Πρωτεΐνη πριν τον ύπνο: Νέο trend ή game changer για τον μεταβολισμό; Οι ειδικοί απαντούν

Η πρωτεΐνη πριν τον ύπνο είναι το νέο food trend που έχει κατακλύσει το TikTok και τα wellness blogs αλλά τι ισχύει τελικά; Είναι άλλη μια μόδα που θα ξεχαστεί σε λίγο ή όντως μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό, τον ύπνο και την αποκατάσταση του σώματος;
Οι ειδικοί έχουν αρχίσει να το παίρνουν σοβαρά.
Τι ακριβώς σημαίνει «πρωτεΐνη πριν τον ύπνο»;
Το concept είναι απλό: καταναλώνεις μια πλούσια σε πρωτεΐνη τροφή ή ρόφημα περίπου 30-60 λεπτά πριν πας για ύπνο. Συνήθως πρόκειται για κάτι ελαφρύ, όπως:
- Ένα ποτήρι πρωτεϊνούχο γάλα (ή φυτικό με προσθήκη πρωτεΐνης)
- Ένα scoop καζεΐνης (μια πρωτεΐνη που χωνεύεται αργά)
- Cottage cheese ή γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
- Ένα protein shake με λίγους υδατάνθρακες
Γιατί το κάνουν όσοι ασχολούνται με fitness;
Η ιδέα δεν είναι καινούργια για όσους προπονούνται συστηματικά. Πολλοί αθλητές καταναλώνουν πρωτεΐνη πριν τον ύπνο για να:
- Υποστηρίξουν τη μυϊκή αποκατάσταση
- Μειώσουν το καταβολισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Ενισχύσουν τη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης ενώ κοιμούνται
Και κάπου εδώ, το TikTok πήρε τη σκυτάλη και έκανε την ιδέα… trend.
Τι δείχνουν οι έρευνες;
Μελέτες έχουν δείξει πως η κατανάλωση πρωτεΐνης πριν τον ύπνο δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου, και μπορεί όντως να έχει θετικά αποτελέσματα σε:
- Μυϊκή ενδυνάμωση
- Ανάκαμψη μετά από προπόνηση
- Αίσθημα κορεσμού (άρα λιγότερο βραδινό τσιμπολόγημα)
- Θερμογένεση (δηλαδή, ελαφρώς αυξημένη καύση θερμίδων κατά τη διάρκεια της νύχτας)
Υπάρχουν παγίδες;
Ναι, αν δεν το κάνεις σωστά. Αν επιλέξεις βαριά ή πολύ πλούσια σε θερμίδες τροφή πριν τον ύπνο, μπορεί να νιώσεις φούσκωμα, δυσφορία ή ακόμα και να διαταραχθεί ο ύπνος σου. Ιδανικά, προτίμησε άπαχη πρωτεΐνη, χαμηλό λίπος, λίγους υδατάνθρακες και μια μικρή ποσότητα.
Ποιοι ωφελούνται περισσότερο;
- Όσοι κάνουν προπόνηση το απόγευμα ή βράδυ
- Άτομα που θέλουν να χτίσουν μυϊκή μάζα
- Όσοι προσπαθούν να ρυθμίσουν το μεταβολισμό τους
- Εκείνοι που πεινάνε συχνά πριν τον ύπνο και αναζητούν μια πιο υγιεινή επιλογή
Τι να δοκιμάσεις;
- Protein hot chocolate (με καζεΐνη ή πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης)
- Γιαούρτι 2% με λίγα berries και κανέλα
- Smoothie με protein powder, νερό και λίγη βρώμη
- Cottage cheese με λίγο μέλι ή κανέλα
Αν είσαι ενεργό άτομο, προπονείσαι ή απλώς θέλεις να υποστηρίξεις τον οργανισμό σου με μια σωστή διατροφική συνήθεια, η πρωτεΐνη πριν τον ύπνο μπορεί να είναι όντως game changer. Δεν είναι για όλους, αλλά για όσους τη χρησιμοποιούν σωστά, δουλεύει.
