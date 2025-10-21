Η Taylor Swift παραμένει στην κορυφή παρά τη θεαματική πτώση πωλήσεων

Η Taylor Swift συνεχίζει την κυριαρχία της στη μουσική βιομηχανία, καθώς το άλμπουμ «The Life of a Showgirl» διατηρείται για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard 200. Το άλμπουμ συγκέντρωσε 338.000 ισοδύναμες μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εβδομάδα που έληξε στις 16 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Luminate. Αν και η πτώση σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του φτάνει το 92%, μετά το ρεκόρ των 4.002.000 μονάδων, παραμένει η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του φθινοπώρου.

Η δεύτερη εβδομάδα του «The Life of a Showgirl» είναι η πέμπτη υψηλότερη εβδομάδα του 2025 για οποιοδήποτε άλμπουμ και η μεγαλύτερη δεύτερη εβδομάδα από την αντίστοιχη επίδοση του προηγούμενου άλμπουμ της Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», το οποίο είχε συγκεντρώσει 439.000 μονάδες τον Μάιο του 2024. Το νέο άλμπουμ της Taylor Swift είναι μόλις το τρίτο που παραμένει στο Νο 1 τις πρώτες δύο εβδομάδες κυκλοφορίας του μέσα στο 2025, μετά το «I’m the Problem» του Morgan Wallen και το «MUSIC» του Playboi Carti. Στη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του, το άλμπουμ απέκτησε επιτέλους διαθέσιμο ψηφιακό single, το «The Fate of Ophelia», το οποίο ήδη βρίσκεται στο Νο 1 του Billboard Hot 100.

Η πρώτη πεντάδα του Billboard 200 παρέμεινε αμετάβλητη, με ισχυρές παρουσίες από πρώην Νο 1 άλμπουμ. Το soundtrack «KPop Demon Hunters» παραμένει στη δεύτερη θέση με 104.000 μονάδες, το «I’m the Problem» του Morgan Wallen καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 79.000 μονάδες, το «AM I THE DRAMA?» της Cardi B βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 50.000 μονάδες και το «Man’s Best Friend» της Sabrina Carpenter παραμένει πέμπτο με 45.000 μονάδες.

Η Olivia Dean σημείωσε άνοδο με το άλμπουμ «The Art of Loving» που ανέβηκε στην έκτη θέση, από την έβδομη, με 36.000 μονάδες. Η άνοδος αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς πρόκειται για μόλις το τρίτο άλμπουμ μέσα στη χρονιά που καταφέρνει να ανέβει ψηλότερα στην κατάταξη από ό,τι στην εβδομάδα της πρεμιέρας του.

Στις θέσεις επτά έως δέκα συναντάμε το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny, το οποίο υποχώρησε στην έβδομη θέση με 33.000 μονάδες, το «SOS» της SZA που ανέβηκε στην όγδοη θέση, το «You’ll Be Alright, Kid» του Alex Warren που βρίσκεται στην ένατη θέση και το «One Thing at a Time» του Morgan Wallen που παραμένει δέκατο.

