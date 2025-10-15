«Ανάβει φωτιές» το βιβλίο του Kevin Federline – Η Britney Spears στο μάτι του κυκλώνα

Ο πρώην σύζυγος της Britney Spears αναφέρει ότι φοβάται για τη ζωή της pop star και προκαλεί θύελλα αντιδράσεων πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου του

Ο Kevin Federline επανέρχεται στο προσκήνιο με βαρύτατους ισχυρισμούς για την Britney Spears, λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του με τίτλο «You Thought You Knew». Σε αποσπάσματα του βιβλίου που δημοσιεύθηκαν από τους New York Times, ο Kevin Federline διατύπωσε έντονες ανησυχίες για την ψυχική υγεία της Britney Spears και την επίδραση που, όπως υποστηρίζει, αυτή έχει στα παιδιά τους.

Ο Kevin Federline και η Britney Spears ήταν παντρεμένοι από το 2004 έως το 2007 και απέκτησαν δύο γιους, τον Sean Preston Federline και τον Jayden James Federline. Μετά τον χωρισμό, την επιμέλεια των παιδιών ανέλαβε ο Kevin Federline, ενώ η Britney Spears βρέθηκε υπό καθεστώς δικαστικής επιτροπείας μέχρι την άρση της το 2021.

Στο βιβλίο του, ο Kevin Federline υποστηρίζει ότι ανησυχεί σοβαρά για την υγεία της πρώην συζύγου του. «Η αλήθεια είναι πως αυτή η κατάσταση με την Britney μοιάζει να οδηγείται προς κάτι μη αναστρέψιμο» αναφέρει σε ένα από τα κεφάλαια. Σε άλλο σημείο προσθέτει «Έχει γίνει αδύνατο να προσποιείται κανείς ότι όλα είναι εντάξει. Από εκεί όπου βρίσκομαι εγώ, ο χρόνος τελειώνει και πλησιάζουμε στην ύστατη στιγμή. Κάτι κακό θα συμβεί αν δεν αλλάξει η κατάσταση, και ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι οι γιοι μας θα μείνουν να μαζεύουν τα κομμάτια».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου περιγράφει περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν «προβληματική συμπεριφορά» από την πλευρά της Britney Spears απέναντι στα παιδιά τους. Μεταξύ άλλων, γράφει ότι «κάποιες φορές ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα και τη έβλεπαν να στέκεται αμίλητη στην πόρτα του δωματίου τους κρατώντας ένα μαχαίρι» και συνεχίζει «έλεγε μόνο ένα αδιάφορο “Α, ξύπνησες” και έφευγε χωρίς καμία εξήγηση».

Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν άμεση αντίδραση από εκπρόσωπο της Britney Spears, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα αναφέρει ο Kevin Federline. Σε δήλωσή του που δόθηκε στο Billboard ανέφερε «Με την είδηση της κυκλοφορίας του βιβλίου του Kevin, για ακόμη μία φορά αυτός και άλλοι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος της Britney. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει λίγο μετά τη λήξη της καταβολής διατροφής. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι τα παιδιά της, ο Sean Preston Federline και ο Jayden James Federline, και η ευημερία τους μέσα σε όλη αυτή την υπερβολή. Η ίδια έχει ήδη περιγράψει τη δική της διαδρομή στην αυτοβιογραφία της “The Woman in Me”».

Ο Kevin Federline αναμένεται να δώσει τη μοναδική τηλεοπτική συνέντευξή του για το βιβλίο στο Entertainment Tonight. Σε προδημοσίευση της συνέντευξης δηλώνει ότι νιώθει πως πρέπει «να σημάνει συναγερμό» για όσα, όπως ισχυρίζεται, συμβαίνουν στην προσωπική ζωή της Britney Spears.

Οι παραπάνω τοποθετήσεις έρχονται σε μία περίοδο όπου η Britney Spears προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση της με τους γιους της, οι οποίοι από το 2023 ζουν στη Χαβάη με τον πατέρα τους. Την ημέρα των Χριστουγέννων του 2024 η Britney Spears είχε δηλώσει μέσω Instagram «Τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής μου. Δεν έχω δει τους γιους μου δύο χρόνια. Δάκρυα χαράς και απίστευτη συγκίνηση. Είμαι ευλογημένη».

Το βιβλίο «You Thought You Knew» του Kevin Federline θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου και αναμένεται να προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο γύρω από τη σχέση του με την Britney Spears, αλλά και να αναζωπυρώσει συζητήσεις για τα όρια ανάμεσα στη δημοσιότητα και την προσωπική ζωή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

