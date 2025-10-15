Quadrobics: Η νέα άσκηση στα… 4 που έγινε viral στο TikTok

Αν έχεις δει ποτέ κάποιον στα social media να περπατά στα τέσσερα, να κάνει άλματα σαν ζώο ή να τρέχει χρησιμοποιώντας και τα χέρια και τα πόδια, τότε έχεις ήδη έρθει σε επαφή με το quadrobics, μια νέα και παράξενη (αλλά εντυπωσιακή!) τάση που έγινε δημοφιλής στο TikTok.

Το quadrobics είναι ένα είδος άσκησης που βασίζεται στην κίνηση των ζώων, όπως οι αρκούδες, οι γάτες ή οι λεοπαρδάλεις. Οι κινήσεις του περιλαμβάνουν περπάτημα, τρέξιμο και άλματα στα τέσσερα, δηλαδή με χέρια και πόδια στο έδαφος. Οι ασκήσεις αυτές μπορεί να φαίνονται παράξενες, αλλά δουλεύουν όλο το σώμα, βελτιώνουν την ισορροπία και τη σταθερότητα, ανεβάζουν τους παλμούς και… κάνουν το fitness πιο διασκεδαστικό!

Η λέξη quadrobics προέρχεται από το λατινικό «quattuor» που σημαίνει «τέσσερα» και το γνωστό «aerobics». Αν και ξεκίνησε ως αθλητική πρόκληση (με ανθρώπους που προσπαθούσαν να τρέξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται στα τέσσερα), εξελίχθηκε σε viral trend, ειδικά ανάμεσα σε νέους που ανεβάζουν βίντεο κάνοντας quadrobics με φόντο τη φύση, μουσική, ακόμα και… με στολές ζώων.

Ποια είναι τα οφέλη του;

Βελτιώνει την ισορροπία και τη σταθερότητα του κορμού

Ενισχύει την ευλυγισία και την κινητικότητα

Λειτουργεί ως cardio, αφού αυξάνει τους παλμούς

Προσφέρει ψυχική ευεξία μέσα από μια «πρωτόγονη» σύνδεση με το σώμα και τη φύση

Τι να προσέξεις:

Δεν ενδείκνυται για μυϊκή ενδυνάμωση, καθώς βασίζεται μόνο στο βάρος του σώματος

Θέλει σωστή τεχνική, αλλιώς μπορεί να τραυματιστούν καρποί ή ώμοι

Καλό είναι να ξεκινήσεις σιγά και να δεις πώς αντιδρά το σώμα σου

Σε κάποιες χώρες, όπως η Ρωσία, έχουν προκύψει ακόμη και αντιδράσεις για το κατά πόσο αυτό θεωρείται «φυσιολογικό», όμως το TikTok έχει άλλη γνώμη: το quadrobics είναι μια τάση που συνδυάζει γυμναστική, fun και φαντασία.

