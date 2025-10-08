Food 08.10.2025

Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε

gen z φαγητό
Μια γενιά που κοιτάει το περιβάλλον, το σώμα και την ψυχή της και το δείχνει και στο πιάτο της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Δεν είναι μυστικό πως η Gen Z έχει βάλει τη δική της σφραγίδα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και το φαγητό δεν αποτελεί εξαίρεση. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, που μεγάλωσαν με ταχύρρυθμα γεύματα, επεξεργασμένα προϊόντα και δίαιτες-αστραπή, η Gen Z φαίνεται να υιοθετεί μια πιο συνειδητή σχέση με το φαγητό.

Συγκεκριμένα, επιλέγει συχνότερα φυτικές επιλογές (plant-based), αποφεύγει το κρέας για περιβαλλοντικούς ή ηθικούς λόγους και στρέφεται σε τοπικά, βιολογικά και εποχικά προϊόντα. Το φαγητό για τη Gen Z δεν είναι απλώς καύσιμο.

gen z φαγητό
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Πρωτεΐνη πριν τον ύπνο: Νέο trend ή game changer για τον μεταβολισμό; Οι ειδικοί απαντούν

Είναι τρόπος έκφρασης, φροντίδας και για πολλούς ακτιβισμού. Μέσα από το φαγητό δείχνουν τις αξίες τους: βιωσιμότητα, συμπερίληψη, υγεία και ψυχική ευεξία.

gen z φαγητό
Pinterest.com

Παράλληλα, το mindful eating (η συνειδητή διατροφή) κερδίζει έδαφος. Η ιδέα ότι πρέπει να απολαμβάνουμε το φαγητό χωρίς ενοχές, να ακούμε το σώμα μας και να αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση, βρίσκει απόλυτη απήχηση στη συγκεκριμένη γενιά.

gen z φαγητό
Pinterest.com

Από τα viral TikTok recipes με tofu και veggie bowls, μέχρι την αυξανόμενη προτίμηση σε eco-friendly brands και zero waste μαγαζιά, η Gen Z αποδεικνύει πως όταν πρόκειται για το πιάτο της… δεν τρώει ό,τι κι ό,τι. Κι αν το φαγητό είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, τότε το μέλλον δείχνει πιο πράσινο, πιο ειλικρινές και πιο γεμάτο… νοστιμιά με ουσία.

gen z φαγητό
Pinterest.com

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Κολοκύθα: Το νούμερο 1 superfood του φθινοπώρου που αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Gen Z φαγητό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο

Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο

08.10.2025
Επόμενο
Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα

Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα

08.10.2025

Δες επίσης

Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα
Fitness

Το fitness obsession που πρέπει να υιοθετήσεις στην πρωινή σου ρουτίνα

08.10.2025
Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο
Life

Το viral trick του TikTok που προβλέπει αν η σχέση σου θα αντέξει στον χρόνο

08.10.2025
Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν
Life

Japandi Maximalism: Το design trend που όλοι οι interior lovers λατρεύουν

08.10.2025
Η Dom Pérignon «ανθίζει» με pop art δια χειρός Takashi Murakami
Life

Η Dom Pérignon «ανθίζει» με pop art δια χειρός Takashi Murakami

08.10.2025
Το Παρίσι μάς δείχνει πώς θα είναι τα μαλλιά του φθινοπώρου – Δες τα top street style looks!
Beauty

Το Παρίσι μάς δείχνει πώς θα είναι τα μαλλιά του φθινοπώρου – Δες τα top street style looks!

08.10.2025
Polka dots: To print που έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να χορεύει στον πιο ξέφρενο ρυθμό
Fashion

Polka dots: To print που έκανε την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού να χορεύει στον πιο ξέφρενο ρυθμό

08.10.2025
Όλοι μιλάνε για αυτό! Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia φέρνει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο!
City Guide

Όλοι μιλάνε για αυτό! Το GastrosoΦy Fest powered by Protergia φέρνει τη γαστρονομία σε άλλο επίπεδο!

08.10.2025
Κάνεις απολέπιση λάθος; Δες πόσο συχνά πρέπει πραγματικά να την κάνεις
Beauty

Κάνεις απολέπιση λάθος; Δες πόσο συχνά πρέπει πραγματικά να την κάνεις

08.10.2025
Miu Miu SS26: Η ποδιά γίνεται σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ
Fashion

Miu Miu SS26: Η ποδιά γίνεται σύμβολο γυναικείας δύναμης και στιλ

08.10.2025
Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»
Life

Pomodoro: Η τεχνική που χρησιμοποιούν φοιτητές και εργαζόμενοι για να μην «κολλάνε»

08.10.2025
Οι 4+1 τάσεις διακόσμησης που θα κάνουν θραύση το 2026
Life

Οι 4+1 τάσεις διακόσμησης που θα κάνουν θραύση το 2026

08.10.2025
Το trick που χαλαρώνει σώμα και πρόσωπο πριν τον ύπνο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα
Life

Το trick που χαλαρώνει σώμα και πρόσωπο πριν τον ύπνο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα

07.10.2025
Valentino-Celine: Από τα φαντασμαγορικά florals στην μινιμαλιστική κομψότητα της άνοιξης 2026
Fashion

Valentino-Celine: Από τα φαντασμαγορικά florals στην μινιμαλιστική κομψότητα της άνοιξης 2026

07.10.2025
Πρωτεΐνη πριν τον ύπνο: Νέο trend ή game changer για τον μεταβολισμό; Οι ειδικοί απαντούν
Food

Πρωτεΐνη πριν τον ύπνο: Νέο trend ή game changer για τον μεταβολισμό; Οι ειδικοί απαντούν

07.10.2025
Τhom Βrowne SS26: Kοσμικό tailoring με εξωγήινη φαντασία
Fashion

Τhom Βrowne SS26: Kοσμικό tailoring με εξωγήινη φαντασία

07.10.2025
Vivienne Westwood και McQueen SS26: Αναρχία και ρομαντισμός στη μόδα του μέλλοντος
Fashion

Vivienne Westwood και McQueen SS26: Αναρχία και ρομαντισμός στη μόδα του μέλλοντος

07.10.2025
Τα 5 ζώδια που θα βρουν το άλλο τους μισό τον φετινό χειμώνα
Life

Τα 5 ζώδια που θα βρουν το άλλο τους μισό τον φετινό χειμώνα

07.10.2025
Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink
Fashion

Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink

07.10.2025
Τέρμα οι κοιλιακοί: Αυτή είναι η νέα άσκηση που σμιλεύει την κοιλιά χωρίς πόνους
Fitness

Τέρμα οι κοιλιακοί: Αυτή είναι η νέα άσκηση που σμιλεύει την κοιλιά χωρίς πόνους

07.10.2025
Μαλαχίτης: Το συστατικό που θα κυριαρχήσει στο skincare το 2026
Beauty

Μαλαχίτης: Το συστατικό που θα κυριαρχήσει στο skincare το 2026

07.10.2025
Η Chloé ανοίγει την πρώτη της μπουτίκ στην Aθήνα
Fashion

Η Chloé ανοίγει την πρώτη της μπουτίκ στην Aθήνα

07.10.2025