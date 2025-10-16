Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν! Το επικό ΑΙ trailer με τον Άδωνη Γεωργιάδη

Ο Αντώνης Κανάκης και οι «Ράδιο Αρβύλα» ξανά στο προσκήνιο με νέα επεισόδια, ανανεωμένη διάθεση και πολλές εκπλήξεις

Με την αγαπημένη τους αιχμηρή ματιά και το γνώριμο, ανελέητο χιούμορ, οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν δυναμικά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για μια ακόμη σεζόν.

Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του ξεκινούν από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία με τον γνωστό καυστικό σχολιασμό της επικαιρότητας.

Το νέο τρέιλερ της εκπομπής έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του από το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το ύφος που θα κυριαρχήσει και φέτος, αυτή τη φορά με τη βοήθεια… της Τεχνητής Νοημοσύνης! Μέσα από μια ανατρεπτική προσέγγιση, ο Άδωνις Γεωργιάδης γίνεται το πρόσωπο-έκπληξη του teaser, προαναγγέλλοντας την επιστροφή του πιο «απρόβλεπτου μπελά» της ελληνικής τηλεόρασης.

Εκτός από το «Ράδιο Αρβύλα», το κοινό του ΑΝΤ1 θα απολαύσει και φέτος τους «Boomers» και το «Vinylio», με τον Αντώνη Κανάκη να κρατά σταθερά το τιμόνι και των τριών εκπομπών, αποδεικνύοντας ότι η σάτιρα δεν έχει ηλικία, αλλά… ρυθμό, περιεχόμενο και σωστό timing.

