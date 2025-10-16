MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 16.10.2025

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Τα αγγελάκια φόρεσαν τα φτερά τους και γιόρτασαν τη θηλυκότητα σε κάθε της μορφή

Το Victoria’s Secret Fashion Show 2025 επέστρεψε πιο ώριμο, inclusive και λαμπερό από ποτέ, ανοίγοντας μια νέα εποχή για τη μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά την περσινή του επιστροφή, το Victoria’s Secret Fashion Show 2025 απέδειξε ότι το comeback δεν ήταν απλώς μια νοσταλγική στιγμή, αλλά η αρχή μιας νέας εποχής για τη μόδα, τη θηλυκότητα και την pop κουλτούρα.

Για μία νύχτα, η Νέα Υόρκη γέμισε φτερά, glitter, ηλεκτρισμό και ήχους από TWICE, Karol G, Missy Elliott και Madison Beer, σε ένα runway που συνδύασε την ενέργεια του 2000 με τη διαφορετικότητα του σήμερα.

Κάτω από την καλλιτεχνική διεύθυνση του Adam Selman, το φετινό show χαρακτηρίστηκε ως «big, powerful and playful», και πραγματικά ήταν. Από τα couture wings μέχρι τα inclusivity moments, η βραδιά αυτή θύμιζε γιατί το VS Show ήταν πάντα fashion entertainment στο μέγιστο level.

Οι άγγελοι επέστρεψαν 

Οι Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Doutzen Kroes, Liu Wen και Joan Smalls επανέφεραν το iconic glam που όρισε μια ολόκληρη δεκαετία.

Με σατέν, κρύσταλλα και feathered wings, η επιστροφή τους έμοιαζε με fashion time capsule, αλλά με μοντέρνο twist.

Η Adriana Lima περπάτησε σε μαύρη corset gown με crystal fringe, η Candice Swanepoel σε liquid silver body και η Liu Wen με ασιατική couture αναφορά, αποδεικνύοντας ότι η κληρονομιά μπορεί να εξελίσσεται χωρίς να μένει στάσιμη.

Η Jasmine Tookes και το πιο «real» άνοιγμα ever

Η Jasmine Tookes άνοιξε το show φορώντας ένα look από διαφανές ύφασμα με χρυσές λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά, ένα από τα πιο συγκινητικά openers στην ιστορία του VS.

Η νέα γενιά αλλάζει τους κανόνες

Στο ίδιο catwalk, τα νέα πρόσωπα Bella & Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Anok Yai, Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani και Barbie Ferreira απέδειξαν ότι το 2025 δεν υπάρχουν «στερεότυπα αγγέλων». Από curvy σώματα μέχρι edgy gender-fluid εμφανίσεις, η νέα γενιά έφερε diversity και attitude σε κάθε βήμα.

Η Bella Hadid εμφανίστηκε με platinum ξανθό και crystals dripping look, ενώ η Gigi έκλεισε το act της με ένα dreamy floral cape.

Το πιο δυναμικό μουσικό line-up

Το Victoria’s Secret Show πάντα είχε το στοιχείο της live μουσικής, αλλά φέτος το πήγε πιο μακριά από ποτέ. Οι TWICE έφεραν το K-pop χρώμα και την bubblegum αισθητική τους, μετατρέποντας το runway σε σκηνή γεμάτη ενέργεια και χορευτικό συγχρονισμό. Η Karol G ανέβασε τη θερμοκρασία με τα εκρηκτικά Latin vibes της, γεμίζοντας το stage με πάθος και ρυθμό.

Η Madison Beer άνοιξε τη βραδιά με μια cinematic pop performance, συνδυάζοντας αισθησιασμό και μελωδία σε ένα act που θύμιζε μουσικό βίντεο υψηλής μόδας. Και φυσικά, η Missy Elliott έκλεισε το show με ένα medley-φωτιά, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως η μουσική και η μόδα είναι το ίδιο νόμισμα, διαφορετική όψη, ίδια λάμψη.

Φτερά, λάμψη και glossy lips

Ο Adam Selman έδωσε στο show μια κινηματογραφική ροή, περνώντας από τα morning light looks μέχρι το after-dark glam με τρόπο που έκανε κάθε αλλαγή σκηνικού να μοιάζει με κεφάλαιο σε ταινία.

Τα υφάσματα κυμαίνονταν από διάφανα chiffon και metallic fringe μέχρι vinyl και περίτεχνα 3D κεντήματα, δημιουργώντας layers λάμψης και κίνησης. Η παλέτα των χρωμάτων ξεκινούσε από απαλές nude αποχρώσεις και κατέληγε σε neon pink και night silver, αποτυπώνοντας τη μετάβαση από το φως στη νύχτα με φουτουριστική ένταση.

Τα μαλλιά είχαν όγκο, τα χείλη έλαμπαν με glossy υφή και το cat-eye μακιγιάζ ισορροπούσε τέλεια ανάμεσα στο Y2K vibe και το 2025 aesthetic.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα runway που περισσότερο θύμιζε σκηνή από ταινία υψηλής μόδας, παρά μια απλή επίδειξη εσωρούχων.

Διάβασε επίσης: Τα αγγελάκια της Victoria's Secret επιστρέφουν – Αυτή θα είναι η ημερομηνία του εμβληματικού fashion show

 

 

