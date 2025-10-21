MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 21.10.2025

Η Taylor Swift παραμένει στην κορυφή παρά τη θεαματική πτώση πωλήσεων

Το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» παραμένει για δεύτερη εβδομάδα στο Νο 1 του Billboard 200 παρά την κάμψη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift συνεχίζει την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία, καθώς το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» διατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard 200. Το άλμπουμ συγκέντρωσε 338.000 ισοδύναμες μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εβδομάδα που έληξε στις 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Luminate. Αν και η πτώση σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του φτάνει το 92%, μετά το ρεκόρ των 4.002.000 μονάδων, παραμένει η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του φθινοπώρου.

https://www.instagram.com/taylorswift/

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift πρόσφερε 100.000 δολάρια σε 2χρονη θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο

Η δεύτερη εβδομάδα του «The Life of a Showgirl» είναι η πέμπτη υψηλότερη εβδομάδα του 2025 για οποιοδήποτε άλμπουμ και η μεγαλύτερη δεύτερη εβδομάδα από την αντίστοιχη επίδοση του προηγούμενου άλμπουμ της Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», το οποίο είχε συγκεντρώσει 439.000 μονάδες τον Μάιο του 2024. Το νέο άλμπουμ της Taylor Swift είναι μόλις το τρίτο που παραμένει στο Νο 1 τις πρώτες δύο εβδομάδες κυκλοφορίας του μέσα στο 2025, μετά το «I’m the Problem» του Morgan Wallen και το «MUSIC» του Playboi Carti. Στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, το άλμπουμ απέκτησε επιτέλους διαθέσιμο ψηφιακό single, το «The Fate of Ophelia», το οποίο ήδη βρίσκεται στο Νο 1 του Billboard Hot 100.

www.imdb.com

Η πρώτη πεντάδα του Billboard 200 παρέμεινε αμετάβλητη, με ισχυρές παρουσίες από πρώην Νο 1 άλμπουμ. Το soundtrack «KPop Demon Hunters» παραμένει στη δεύτερη θέση με 104.000 μονάδες, το «I’m the Problem» του Morgan Wallen καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 79.000 μονάδες, το «AM I THE DRAMA?» της Cardi B βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 50.000 μονάδες και το «Man’s Best Friend» της Sabrina Carpenter παραμένει πέμπτο με 45.000 μονάδες.

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Η Olivia Dean σημείωσε άνοδο με το άλμπουμ «The Art of Loving» που ανέβηκε στην έκτη θέση, από την έβδομη, με 36.000 μονάδες. Η άνοδος αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς πρόκειται για μόλις το τρίτο άλμπουμ μέσα στη χρονιά που καταφέρνει να ανέβει ψηλότερα στην κατάταξη από ό,τι στην εβδομάδα της πρεμιέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις θέσεις επτά έως δέκα συναντάμε το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny, το οποίο υποχώρησε στην έβδομη θέση με 33.000 μονάδες, το «SOS» της SZA που ανέβηκε στην όγδοη θέση, το «You’ll Be Alright, Kid» του Alex Warren που βρίσκεται στην ένατη θέση και το «One Thing at a Time» του Morgan Wallen που παραμένει δέκατο.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift κατέλαβε ολόκληρη την πρώτη δωδεκάδα του Billboard Hot 100

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

bilboard Taylor Swift The Life of a Showgirl
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Winter Blues στα κόκκινα; Έτσι θα κάνεις τον χειμώνα σύμμαχό σου

Winter Blues στα κόκκινα; Έτσι θα κάνεις τον χειμώνα σύμμαχό σου

20.10.2025
Επόμενο
Hocus Pocus 3: Η Bette Midler και η Sarah Jessica Parker προβάρουν τα… ξόρκια τους

Hocus Pocus 3: Η Bette Midler και η Sarah Jessica Parker προβάρουν τα… ξόρκια τους

21.10.2025

Δες επίσης

Fly Lo, Toquel, Mike G στην κορυφή του Digital Chart
Μουσικά Νέα

Fly Lo, Toquel, Mike G στην κορυφή του Digital Chart

20.10.2025
Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου συνδυάζουν τα 90s με το σήμερα σ’ ένα fashion video!
Μουσικά Νέα

Άντζελα Δημητρίου & Κατερίνα Λιόλιου συνδυάζουν τα 90s με το σήμερα σ’ ένα fashion video!

20.10.2025
Klavdia: H φήμη της έφτασε στην Times Square της Νέας Υόρκης
Μουσικά Νέα

Klavdia: H φήμη της έφτασε στην Times Square της Νέας Υόρκης

20.10.2025
Η Taylor Swift πρόσφερε 100.000 δολάρια σε 2χρονη θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift πρόσφερε 100.000 δολάρια σε 2χρονη θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο

20.10.2025
Η Μαλού ξαναχτυπά με το Σιγά Το Όνομα, μια ρούμπα που καίει καρδιές
Μουσική

Η Μαλού ξαναχτυπά με το Σιγά Το Όνομα, μια ρούμπα που καίει καρδιές

20.10.2025
Οι νικητές που θ΄ ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Οι νικητές που θ΄ ακούσουν πρώτοι το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα πριν κυκλοφορήσει

19.10.2025
Halloween playlist: 20 τραγούδια που θα σου προκαλέσουν ανατριχίλα
Μουσικά Νέα

Halloween playlist: 20 τραγούδια που θα σου προκαλέσουν ανατριχίλα

19.10.2025
BTS: Η επιστροφή που περιμένει όλος ο πλανήτης πλησιάζει
Μουσικά Νέα

BTS: Η επιστροφή που περιμένει όλος ο πλανήτης πλησιάζει

18.10.2025
Οι Daft Punk ξαναχτυπούν με επετειακό βινύλιο
Μουσικά Νέα

Οι Daft Punk ξαναχτυπούν με επετειακό βινύλιο

18.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;