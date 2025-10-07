Food 07.10.2025

Πρωτεΐνη πριν τον ύπνο: Νέο trend ή game changer για τον μεταβολισμό; Οι ειδικοί απαντούν

Τι λένε οι έρευνες για την κατανάλωση πρωτεΐνης πριν τον ύπνο και πώς μπορεί να βοηθήσει στο fitness και την ενέργειά σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρωτεΐνη πριν τον ύπνο είναι το νέο food trend που έχει κατακλύσει το TikTok και τα wellness blogs αλλά τι ισχύει τελικά; Είναι άλλη μια μόδα που θα ξεχαστεί σε λίγο ή όντως μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό, τον ύπνο και την αποκατάσταση του σώματος;

Οι ειδικοί έχουν αρχίσει να το παίρνουν σοβαρά.

Κολοκύθα: Το νούμερο 1 superfood του φθινοπώρου που αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

Τι ακριβώς σημαίνει «πρωτεΐνη πριν τον ύπνο»;

Το concept είναι απλό: καταναλώνεις μια πλούσια σε πρωτεΐνη τροφή ή ρόφημα περίπου 30-60 λεπτά πριν πας για ύπνο. Συνήθως πρόκειται για κάτι ελαφρύ, όπως:

  • Ένα ποτήρι πρωτεϊνούχο γάλα (ή φυτικό με προσθήκη πρωτεΐνης)
  • Ένα scoop καζεΐνης (μια πρωτεΐνη που χωνεύεται αργά)
  • Cottage cheese ή γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
  • Ένα protein shake με λίγους υδατάνθρακες

Γιατί το κάνουν όσοι ασχολούνται με fitness;

Η ιδέα δεν είναι καινούργια για όσους προπονούνται συστηματικά. Πολλοί αθλητές καταναλώνουν πρωτεΐνη πριν τον ύπνο για να:

  • Υποστηρίξουν τη μυϊκή αποκατάσταση
  • Μειώσουν το καταβολισμό κατά τη διάρκεια της νύχτας
  • Ενισχύσουν τη σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης ενώ κοιμούνται

Και κάπου εδώ, το TikTok πήρε τη σκυτάλη και έκανε την ιδέα… trend.

Τι δείχνουν οι έρευνες;

Μελέτες έχουν δείξει πως η κατανάλωση πρωτεΐνης πριν τον ύπνο δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του ύπνου, και μπορεί όντως να έχει θετικά αποτελέσματα σε:

  • Μυϊκή ενδυνάμωση
  • Ανάκαμψη μετά από προπόνηση
  • Αίσθημα κορεσμού (άρα λιγότερο βραδινό τσιμπολόγημα)
  • Θερμογένεση (δηλαδή, ελαφρώς αυξημένη καύση θερμίδων κατά τη διάρκεια της νύχτας)

Υπάρχουν παγίδες;

Ναι, αν δεν το κάνεις σωστά. Αν επιλέξεις βαριά ή πολύ πλούσια σε θερμίδες τροφή πριν τον ύπνο, μπορεί να νιώσεις φούσκωμα, δυσφορία ή ακόμα και να διαταραχθεί ο ύπνος σου. Ιδανικά, προτίμησε άπαχη πρωτεΐνη, χαμηλό λίπος, λίγους υδατάνθρακες και μια μικρή ποσότητα.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο;

  • Όσοι κάνουν προπόνηση το απόγευμα ή βράδυ
  • Άτομα που θέλουν να χτίσουν μυϊκή μάζα
  • Όσοι προσπαθούν να ρυθμίσουν το μεταβολισμό τους
  • Εκείνοι που πεινάνε συχνά πριν τον ύπνο και αναζητούν μια πιο υγιεινή επιλογή

Τι να δοκιμάσεις;

  • Protein hot chocolate (με καζεΐνη ή πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης)
  • Γιαούρτι 2% με λίγα berries και κανέλα
  • Smoothie με protein powder, νερό και λίγη βρώμη
  • Cottage cheese με λίγο μέλι ή κανέλα
Αν είσαι ενεργό άτομο, προπονείσαι ή απλώς θέλεις να υποστηρίξεις τον οργανισμό σου με μια σωστή διατροφική συνήθεια, η πρωτεΐνη πριν τον ύπνο μπορεί να είναι όντως game changer. Δεν είναι για όλους, αλλά για όσους τη χρησιμοποιούν σωστά, δουλεύει.

Αυτά είναι τα σημάδια που αποδεικνύουν ότι καταναλώνεις υπερβολική ζάχαρη

