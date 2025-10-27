MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 27.10.2025

Το Fantastic Four: First Steps έρχεται στο Disney+ μετά από θριαμβευτική πορεία στο box office

Το Fantastic Four: First Steps ετοιμάζεται να κατακτήσει και το streaming στο Disney+ από τις 5 Νοεμβρίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η ταινία «Fantastic Four: First Steps» θα είναι διαθέσιμη για streaming στο Disney+ από τις 5 Νοεμβρίου, έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία στους κινηματογράφους, όπου συγκέντρωσε 521 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ταινία, που αποτελεί το 37ο κεφάλαιο του Marvel Cinematic Universe, κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 25 Ιουλίου και άνοιξε με 117 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 218 εκατομμύρια διεθνώς, καταγράφοντας το καλύτερο άνοιγμα της Marvel για τη χρονιά και το δεύτερο ισχυρότερο για ταινία υπερηρώων το καλοκαίρι, μετά το «Superman» των DC Studios.

Σε σκηνοθεσία του Matt Shakman, το «Fantastic Four: First Steps» αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη προσπάθεια του Χόλιγουντ να επανεκκινήσει τη διάσημη τετράδα υπερηρώων μέσα. Οι πρώτες ταινίες «Fantastic Four» και «Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer» του Tim Story κυκλοφόρησαν το 2005 και το 2007 από τη 20th Century Fox. Ακολούθησε το reboot του 2015 σε σκηνοθεσία του Josh Trank, πριν η Disney εξαγοράσει τη Fox το 2019 και αποκτήσει τα δικαιώματα του franchise.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: To Black Phone 2 στην κορυφή του Box Office

Η νέα εκδοχή διαφέρει ουσιαστικά από τις προηγούμενες. Τοποθετημένη σε έναν ρετρο-φουτουριστικό κόσμο, δεν αποφεύγει την αισθητική και την παιχνιδιάρικη ενέργεια της δεκαετίας του 1960, από όπου προέρχεται το αρχικό υλικό. Η ταινία υιοθετεί έναν φωτεινό και αισιόδοξο τόνο, εστιάζοντας στη δυναμική της ομάδας ως οικογένεια, παρουσιάζοντας τους ήρωες στο απόγειο της φήμης τους αντί να αφηγείται ξανά την ιστορία της απόκτησης των υπερδυνάμεών τους.

Τους τέσσερις κεντρικούς χαρακτήρες υποδύονται μεγάλα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου. Ο Pedro Pascal είναι ο Reed Richards, γνωστός ως Mr. Fantastic, η Vanessa Kirby ενσαρκώνει τη Sue Storm, ή The Invisible Woman, ο Joseph Quinn είναι ο Johnny Storm, γνωστός ως The Human Torch, και ο Ebon Moss-Bachrach δίνει μορφή στον Ben Grimm, ή The Thing. Σημαντική συμμετοχή έχει επίσης η Julia Garner στον ρόλο της The Silver Surfer, ενώ ο Ralph Ineson υποδύεται τον Galactus και ο Paul Walter Hauser τον Harvey Elder, γνωστό ως Mole Man.

Παράλληλα, η Marvel επιβεβαίωσε ότι οι ήρωες θα επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη στις 18 Δεκεμβρίου 2026 με το «Avengers: Doomsday», συνεχίζοντας τη σύνδεση των Fantastic Four με το ευρύτερο κινηματογραφικό σύμπαν της. Η νέα προσέγγιση του Matt Shakman έδωσε πνοή σε ένα από τα πιο αγαπημένα comic franchises όλων των εποχών, συνδυάζοντας το πνεύμα της κλασικής Marvel με σύγχρονη κινηματογραφική φινέτσα. Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία που τιμά το παρελθόν, αλλά κοιτάζει με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον, θέτοντας τις βάσεις για τη νέα εποχή των «Fantastic Four».

Κεντρική φωτογραφία: www.imdb.com

Διάβασε επίσης: Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Avengers: Doomsday box office Disney Fantastic Four Fantastic Four: First Steps Marvel
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Fashion Alert: Τα κοσμήματα που θα κλέψουν τις εντυπώσεις το 2026

Fashion Alert: Τα κοσμήματα που θα κλέψουν τις εντυπώσεις το 2026

27.10.2025
Επόμενο
Από το 2011 μέχρι σήμερα: Όλα τα opening acts που έγραψαν ιστορία στο MadWalk

Από το 2011 μέχρι σήμερα: Όλα τα opening acts που έγραψαν ιστορία στο MadWalk

27.10.2025

Δες επίσης

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, αληθινό και κινηματογραφικό από ποτέ
Cinema

Το Euphoria επιστρέφει με νέα σεζόν! Πιο σκοτεινό, αληθινό και κινηματογραφικό από ποτέ

27.10.2025
Πόση μοναξιά χωράει σε ένα πολυτελές σπίτι; Η νέα ταινία «Swim to Me» δίνει την απάντηση
Cinema

Πόση μοναξιά χωράει σε ένα πολυτελές σπίτι; Η νέα ταινία «Swim to Me» δίνει την απάντηση

27.10.2025
Η Glenn Close στο πλευρό της Penélope Cruz στο ισπανικό δράμα The Black Ball
Cinema

Η Glenn Close στο πλευρό της Penélope Cruz στο ισπανικό δράμα The Black Ball

27.10.2025
Το Miami Vice επιστρέφει και ο Michael B. Jordan είναι έτοιμος για την πιο cool αποστολή του
Cinema

Το Miami Vice επιστρέφει και ο Michael B. Jordan είναι έτοιμος για την πιο cool αποστολή του

26.10.2025
Ο John Travolta και η Melissa Barrera παλεύουν για τη ζωή τους στο Black Tides
Cinema

Ο John Travolta και η Melissa Barrera παλεύουν για τη ζωή τους στο Black Tides

26.10.2025
Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της
Cinema

Famous Last Words: Η σειρά του Netflix που βλέπει το φως μόνο μετά τον θάνατο των πρωταγωνιστών της

25.10.2025
Η Gen Z θέλει περισσότερα κινούμενα σχέδια και λιγότερο σεξ στις οθόνες της
Cinema

Η Gen Z θέλει περισσότερα κινούμενα σχέδια και λιγότερο σεξ στις οθόνες της

25.10.2025
Η Ariana Grande αποκτά τη mini-me εκδοχή της στο νέο teaser του Wicked: For Good
Cinema

Η Ariana Grande αποκτά τη mini-me εκδοχή της στο νέο teaser του Wicked: For Good

24.10.2025
Το Netflix φέρνει τους Kennedys στην οθόνη: Ο Michael Fassbender ως Joseph Kennedy Sr.
Cinema

Το Netflix φέρνει τους Kennedys στην οθόνη: Ο Michael Fassbender ως Joseph Kennedy Sr.

24.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»