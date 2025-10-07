Τέρμα οι κοιλιακοί: Αυτή είναι η νέα άσκηση που σμιλεύει την κοιλιά χωρίς πόνους

Απόκτησε δυνατό core και επίπεδη κοιλιά χωρίς καταπόνηση, μόνο με μία άσκηση που μπορείς να κάνεις παντού

Αν έχεις βαρεθεί τους παραδοσιακούς κοιλιακούς, τους πόνους στη μέση και την αίσθηση ότι κάτι δεν δουλεύει, έχουμε καλά νέα μιας και υπάρχει μια άσκηση που υπόσχεται σφιχτή, δυνατή κοιλιά χωρίς να σε διαλύει και κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο σε personal trainings όσο και στα social media.

Ονομάζεται dead bug και είναι ό,τι πιο φιλικό για τον κορμό σου (και τη μέση σου) έχεις δοκιμάσει μέχρι τώρα.

Τι είναι το «dead bug» και γιατί δουλεύει;

Παρά το όνομά του, το dead bug (δηλαδή «νεκρό έντομο») είναι μια σταθεροποιητική άσκηση κορμού που δουλεύει με έλεγχο και τεχνική, όχι με ένταση ή άλματα. Ενεργοποιεί βαθιά τους κοιλιακούς, χωρίς να επιβαρύνει τη σπονδυλική στήλη. Το καλύτερο; Μπορείς να την κάνεις στο σπίτι, στο στρώμα σου, ακόμα και σε ένα διάλειμμα από το διάβασμα ή τη δουλειά.

Πώς να την κάνεις:

Ξάπλωσε ανάσκελα σε ένα στρώμα.

Σήκωσε τα πόδια σου σε θέση «τραπεζάκι» (γωνία 90° στα γόνατα), και τα χέρια τεντωμένα προς τα πάνω.

Πίεσε τη μέση σου στο έδαφος, αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο.

Άπλωσε αργά το δεξί πόδι και το αριστερό χέρι προς το πάτωμα, κρατώντας την κοιλιά σου σφιχτή.

Επανέλαβε με την άλλη πλευρά.

Κάνε 10-12 επαναλήψεις ανά πλευρά, για 2-3 σετ.

Γιατί να την προτιμήσεις:

Δεν επιβαρύνει τη μέση

Ενδυναμώνει τον βαθύ εγκάρσιο κοιλιακό (αυτόν που κάνει τη μέση να «μαζεύει»)

Ιδανική για αρχάριους αλλά και για προχωρημένους

Ταιριάζει σε κάθε πρόγραμμα γυμναστικής

Δεν χρειάζεσαι εξοπλισμό ή χώρο

Τip: Για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, συνδύασέ την με διαφραγματική αναπνοή. Η σωστή αναπνοή κατά την εκτέλεση ενισχύει τη σταθεροποίηση του κορμού και βοηθά στην καλύτερη σύσπαση των κοιλιακών.

