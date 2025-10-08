Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε

Μια γενιά που κοιτάει το περιβάλλον, το σώμα και την ψυχή της και το δείχνει και στο πιάτο της

Δεν είναι μυστικό πως η Gen Z έχει βάλει τη δική της σφραγίδα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και το φαγητό δεν αποτελεί εξαίρεση. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, που μεγάλωσαν με ταχύρρυθμα γεύματα, επεξεργασμένα προϊόντα και δίαιτες-αστραπή, η Gen Z φαίνεται να υιοθετεί μια πιο συνειδητή σχέση με το φαγητό.

Συγκεκριμένα, επιλέγει συχνότερα φυτικές επιλογές (plant-based), αποφεύγει το κρέας για περιβαλλοντικούς ή ηθικούς λόγους και στρέφεται σε τοπικά, βιολογικά και εποχικά προϊόντα. Το φαγητό για τη Gen Z δεν είναι απλώς καύσιμο.

Είναι τρόπος έκφρασης, φροντίδας και για πολλούς ακτιβισμού. Μέσα από το φαγητό δείχνουν τις αξίες τους: βιωσιμότητα, συμπερίληψη, υγεία και ψυχική ευεξία.

Παράλληλα, το mindful eating (η συνειδητή διατροφή) κερδίζει έδαφος. Η ιδέα ότι πρέπει να απολαμβάνουμε το φαγητό χωρίς ενοχές, να ακούμε το σώμα μας και να αποφεύγουμε την υπερκατανάλωση, βρίσκει απόλυτη απήχηση στη συγκεκριμένη γενιά.

Από τα viral TikTok recipes με tofu και veggie bowls, μέχρι την αυξανόμενη προτίμηση σε eco-friendly brands και zero waste μαγαζιά, η Gen Z αποδεικνύει πως όταν πρόκειται για το πιάτο της… δεν τρώει ό,τι κι ό,τι. Κι αν το φαγητό είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας, τότε το μέλλον δείχνει πιο πράσινο, πιο ειλικρινές και πιο γεμάτο… νοστιμιά με ουσία.

