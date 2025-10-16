Fit & Healthy! Το καθημερινό της πρόγραμμα διατροφής της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για επίπεδη κοιλιά και γράμμωση

Αποκαλύπτει τι τρώει κάθε μέρα, πώς γυμνάζεται και ποιο είναι το fitness μυστικό που τη μεταμόρφωσε

Αν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει αδυνατίσει αισθητά τα τελευταία χρόνια, η εικόνα της παραμένει εντυπωσιακή και πλήρως ισορροπημένη. Η ίδια φροντίζει να διατηρεί το σώμα της σε εξαιρετική φόρμα μέσα από συνεπή προπόνηση, σωστές διατροφικές συνήθειες και μια ολιστική προσέγγιση στην ευεξία.

Πριν από λίγο καιρό, είχε μιλήσει ανοιχτά για το πώς φροντίζει τον εαυτό της και τι πραγματικά την βοηθά να μένει σταθερή στις επιλογές της.

Η διατροφή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

Όπως έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της, φροντίζει να τρέφεται καθαρά και ισορροπημένα, χωρίς υπερβολές και χωρίς να στερείται τις ποσότητες. Ξεκινά τη μέρα της πολύ νωρίς, περίπου στις 6 π.μ., με ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη: αυγά, παξιμάδια ολικής άλεσης και φρέσκια ντομάτα, ενώ συνοδεύει το γεύμα της με έναν ελληνικό καφέ. Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 10, επιλέγει ένα χορταστικό τοστ με γαλοπούλα, τυρί και ντομάτα.

Το κύριο γεύμα της ημέρας περιλαμβάνει παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, λαδερά, όσπρια, κρέας ή ψάρι, πάντα μαζί με σαλάτα και κάποιο συνοδευτικό όπως πατάτες, ρύζι ή ψωμί. Το βραδινό της είναι πιο ελαφρύ και βασίζεται κυρίως στην πρωτεΐνη και τα λαχανικά, ώστε να μην επιβαρύνει τον οργανισμό πριν τον ύπνο.

Το πρόγραμμα άσκησής της

Τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει τη γιόγκα στην καθημερινότητά της, κάτι που, όπως η ίδια λέει, τη βοηθά όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Η στάση του σώματός της έχει βελτιωθεί αισθητά, ενώ παρατηρεί αλλαγές στην κοιλιά και τα πόδια της. Όταν δεν προλαβαίνει να πάει για γιόγκα, την οποία κάνει περίπου πέντε φορές την εβδομάδα, επιλέγει ένα σύντομο αλλά αποτελεσματικό περπάτημα 20 λεπτών σε ανηφόρα για να διατηρείται δραστήρια.

Τα διατροφικά tips που ακολουθεί πιστά:

Γεύματα ανά 3-4 ώρες για να διατηρείται σταθερό το σάκχαρο και να μην πεινάει υπερβολικά.

Πάντα πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, είτε πρόκειται για γιαούρτι με βρόμη και φρούτο, είτε για ομελέτα με λαχανικά και γαλοπούλα.

Δεν μετρά θερμίδες, εφόσον τρέφεται με αγνά και θρεπτικά υλικά. Το σπιτικό φαγητό είναι το βασικό της «όπλο» για έλεγχο των λιπαρών και της ζάχαρης.

Δεν πανικοβάλλεται αν ξεφύγει για μία μέρα! Το σημαντικό είναι η συνέπεια, όχι η τελειότητα. Μάλιστα, πιστεύει πως μια μικρή «παρασπονδία» μπορεί να ενεργοποιήσει ξανά τον μεταβολισμό.

Υπομονή και επιμονή: Δίνει στον οργανισμό της τουλάχιστον τρεις μήνες για να ανταποκριθεί στη νέα ρουτίνα. Όπως λέει, με σωστή διατροφή και λίγη καθημερινή άσκηση, το σώμα αρχίζει να αλλάζει ακόμη και να φανούν κοιλιακοί!

