MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 20.10.2025

To Black Phone 2 στην κορυφή του Box Office

Το «Black Phone 2» κυριαρχεί στο Box Office με 26,5 εκατομμύρια δολάρια σε ένα υποτονικό κινηματογραφικό Σαββατοκύριακο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Tο θρίλερ «Black Phone 2» καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο αμερικανικό Box Office. Η ταινία συγκέντρωσε 26,5 εκατομμύρια δολάρια σε 3.411 αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις και ξεπερνώντας ελαφρώς το άνοιγμα του πρώτου φιλμ της σειράς. Το αρχικό «Black Phone» έκανε πρεμιέρα το 2022 με 23 εκατομμύρια δολάρια, σε μια περίοδο που οι κινηματογραφικές αίθουσες προσπαθούσαν ακόμη να ανακάμψουν από τις συνέπειες της πανδημίας. Η σύγκριση των δύο ταινιών αποκαλύπτει το πώς έχει αλλάξει το κινηματογραφικό τοπίο. Η πρώτη ταινία είχε κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2022 και είχε τερματίσει στην τέταρτη θέση πίσω από τις επιτυχίες «Elvis», «Top Gun Maverick» και «Jurassic World Dominion». Αντίθετα, το «Black Phone 2» είχε σαφώς λιγότερο ανταγωνισμό και βρέθηκε σχεδόν μόνο του σε ένα υποτονικό Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη.

Η ταινία επαναφέρει τον Ethan Hawke στον ανατριχιαστικό ρόλο του απαγωγέα Grabber και αποτελεί μεγαλύτερη επένδυση από την πρώτη, με προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων δολαρίων έναντι των 18 εκατομμυρίων που κόστισε το αρχικό φιλμ. Σε αντίθεση, οι υπόλοιπες πρεμιέρες δεν κατάφεραν να ενθουσιάσουν. Η κωμωδία της Lionsgate «Good Fortune», σε σκηνοθεσία Aziz Ansari, έκανε πρεμιέρα στην τρίτη θέση με 6,2 εκατομμύρια δολάρια, παρά τη συμμετοχή των Keanu Reeves και Seth Rogen.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Tron Ares» της Disney με 11,1 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση 66%  από την προηγούμενη εβδομάδα. Παρότι το φιλμ έχει ξεπεράσει τα 103 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ο υψηλός προϋπολογισμός των 180 εκατομμυρίων δολαρίων το φέρνει αντιμέτωπο με μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις για να αποφέρει κέρδη.

Στην τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα, το «Roofman» του Channing Tatum με εισπράξεις 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων και το «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson με 3,75 εκατομμύρια δολάρια συνέχισαν με πτώση εσόδων. Παρά το γεγονός ότι το φιλμ του Paul Thomas Anderson έχει συγκεντρώσει ήδη 162,5 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, παραμένει ζημιογόνο λόγω του πολύ μεγάλου συνολικού κόστους παραγωγής και προώθησης που υπολογίζεται κοντά στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Στις νεότερες κυκλοφορίες συναντάμε το ιστορικό δράμα «Truth and Treason» της Angel Studios στην έκτη θέση, με εισπράξεις 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακολουθεί το θρίλερ «After the Hunt» του Luca Guadagnino με μόλις 1,56 εκατομμύρια δολάρια και συνολικά 1,77 εκατομμύρια δολάρια μετά από δύο εβδομάδες προβολής, παρά τη συμμετοχή των Julia Roberts, Ayo Edebiri και Andrew Garfield.

Στις ειδικές προβολές, το ιρανικό φιλμ «It Was Just an Accident» του Jafar Panahi σημείωσε 68.000 δολάρια σε τρεις αίθουσες, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του κοινού των φεστιβάλ. Η δραμεντί «Blue Moon» του Richard Linklater έφερε εισπράξεις 67.060 δολαρίων.

Το Οκτώβριο του 2025, η κινηματογραφική αγορά φαίνεται να κινείται αργά, καθώς οι συνολικές εισπράξεις είναι μειωμένες κατά 11% σε σχέση με πέρσι. Ωστόσο, η επιτυχία του «Black Phone 2» υπενθυμίζει ότι το κοινό παραμένει πρόθυμο να στηρίξει τις ταινίες που προσφέρουν ισχυρή κινηματογραφική εμπειρία.

20.10.2025

