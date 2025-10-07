Χώρισαν Klavdia και Oge

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση της Klavdia και του Oge, όπως αποκάλυψε η ίδια η τραγουδίστρια μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι».

Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2025 ανακοίνωσε για πρώτη φορά δημόσια τον χωρισμό της από τον τραγουδιστή. Ωστόσο, η ίδια δεν θέλησε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, παρά μόνο του ότι οι δυο τους διατηρούν μια σχέση αλληλοεκτίμησης και σεβασμού.

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί και είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Μια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Είναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, τα κάνει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικα η Klavdia.

