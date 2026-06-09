Από τα γυρίσματα της Μυκόνου στις εξέδρες του Roland Garros – Η Lily Collins έκλεψε την παράσταση

Η Lily Collins βρέθηκε στον μεγάλο τελικό του Roland Garros και έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ημέρας

Η Lily Collins απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί συγκαταλέγεται στις πιο κομψές και πολυσυζητημένες παρουσίες της διεθνούς showbiz. Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς «Emily in Paris» βρέθηκε στον μεγάλο τελικό του Roland Garros στο Παρίσι μαζί με τον σύζυγό της, Charlie McDowell, τραβώντας τα βλέμματα φωτογράφων και θεατών με μία εμφάνιση που συνδύαζε κομψότητα, καλοκαιρινή φινέτσα και ανεπιτήδευτο στυλ.

Σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς, η ηθοποιός κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες διάσημες προσωπικότητες που έδωσαν το «παρών», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση της ανάμεσα στα πιο αγαπητά και επιδραστικά πρόσωπα της σύγχρονης ψυχαγωγίας.

Τίτλοι τέλους για την Ariana Grande και τον Ethan Slater – Η νέα σελίδα στη ζωή τους

Η παρουσία της Lily Collins στις εξέδρες του θρυλικού Philippe-Chatrier δεν πέρασε απαρατήρητη. Η 37χρονη ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό μαύρο σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από halterneck τοπ και κοντό σορτς, συνδυάζοντάς το με πέδιλα και μία διακριτική μαύρη τσάντα. Το αποτέλεσμα ήταν μία εμφάνιση που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και τη σύγχρονη μόδα, κερδίζοντας θετικά σχόλια από fashion editors και θαυμαστές.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Charlie McDowell, ο οποίος επέλεξε ένα πιο χαλαρό αλλά εξίσου προσεγμένο look, με τζιν παντελόνι και ριγέ πουκάμισο. Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του κορυφαίου τουρνουά τένις. Η Lily Collins δεν ήταν η μοναδική διάσημη προσωπικότητα που βρέθηκε στις εξέδρες του Roland Garros.

Μαζί τους ήταν επίσης η Ashley Park, συμπρωταγωνίστριά της στο «Emily in Paris». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η εμφάνιση της Ashley Park, η οποία επέλεξε ένα κοστούμι σε απόχρωση μέντας, τραβώντας επίσης τα βλέμματα των φωτογράφων. Οι δύο ηθοποιοί, που έχουν αγαπηθεί μέσα από τη συνεργασία τους στη δημοφιλή σειρά, βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της προσοχής, αυτή τη φορά μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό.

Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα, η ηθοποιός βρήκε χρόνο για μια σύντομη απόδραση στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου παρακολούθησε από κοντά τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Alexander Zverev και τον Flavio Cobolli. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης, με τον Zverev να κατακτά το πρώτο Grand Slam της καριέρας του.

Greek Freak και Formula 1: Η ξεχωριστή εμπειρία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μονακό