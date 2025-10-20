Winter Blues στα κόκκινα; Έτσι θα κάνεις τον χειμώνα σύμμαχό σου

Οι επιστημονικές εξηγήσεις πίσω από το χειμερινό mood swing και πώς να προστατευτείς

Νιώθεις πιο κουρασμένος, πεσμένος ή απλώς… χωρίς ενέργεια κάθε φορά που αλλάζει ο καιρός και έρχεται ο χειμώνας; Δεν είσαι μόνος σου.

Ο χειμώνας, με τις μικρές μέρες, τη χαμηλή ηλιοφάνεια και τις χαμηλές θερμοκρασίες, επηρεάζει την ψυχολογία μας περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Το φαινόμενο αυτό είναι ευρέως γνωστό ως «winter blues» ή εποχική συναισθηματική διαταραχή (SAD – Seasonal Affective Disorder) και αφορά εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Τι προκαλεί τα winter blues;

Οι κυριότεροι λόγοι που ρίχνουν τη διάθεσή μας τους χειμερινούς μήνες είναι:

Η έλλειψη φυσικού φωτός: Οι σύντομες ημέρες μειώνουν την έκθεση στον ήλιο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η παραγωγή σεροτονίνης, της ορμόνης της ευτυχίας.

Οι σύντομες ημέρες μειώνουν την έκθεση στον ήλιο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η παραγωγή σεροτονίνης, της ορμόνης της ευτυχίας. Η αυξημένη μελατονίνη: Το σκοτάδι προκαλεί μεγαλύτερη παραγωγή της ορμόνης του ύπνου, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο νωχελικοί και χωρίς ενέργεια.

Το σκοτάδι προκαλεί μεγαλύτερη παραγωγή της ορμόνης του ύπνου, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο νωχελικοί και χωρίς ενέργεια. Ο λιγότερος ύπνος (ή ο κακός ύπνος): Ο ανισόρροπος κύκλος ημέρας-νύχτας επηρεάζει τον κιρκαδικό ρυθμό μας.

Ο ανισόρροπος κύκλος ημέρας-νύχτας επηρεάζει τον κιρκαδικό ρυθμό μας. Η κοινωνική απομόνωση: Λόγω καιρού, κλείνεσαι περισσότερο στο σπίτι, ακυρώνεις εξόδους και νιώθεις πιο μόνος.

Τι μπορείς να κάνεις για να το ξεπεράσεις:

Τα καλά νέα είναι πως υπάρχουν μικρές, απλές αλλαγές στην καθημερινότητά σου που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά:

Βγες έξω, έστω και για λίγο

Ακόμη κι αν έχει συννεφιά, μια βόλτα στη φύση ή λίγα λεπτά περπάτημα σε εξωτερικό χώρο αυξάνουν την έκθεση στο φως και βελτιώνουν άμεσα τη διάθεση.

Κινήσου!

Η άσκηση αυξάνει φυσικά τη σεροτονίνη και ενδορφίνες. Δεν χρειάζεται γυμναστήριο, ακόμη και ένα 20λεπτο στο σπίτι αρκεί.

Πρόσεξε τη διατροφή σου

Απέφυγε τα υπερβολικά λιπαρά και τα πολύ γλυκά, γιατί κάνουν «κοιλιά» στην ενέργεια. Αντίθετα, πόνταρε σε τροφές πλούσιες σε Ω3, μαγνήσιο και βιταμίνη D.

Επένδυσε σε φως

Ειδικά αν εργάζεσαι από το σπίτι, τοποθέτησε το γραφείο σου κοντά σε παράθυρο. Αν χρειαστεί, μπορείς να δοκιμάσεις ειδικές λάμπες «φωτοθεραπείας».

Δώσε βάση στην ψυχική ευεξία

Μικρές συνήθειες όπως journaling, διαλογισμός ή απλώς 15 λεπτά μακριά από οθόνες βοηθούν πολύ. Αν δεις ότι η διάθεσή σου πέφτει έντονα ή παρατεταμένα, μην διστάσεις να μιλήσεις με ειδικό. Σύμφωνα με ψυχολόγους, ακόμα και το να έχεις κάτι να περιμένεις (μια μικρή εκδρομή, ένα brunch με φίλους, ένα νέο project) βοηθά σημαντικά στην ψυχολογία τον χειμώνα.

Ο χειμώνας μπορεί να είναι μια μαγική εποχή αρκεί να τον νιώσεις σωστά και να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μην υποτιμάς τα σημάδια, αλλά και μη σε τρομάζουν: με λίγη φροντίδα, το mood σου μπορεί να ανέβει όσο το πιο αφράτο παντεσπάνι.

