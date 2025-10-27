Το Fantastic Four: First Steps έρχεται στο Disney+ μετά από θριαμβευτική πορεία στο box office

Η ταινία «Fantastic Four: First Steps» θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Disney+ από τις 5 Νοεμβρίου, έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία στους κινηματογράφους, όπου συγκέντρωσε 521 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ταινία, που αποτελεί το 37ο κεφάλαιο του Marvel Cinematic Universe, κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 25 Ιουλίου και άνοιξε με 117 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 218 εκατομμύρια διεθνώς, καταγράφοντας το καλύτερο άνοιγμα της Marvel για τη χρονιά και το δεύτερο ισχυρότερο για ταινία υπερηρώων το καλοκαίρι, μετά το «Superman» των DC Studios.

Σε σκηνοθεσία του Matt Shakman, το «Fantastic Four: First Steps» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη προσπάθεια του Χόλιγουντ να επανεκκινήσει τη διάσημη τετράδα υπερηρώων μέσα. Οι πρώτες ταινίες «Fantastic Four» και «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer» του Tim Story κυκλοφόρησαν το 2005 και το 2007 από τη 20th Century Fox. Ακολούθησε το reboot του 2015 σε σκηνοθεσία του Josh Trank, πριν η Disney εξαγοράσει τη Fox το 2019 και αποκτήσει τα δικαιώματα του franchise.

Η νέα εκδοχή διαφέρει ουσιαστικά από τις προηγούμενες. Τοποθετημένη σε έναν ρετρο-φουτουριστικό κόσμο, δεν αποφεύγει την αισθητική και την παιχνιδιάρικη ενέργεια της δεκαετίας του 1960, από όπου προέρχεται το αρχικό υλικό. Η ταινία υιοθετεί έναν φωτεινό και αισιόδοξο τόνο, εστιάζοντας στη δυναμική της ομάδας ως οικογένεια, παρουσιάζοντας τους ήρωες στο απόγειο της φήμης τους αντί να αφηγείται ξανά την ιστορία της απόκτησης των υπερδυνάμεών τους.

Τους τέσσερις κεντρικούς χαρακτήρες υποδύονται μεγάλα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου. Ο Pedro Pascal είναι ο Reed Richards, γνωστός ως Mr. Fantastic, η Vanessa Kirby ενσαρκώνει τη Sue Storm, ή The Invisible Woman, ο Joseph Quinn είναι ο Johnny Storm, γνωστός ως The Human Torch, και ο Ebon Moss-Bachrach δίνει μορφή στον Ben Grimm, ή The Thing. Σημαντική συμμετοχή έχει επίσης η Julia Garner στον ρόλο της The Silver Surfer, ενώ ο Ralph Ineson υποδύεται τον Galactus και ο Paul Walter Hauser τον Harvey Elder, γνωστό ως Mole Man.

Παράλληλα, η Marvel επιβεβαίωσε ότι οι ήρωες θα επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη στις 18 Δεκεμβρίου 2026 με το «Avengers: Doomsday», συνεχίζοντας τη σύνδεση των Fantastic Four με το ευρύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της. Η νέα προσέγγιση του Matt Shakman έδωσε πνοή σε ένα από τα πιο αγαπημένα comic franchises όλων των εποχών, συνδυάζοντας το πνεύμα της κλασικής Marvel με σύγχρονη κινηματογραφική φινέτσα. Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία που τιμά το παρελθόν, αλλά κοιτάζει με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα εποχή των «Fantastic Four».

