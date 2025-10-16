MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 16.10.2025

Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν! Το επικό ΑΙ trailer με τον Άδωνη Γεωργιάδη

Ο Αντώνης Κανάκης και οι «Ράδιο Αρβύλα» ξανά στο προσκήνιο με νέα επεισόδια, ανανεωμένη διάθεση και πολλές εκπλήξεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με την αγαπημένη τους αιχμηρή ματιά και το γνώριμο, ανελέητο χιούμορ, οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν δυναμικά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για μια ακόμη σεζόν.

Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του ξεκινούν από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία με τον γνωστό καυστικό σχολιασμό της επικαιρότητας.

Ράδιο Αρβύλα, Boomers και Vinylio: Η dream team του ANT1 επιστρέφει

Διάβασε επίσης: «Ώρα για Ψυχαγωγία»: Η νέα εκπομπή του OPEN που θα γεμίσει τα μεσημέρια μας θετική ενέργεια

Το νέο τρέιλερ της εκπομπής έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του από το βράδυ της Τετάρτης, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το ύφος που θα κυριαρχήσει και φέτος, αυτή τη φορά με τη βοήθεια… της Τεχνητής Νοημοσύνης! Μέσα από μια ανατρεπτική προσέγγιση, ο Άδωνις Γεωργιάδης γίνεται το πρόσωπο-έκπληξη του teaser, προαναγγέλλοντας την επιστροφή του πιο «απρόβλεπτου μπελά» της ελληνικής τηλεόρασης.

Εκτός από το «Ράδιο Αρβύλα», το κοινό του ΑΝΤ1 θα απολαύσει και φέτος τους «Boomers» και το «Vinylio», με τον Αντώνη Κανάκη να κρατά σταθερά το τιμόνι και των τριών εκπομπών, αποδεικνύοντας ότι η σάτιρα δεν έχει ηλικία, αλλά… ρυθμό, περιεχόμενο και σωστό timing.

Διάβασε επίσης: «Τότε και Τώρα»: Θα πεθάνεις στο γέλιο! Η νέα σειρά του ΣΚΑΪ με Τσουβέλα, Χαραλαμπούδη και πασίγνωστους guest

