επιβίωση».

Η σύγκρουση ανάμεσα στη Britney Spears και τον Kevin Federline αναζωπυρώνεται σε μια περίοδο όπου η τραγουδίστρια επιχειρεί να ανασυντάξει την προσωπική της ζωή, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της ταμπλόιντ δημοσιότητας. Η δική της απάντηση όμως ήταν καθαρή και αφοπλιστική: «αρκετά πια». Μια φράση που φανερώνει πως αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς φόβο και χωρίς υποχωρήσεις.

Britney Spears Kevin Federline βιβλιο ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
