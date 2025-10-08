Fitness 08.10.2025

Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα

matcha_shot
Το φυσικό σφηνάκι που ξυπνάει σώμα και νου, ενισχύει την ενέργεια και φτιάχνει τη διάθεση σου από την πρώτη γουλιά
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάποιες συνήθειες πρωινού έχουν τη δύναμη να αλλάξουν ολόκληρη τη μέρα σου, και το matcha shot είναι μία από αυτές. Ένα μικρό, αλλά πανίσχυρο σφηνάκι πράσινου τσαγιού που ξυπνάει σώμα και νου, ενισχύει την ενέργειά σου και φτιάχνει τη διάθεσή σου από την πρώτη γουλιά. Η τάση έχει κατακλύσει τα social media, και όχι άδικα, αφού πρόκειται για ένα γρήγορο, φυσικό και απόλυτα Instagrammable boost που μπορείς να ετοιμάσεις στο λεπτό.

Αν σκέφτεσαι να ανανεώσεις την πρωινή σου ρουτίνα ή απλά θέλεις ένα μικρό pick-me-up χωρίς καφεΐνη, αυτή είναι η λύση. Εδώ θα μάθεις πώς να το φτιάξεις, ποια τα οφέλη του και πώς να το εντάξεις στη μέρα σου με στιλ και ευκολία.

matcha_shot
Pinterest

Διάβασε επίσης: Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς; Τι να προσθέσεις στο πιάτο σου για όνειρα γλυκά

Τι είναι το matcha shot

Το matcha shot είναι ένας συμπυκνωμένος χυμός πράσινου τσαγιού, πλούσιος σε αντιοξειδωτικά και αμινοξέα. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε L-theanine και καφεΐνη δημιουργεί έναν μοναδικό συνδυασμό ενέργειας και συγκέντρωσης, χωρίς τα απότομα σκαμπανεβάσματα που προκαλεί ο καφές.

matcha_shot
Pinterest

Οφέλη για ενέργεια και διάθεση

Ένα μόνο σφηνάκι μπορεί να σου δώσει ώθηση ενέργειας, βελτιωμένη διάθεση και αντιοξειδωτική προστασία. Επιπλέον, ενισχύει τον μεταβολισμό και σε βοηθάει να ξεκινήσεις τη μέρα σου δυναμικά, χωρίς υπερβολές και χωρίς να θυσιάσεις τη γεύση ή την ευκολία.

matcha_shot
Pinterest

Πώς να φτιάξεις το matcha shot στο λεπτό

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη. Ανακάτεψε λίγη σκόνη matcha με ζεστό νερό μέχρι να γίνει πάστα, πρόσθεσε περισσότερο νερό και προαιρετικά λίγες σταγόνες μέλι ή λεμόνι. Πιες το αμέσως σαν σφηνάκι και νιώσε τη διαφορά στην ενέργεια και τη συγκέντρωσή σου.

matcha_shot
Pinterest

Tips για ακόμα πιο απολαυστικό αποτέλεσμα

Χρησιμοποίησε φρέσκο, ποιοτικό matcha powder για πιο έντονη γεύση και χρώμα. Δοκίμασέ το πριν από πρωινή γυμναστική για έξτρα ενεργειακό boost ή συνδύασέ το με ένα μικρό πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη για σταθερή ενέργεια.

Διάβασε επίσης: Ginger Shots: Το φυσικό σφηνάκι υγείας για κάθε πρωί – Δες πώς να το φτιάξεις

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

fitness Matcha διατροφή
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε

Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε

08.10.2025

Δες επίσης

Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε
Food

Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε

08.10.2025
Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο
Life

Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο

08.10.2025
Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν
Life

Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν

08.10.2025
Η Dom Pérignon «ανθίζει» με pop art δια χειρός Takashi Murakami
Life

Η Dom Pérignon «ανθίζει» με pop art δια χειρός Takashi Murakami

08.10.2025
Το Παρίσι μάς δείχνει πώς θα είναι τα μαλλιά του φθινοπώρου – Δες τα top street style looks!
Beauty

Το Παρίσι μάς δείχνει πώς θα είναι τα μαλλιά του φθινοπώρου – Δες τα top street style looks!

08.10.2025
Polka dots: To print που έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να χορεύει στον πιο ξέφρενο ρυθμό
Fashion

Polka dots: To print που έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να χορεύει στον πιο ξέφρενο ρυθμό

08.10.2025
Κάνεις απολέπιση λάθος; Δες πόσο συχνά πρέπει πραγματικά να την κάνεις
Beauty

Κάνεις απολέπιση λάθος; Δες πόσο συχνά πρέπει πραγματικά να την κάνεις

08.10.2025
Miu Miu SS26: Η ποδιά γίνεται σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ
Fashion

Miu Miu SS26: Η ποδιά γίνεται σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ

08.10.2025
Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»
Life

Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»

08.10.2025
Οι 4+1 τάσεις διακόσμησης που θα κάνουν θραύση το 2026
Life

Οι 4+1 τάσεις διακόσμησης που θα κάνουν θραύση το 2026

08.10.2025
Το trick που χαλαρώνει σώμα και πρόσωπο πριν τον ύπνο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα
Life

Το trick που χαλαρώνει σώμα και πρόσωπο πριν τον ύπνο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα

07.10.2025
Valentino-Celine: Από τα φαντασμαγορικά florals στην μινιμαλιστική κομψότητα της άνοιξης 2026
Fashion

Valentino-Celine: Από τα φαντασμαγορικά florals στην μινιμαλιστική κομψότητα της άνοιξης 2026

07.10.2025
Πρωτεΐνη πριν τον ύπνο: Νέο trend ή game changer για τον μεταβολισμό; Οι ειδικοί απαντούν
Food

Πρωτεΐνη πριν τον ύπνο: Νέο trend ή game changer για τον μεταβολισμό; Οι ειδικοί απαντούν

07.10.2025
Τhom Βrowne SS26: Kοσμικό tailoring με εξωγήινη φαντασία
Fashion

Τhom Βrowne SS26: Kοσμικό tailoring με εξωγήινη φαντασία

07.10.2025
Vivienne Westwood και McQueen SS26: Αναρχία και ρομαντισμός στη μόδα του μέλλοντος
Fashion

Vivienne Westwood και McQueen SS26: Αναρχία και ρομαντισμός στη μόδα του μέλλοντος

07.10.2025
Τα 5 ζώδια που θα βρουν το άλλο τους μισό τον φετινό χειμώνα
Life

Τα 5 ζώδια που θα βρουν το άλλο τους μισό τον φετινό χειμώνα

07.10.2025
Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink
Fashion

Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink

07.10.2025
Τέρμα οι κοιλιακοί: Αυτή είναι η νέα άσκηση που σμιλεύει την κοιλιά χωρίς πόνους
Fitness

Τέρμα οι κοιλιακοί: Αυτή είναι η νέα άσκηση που σμιλεύει την κοιλιά χωρίς πόνους

07.10.2025
Μαλαχίτης: Το συστατικό που θα κυριαρχήσει στο skincare το 2026
Beauty

Μαλαχίτης: Το συστατικό που θα κυριαρχήσει στο skincare το 2026

07.10.2025
Η Chloé ανοίγει την πρώτη της μπουτίκ στην Aθήνα
Fashion

Η Chloé ανοίγει την πρώτη της μπουτίκ στην Aθήνα

07.10.2025
Η νέα star bag του οίκου Coperni είναι φυλαχτό ενέργειας και fashion statement
Fashion

Η νέα star bag του οίκου Coperni είναι φυλαχτό ενέργειας και fashion statement

07.10.2025